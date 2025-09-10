Meilleur airfryer Ninja 2025 : notre comparatif pour bien choisir

Star de nos cuisines, l’airfryer a changé notre façon de cuire, rôtir et réchauffer. Chez Ninja, l’offre 2025 s’étoffe : double compartiment, MegaZone modulable, thermosonde de précision, formats compacts ou XXL… Pas de gadget ici : des appareils rapides, économes en énergie et (surtout) pratiques au quotidien.

Voici notre guide expert pour choisir le meilleur airfryer Ninja selon votre foyer, votre budget et vos usages.

Comment bien choisir son airfryer Ninja en 2025

Avant de comparer, clarifiez vos besoins :

Capacité et format . Solo/couple : 3,8–4 L suffisent. Famille : visez 7,5–10 L. Envie de tout cuire en une fois ? Les doubles compartiments (ou la MegaZone) sont imbattables.

. Solo/couple : 3,8–4 L suffisent. Famille : visez 7,5–10 L. Envie de tout cuire en une fois ? Les doubles compartiments (ou la MegaZone) sont imbattables. Vitesse et économie d’énergie . Les Ninja cuisent jusqu’à ~75 % plus vite qu’un four à chaleur tournante et consomment nettement moins d’énergie : très efficace pour les repas de semaine.

. Les Ninja cuisent jusqu’à ~75 % plus vite qu’un four à chaleur tournante et consomment nettement moins d’énergie : très efficace pour les repas de semaine. Polyvalence . Max Crisp (240 °C), déshydratation, levée de pâte (Prove), rôtisserie… plus il y a de programmes, plus l’appareil couvre de cas d’usage.

. Max Crisp (240 °C), déshydratation, levée de pâte (Prove), rôtisserie… plus il y a de programmes, plus l’appareil couvre de cas d’usage. Ergonomie & nettoyage . Tiroirs/grilles, compatibles lave-vaisselle ; interfaces SYNC/MATCH pour tout servir chaud en même temps.

. Tiroirs/grilles, compatibles lave-vaisselle ; interfaces SYNC/MATCH pour tout servir chaud en même temps. Précision. La thermosonde SmartCook sécurise les cuissons de viande et poisson au degré près.

Nous avons classé les modèles Ninja selon leur capacité réelle, leurs fonctions, leur encombrement, leur pertinence d’usage et leur rapport équipement/prix.

Notre sélection des meilleurs airfryers Ninja

Ninja Double Stack XL 9,5 L SmartCook : le plus précis et gain de place, avec thermosonde

Cet airfryer vertical révolutionne l’organisation en cuisine. Avec deux colonnes superposées au lieu de tiroirs côte à côte, il libère le plan de travail tout en offrant une capacité familiale. Les grilles Double Stack permettent de cuire sur quatre niveaux en même temps, avec une circulation d’air homogène à 360°.

La véritable innovation réside dans la thermosonde SmartCook. Elle mesure la température à cœur et arrête la cuisson au degré près : fini le poulet trop sec ou le steak mal cuit. Avec ses six fonctions (Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Dehydrate, Reheat), ce modèle combine gain de place et précision quasi professionnelle.

Profil idéal : familles de 6 à 8 personnes, amateurs de viandes et poissons parfaitement cuits, cuisines où la place en largeur manque mais où la hauteur est disponible.

Les plus :

Cuisson ultra précise grâce à la thermosonde

Format vertical 30 % plus compact

Cuisson sur quatre niveaux simultanément

Résultats croustillants et homogènes

Le moins :

Hauteur de 38,5 cm et poids de plus de 10 kg à anticiper

Prix : 289,99 €

COMMANDER ICI

Ninja Dual Zone MAX 9,5 L : le meilleur « double tiroir » familial

Ce modèle reprend la philosophie du double tiroir symétrique, pensée pour la vie de famille. Il permet de cuire deux recettes différentes avec des temps et températures distincts, mais de tout servir chaud grâce à la fonction SYNC. La fonction MATCH, elle, duplique les réglages pour doubler les quantités en un clic.

Avec six modes de cuisson et une interface très intuitive, il séduit ceux qui veulent gagner du temps sans sacrifier la qualité. Plus rapide qu’un four, il s’impose comme un compagnon de semaine pour les repas de tous les jours.

Profil idéal : familles de 4 à 6 personnes, adeptes des repas équilibrés plat + accompagnement, utilisateurs recherchant la simplicité.

Les plus :

Fonctions SYNC et MATCH pratiques et efficaces

Très bon rapport capacité/prix

Nettoyage facile grâce aux pièces lavables au lave-vaisselle

Le moins :

Pas de thermosonde intégrée pour les cuissons au degré près

Prix : 229,99 €

COMMANDER ICI

Ninja Foodi Flex 10,4 L : la MegaZone modulable la plus polyvalente

Avec sa MegaZone de 10,4 litres, cet airfryer est conçu pour les grandes tablées et les grosses pièces de viande. Gigot, épaule ou plat complet familial trouvent leur place en un seul passage. Le séparateur permet aussi de recréer deux zones indépendantes, avec les fonctions SYNC et MATCH pour synchroniser ou dupliquer les cuissons.

Il propose sept modes, dont Prove, dédié à la levée de pâte, un programme rare sur ce type d’appareil. C’est l’allié des amateurs de boulangerie maison comme des familles nombreuses.

Profil idéal : foyers de plus de 8 personnes, amateurs de batch cooking, cuisiniers qui veulent remplacer le four traditionnel par un appareil plus rapide et économe.

Les plus :

Capacité XXL et polyvalence MegaZone

Mode Prove unique pour pains et brioches

Cuisson homogène de très grosses pièces

Le moins :

Appareil profond, nécessite un plan de travail adapté

Prix : 199,99 €

COMMANDER ICI

Ninja Foodi MAX 9,5 L : le best-seller grande capacité au bon prix

C’est le best-seller grande capacité de Ninja. Ses deux tiroirs de 4,75 litres permettent de cuire séparément deux recettes ou de doubler les portions. Avec six programmes polyvalents et un nettoyage facile, il s’impose comme un choix sûr pour la plupart des familles.

Disponible en version noire (AF400EU) et blanche (AF400EUWH), il s’intègre dans toutes les cuisines et combine praticité, rapidité et efficacité énergétique.

Profil idéal : familles de 6 à 8 personnes cherchant un modèle fiable et abordable, utilisateurs souhaitant une machine simple et robuste.

Les plus :

Grande capacité adaptée aux familles

Excellent rapport qualité-prix

Existe en version blanche élégante

Le moins :

Plus encombrant qu’un modèle vertical

Prix : 173,99 €

COMMANDER ICI

Ninja Foodi 7,6 L : le double tiroir compact pour 3–5 personnes

Cette version plus compacte conserve les avantages du double tiroir. Avec 7,6 litres de capacité, elle convient parfaitement aux foyers de 3 à 5 personnes. SYNC et MATCH sont toujours là pour simplifier les cuissons combinées ou les grandes quantités.

C’est un modèle pensé pour les repas du quotidien, sans excès d’encombrement ni de prix. Ses six fonctions couvrent l’essentiel, de la friture sans huile au réchauffage, en passant par le Max Crisp.

Profil idéal : familles moyennes ou couples gourmands qui veulent la souplesse du double tiroir sans viser les volumes XXL.

Les plus :

Double tiroir dans un format compact

Prix accessible pour un modèle polyvalent

Idéal pour une cuisine de tous les jours

Le moins :

Capacité plus limitée pour les grandes tablées

Prix : 148,99 €

COMMANDER ICI

Ninja CRISPi modulaire en verre : le plus malin pour petits espaces et batch cooking

Avec ses récipients en verre CleanCrisp, ce modèle réinvente la logique de l’airfryer. On cuit, on conserve au réfrigérateur et on réchauffe dans le même récipient, sans transvasement. Compact, modulable, transportable, il est pensé pour les petites cuisines, le télétravail ou les week-ends.

Ses quatre fonctions (Air Fry, Roast, Reheat, Maintien au chaud) couvrent les besoins essentiels. Le verre non poreux assure hygiène et simplicité d’entretien.

Profil idéal : étudiants, personnes vivant dans de petits espaces, adeptes du meal prep et du batch cooking propre.

Les plus :

Cuisson, service et conservation dans un même récipient

Nettoyage facile et hygiénique grâce au verre

Format compact et transportable

Le moins :

Moins de programmes et de capacité qu’un modèle familial

Prix : 179,99 €

COMMANDER ICI

Ninja AF100EU 3,8 L : le meilleur premier prix pour débuter

C’est le modèle d’entrée de gamme et de découverte. Avec son panier de 3,8 litres, il suffit pour un couple ou un utilisateur seul. Ses quatre programmes (Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate) permettent déjà de varier les usages.

Il se montre rapide, simple d’utilisation et peu encombrant. C’est l’alternative parfaite pour remplacer micro-ondes et four dans un studio ou une petite cuisine.

Profil idéal : étudiants, jeunes actifs, couples qui veulent découvrir l’airfryer sans gros investissement.

Les plus :

Prix accessible et faible encombrement

Idéal pour un usage solo ou duo

Résultats rapides et convaincants

Le moins :

Volume et fonctions limités pour une famille

Prix : 99,99 €

COMMANDER ICI

Quel est le meilleur airfryer Ninja pour une famille nombreuse ?

Le Foodi Flex AF500EU avec MegaZone de 10,4 litres pour les très grandes tablées, ou le Foodi MAX AF400EU pour une solution plus compacte mais généreuse.

Double tiroir, Double Stack ou MegaZone : lequel choisir ?

Le double tiroir (AF300, AF400, DZ400) est idéal pour cuire deux plats en même temps. Le Double Stack (SL451) occupe moins de place et offre une thermosonde intégrée. Le MegaZone (AF500) s’impose pour les grosses pièces ou les repas complets en un seul tiroir.

À quoi sert la thermosonde SmartCook ?

Elle permet d’obtenir une cuisson parfaite à cœur pour les viandes et poissons. Une fonction exclusive du modèle SL451.

Les airfryers Ninja consomment-ils moins d’énergie qu’un four ?

Oui, jusqu’à 55 à 75 % d’économie selon les modèles, car ils chauffent plus vite et cuisent dans un volume réduit.

Le mode Max Crisp, c’est quoi ?

Un programme à haute température (240 °C) qui permet de rendre croustillants les aliments surgelés en quelques minutes.

Quel modèle pour une petite cuisine ou un studio ?

Le CRISPi en verre pour cuire et conserver dans un même récipient, ou l’AF100EU pour un encombrement minimum.

Ninja propose des modèles adaptés à chaque profil. Le Double Stack XL SL451 séduit par sa précision et son format vertical, le Dual Zone MAX DZ400 brille par sa simplicité familiale, le Foodi Flex AF500 impressionne avec sa MegaZone XXL, tandis que le Foodi MAX AF400 reste la valeur sûre grande capacité. Les petits foyers trouveront leur bonheur avec le Foodi AF300, le CRISPi malin ou l’AF100EU premier prix. Chaque profil a son airfryer Ninja. Le bon choix dépendra uniquement de votre nombre de convives, de votre espace disponible et de votre envie de précision ou de simplicité.