Ninja offre 110 € de remise sur l’airfryer le plus polyvalent du marché

Préparer des repas savoureux, complets et sains en un temps record devient enfin possible… et à prix réduit. En ce moment, l’airfryer Ninja Speedi 10-en-1 Rapid Cooker & Air Fryer ON400EU est proposé à 139,99 € au lieu de 249,99 €, soit 110 € de remise.

Ce bon plan concerne l’un des modèles les plus complets du marché : le Ninja Speedi 10-en-1 Rapid Cooker & Air Fryer, proposé à 139,99 € au lieu de 249,99 €, soit 110 € de remise. Conçu pour préparer des repas savoureux, complets et équilibrés en un temps record, cet airfryer s’adresse à celles et ceux qui veulent cuisiner vite et bien, sans faire de compromis sur la qualité ni sur la saveur.

Une offre exceptionnelle sur un appareil multi-cuisson

Le Ninja Speedi n’est pas un simple airfryer. Cet appareil haut de gamme intègre 10 modes de cuisson différents et une technologie exclusive de cuisson combinée vapeur + air chaud. Résultat : des plats croustillants à l’extérieur, moelleux à l’intérieur, prêts en 15 minutes seulement (hors préchauffage).

Cette remise exceptionnelle de 110 € le rend particulièrement attractif pour les familles ou les couples actifs à la recherche d’un appareil tout-en-un, capable de remplacer plusieurs équipements de cuisine.

Un concentré de technologie culinaire dans un seul appareil

Technologie Rapid Cook : vapeur + friture sans huile

La grande force du Ninja Speedi réside dans sa technologie Rapid Cook, qui combine vapeur et friture sans huile. Cela permet de cuire en une seule fois les féculents (riz, pâtes…), les légumes et les protéines, pour un résultat parfaitement équilibré en texture.

10 modes de cuisson polyvalents

SPEEDI MEALS : repas tout-en-un en 15 min

Steam Air Fry : cuisson combinée vapeur + air chaud pour des aliments croustillants sans dessèchement

Steam Bake : pour des gâteaux et pains moelleux

Steam : pour cuire à la vapeur légumes, poisson ou boulettes

Air Fry : jusqu’à 75 % de matières grasses en moins que la friture traditionnelle**

Grill : pour dorer à la perfection

Bake/Roast : cuisson comme au four

Dehydrate : fruits et légumes séchés maison

Sear/Sauté : pour saisir ou faire mijoter

Slow Cook : cuisson lente pour plats mijotés

Des repas complets et savoureux en un rien de temps

Grâce à sa cuve antiadhésive de 5,7 L et à la plaque Cook & Crisp, vous pouvez superposer vos ingrédients et préparer un repas pour jusqu’à 4 personnes. Par exemple, un poulet entier de 1,6 kg peut être rôti en même temps que des légumes et des féculents, sans surveillance constante.

Le Speedi est également fourni avec un livret de recettes et donne accès au Speedi Meal Builder, un outil pratique pour créer vos propres recettes selon les ingrédients disponibles à la maison.

Facile à utiliser et à nettoyer

Pensé pour le quotidien, le Ninja Speedi se distingue par :

Une interface intuitive grâce au curseur SmartSwitch,

Une cuve en céramique antiadhésive,

Des accessoires compatibles lave-vaisselle,

Une fonction vapeur de nettoyage automatique.

À 139,99 €, cet airfryer 10-en-1 devient un investissement malin pour gagner du temps en cuisine tout en profitant de repas faits maison, équilibrés et gourmands.