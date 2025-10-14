Ninja offre 110 € de remise sur l’airfryer le plus polyvalent du marché

Préparer des repas savoureux, complets et sains en un temps record devient enfin possible… et à prix réduit. En ce moment, l’airfryer Ninja Speedi 10-en-1 Rapid Cooker & Air Fryer ON400EU est proposé à 139,99 € au lieu de 249,99 €, soit 110 € de remise.
Une offre exceptionnelle sur un appareil multi-cuisson
Le Ninja Speedi n’est pas un simple airfryer. Cet appareil haut de gamme intègre 10 modes de cuisson différents et une technologie exclusive de cuisson combinée vapeur + air chaud. Résultat : des plats croustillants à l’extérieur, moelleux à l’intérieur, prêts en 15 minutes seulement (hors préchauffage).
Cette remise exceptionnelle de 110 € le rend particulièrement attractif pour les familles ou les couples actifs à la recherche d’un appareil tout-en-un, capable de remplacer plusieurs équipements de cuisine.
Un concentré de technologie culinaire dans un seul appareil
Technologie Rapid Cook : vapeur + friture sans huile
La grande force du Ninja Speedi réside dans sa technologie Rapid Cook, qui combine vapeur et friture sans huile. Cela permet de cuire en une seule fois les féculents (riz, pâtes…), les légumes et les protéines, pour un résultat parfaitement équilibré en texture.
10 modes de cuisson polyvalents
- SPEEDI MEALS : repas tout-en-un en 15 min
- Steam Air Fry : cuisson combinée vapeur + air chaud pour des aliments croustillants sans dessèchement
- Steam Bake : pour des gâteaux et pains moelleux
- Steam : pour cuire à la vapeur légumes, poisson ou boulettes
- Air Fry : jusqu’à 75 % de matières grasses en moins que la friture traditionnelle**
- Grill : pour dorer à la perfection
- Bake/Roast : cuisson comme au four
- Dehydrate : fruits et légumes séchés maison
- Sear/Sauté : pour saisir ou faire mijoter
- Slow Cook : cuisson lente pour plats mijotés
Des repas complets et savoureux en un rien de temps
Grâce à sa cuve antiadhésive de 5,7 L et à la plaque Cook & Crisp, vous pouvez superposer vos ingrédients et préparer un repas pour jusqu’à 4 personnes. Par exemple, un poulet entier de 1,6 kg peut être rôti en même temps que des légumes et des féculents, sans surveillance constante.
Le Speedi est également fourni avec un livret de recettes et donne accès au Speedi Meal Builder, un outil pratique pour créer vos propres recettes selon les ingrédients disponibles à la maison.
Facile à utiliser et à nettoyer
Pensé pour le quotidien, le Ninja Speedi se distingue par :
- Une interface intuitive grâce au curseur SmartSwitch,
- Une cuve en céramique antiadhésive,
- Des accessoires compatibles lave-vaisselle,
- Une fonction vapeur de nettoyage automatique.
À 139,99 €, cet airfryer 10-en-1 devient un investissement malin pour gagner du temps en cuisine tout en profitant de repas faits maison, équilibrés et gourmands.
