Air Fryer Ninja : 80 € de remise sur cette friteuse sans huile XXL

Vous cherchez une friteuse sans huile performante, XXL et polyvalente pour cuisiner sainement tout en gagnant du temps ? Bonne nouvelle : l’airfryer Ninja Foodi Flex 7-en-1 bénéficie en ce moment d’une remise de 80 €, soit 189,99 € au lieu de 269,99 €.

Cuisiner rapidement, sainement et en grande quantité devient plus facile grâce à l’Air Fryer Ninja Foodi Flex 7-en-1. Ce modèle XXL de 10,4 litres est en ce moment proposé à prix réduit : 189,99 € au lieu de 269,99 €. Une économie de 80 € qui permet de s’offrir un appareil polyvalent, capable de remplacer plusieurs modes de cuisson tout en réduisant la consommation d’énergie.

PROFITER DE L’OFFRE

Une capacité XXL pour régaler toute la famille

Le Ninja Foodi se distingue par sa capacité hors norme de 10,4 litres, idéale pour cuisiner de grandes pièces de viande ou préparer un repas complet pour 8 personnes ou plus.

Grâce à son séparateur amovible, vous pouvez choisir entre :

Une MegaZone XXL pour cuire un gigot d’agneau, une épaule de porc ou un poulet entier avec ses accompagnements.

Deux zones indépendantes de 5,2 L, parfaites pour préparer simultanément deux plats différents, grâce à la technologie DualZone.

Mieux encore, la fonction SYNC synchronise les fins de cuisson pour servir tous vos plats chauds en même temps, tandis que MATCH permet de dupliquer les réglages des deux tiroirs en un geste.

Une cuisson rapide, économique et plus saine

Cette friteuse sans huile Ninja offre un triple avantage :

Jusqu’à 65 % plus rapide qu’un four à chaleur tournante.

Jusqu’à 45 % d’énergie économisée, ce qui en fait une alternative écologique et économique.

Jusqu’à 75 % de matières grasses en moins qu’une friture traditionnelle, pour des plats savoureux et croustillants avec peu ou pas d’huile.

Vous pouvez ainsi préparer des frites maison dorées, un saumon grillé avec légumes rôtis, des pizzas croustillantes ou encore des desserts, tout en gardant un œil sur la santé et la facture d’électricité.

COMMANDER ICI

7 modes de cuisson pour tout réussir

Bien plus qu’une simple friteuse sans huile, cet air fryer est un véritable four multifonction compact avec 7 programmes intelligents :

Air Fry : friture sans huile, croustillante et légère.

Max Crisp : cuisson ultra-rapide des aliments surgelés à 240 °C.

Roast : rôtis parfaits, viande tendre et légumes dorés.

Bake : gâteaux, pains, tartes et autres douceurs.

Reheat : réchauffer les restes en conservant le croustillant.

Dehydrate : fruits secs, chips de légumes, bœuf séché maison.

Prove : fonction levée de pâte, idéale pour boulangerie maison.

Chaque cuisson se règle facilement via le panneau de commande tactile et le bouton central, rendant l’appareil accessible même aux débutants.

Facilité d’utilisation et d’entretien

Côté pratique, le Ninja Foodi Flex 7-en-1 séduit aussi par :

Ses pièces amovibles (tiroir, séparateur, plaques) antiadhésives et compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage rapide.

Un mode veille basse énergie automatique après 10 minutes sans interaction.

Un livret de recettes inclus pour varier les plaisirs dès la première utilisation.

Pourquoi profiter de cette offre maintenant ?

Avec cette remise exceptionnelle, l’air fryer Ninja Foodi Flex 7-en-1 AF500EU passe à 189,99 € seulement, un prix rare pour un appareil de cette capacité et de cette polyvalence.

La marque Ninja, numéro 1 des friteuses sans huile en France, s’impose comme une référence en matière d’innovation et de performance.

PROFITER DE L’OFFRE MAINTENANT

Si vous hésitez entre plusieurs modèles, découvrez aussi notre comparatif complet des meilleurs airfryers Ninja.