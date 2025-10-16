Thermomix TM7 : prix, fonctionnalités, tout savoir sur ce nouveau robot de cuisine révolutionnaire

Le nouveau Thermomix TM7 promet de transformer la façon de cuisiner à la maison. Plus silencieux, plus polyvalent et encore plus intuitif, il remplace à lui seul plus de 20 appareils. Prix, innovations, fonctionnalités : voici ce qu’il faut savoir avant de l’adopter.

Les points clés à retenir :

Moteur ultra-silencieux : une révolution pour cuisiner dans le calme.

45 % de volume vapeur en plus grâce au nouveau Varoma.

Plus de 20 modes de cuisson pour tout faire, du mijoté à la découpe.

Plus de 10 000 recettes accessibles directement depuis l’écran tactile.

Prix : 1.599 € avec 3 mois offerts sur Cookidoo.

Test possible chez soi pendant 30 jours, satisfait ou remboursé.

Un robot qui s’invite dans votre quotidien

Imaginez préparer un risotto crémeux, une ratatouille vapeur ou une sauce maison… sans avoir à sortir une batterie de casseroles. C’est exactement ce que propose le Thermomix TM7. Ce nouveau robot multifonction signé Vorwerk marque une évolution majeure dans l’univers culinaire domestique.

Avec lui, tout devient plus fluide : les étapes sont guidées, les recettes s’affichent directement à l’écran, et le bruit est réduit au minimum. On peut cuisiner tôt le matin ou tard le soir sans réveiller toute la maison. La prise en main est rapide et la cuisine gagne en sérénité.

Un concentré de technologie dans un design épuré

Le TM7 reprend les codes qui ont fait le succès de la gamme Thermomix, mais il va plus loin sur trois points clés : la puissance, la polyvalence et la fluidité d’usage.

Silence inédit grâce à son moteur unique

Le nouveau moteur a été pensé pour tourner sans vibration excessive. Même en mode pétrissage ou mixage, le robot reste d’un calme impressionnant. Idéal pour les appartements ou les cuisines ouvertes.

Varoma repensé : plus grand, plus pratique

Le Varoma gagne 45 % de volume supplémentaire. Vous pouvez ainsi cuire à la vapeur des portions familiales sans compromis. Une vraie valeur ajoutée pour ceux qui cuisinent pour plusieurs personnes.

Mode cuisson sans couvercle

Nouvelle fonctionnalité phare : la cuisson sans couvercle jusqu’à 100 °C. Idéale pour les sauces délicates, les réductions ou les plats traditionnels qui demandent une évaporation maîtrisée. On peut même ajouter des ingrédients en cours de route, sans interrompre la cuisson.

Une bibliothèque de recettes embarquée

Grâce à l’abonnement Cookidoo (3 mois offerts à l’achat), vous avez accès à plus de 10 000 recettes directement depuis l’écran tactile. Des plats du quotidien aux recettes gastronomiques, tout est accessible en quelques clics.

20 modes de cuisson disponibles

Le TM7 remplace plus de 20 appareils grâce à une palette complète de fonctions :

Cuisson lente

Pétrin

Cuisson du riz

Sous-vide

Mixer

Cuisson des œufs

Bouilloire

Cuisine manuelle

Turbo

Réchauffer

Sauce

Cuisson vapeur

Éplucher

Râper

Rissoler

Trancher

Cuisson sans couvercle

Découper en spirale

Fermentation

Pré-nettoyage

Et avec le Thermomix Sensor, la précision devient chirurgicale.

Les plus :

Moteur extrêmement silencieux

Très large choix de modes et de recettes

Cuisson vapeur plus généreuse

Interface tactile fluide et intuitive

Garantie 3 ans

Période d’essai de 30 jours à domicile

Les moins :

Prix élevé (1.599 €)

Abonnement Cookidoo nécessaire après 3 mois pour profiter à fond des recettes

Gabarit relativement imposant sur le plan de travail

Mise en situation : ce que ça change au quotidien

Avec le TM7, vous n’êtes plus coincé(e) devant les fourneaux. Le robot gère la cuisson, surveille la température et vous guide pas à pas. Pendant que la soupe mijote, vous pouvez préparer la table ou vous occuper d’autres tâches.

Exemple concret : préparer un repas complet en une seule fois. Légumes vapeur dans le Varoma, sauce dans le bol, poisson en sous-vide. En moins de 30 minutes, tout est prêt, sans stress et sans vaisselle excessive.

Le Thermomix TM7 n’est pas qu’un robot de cuisine : c’est une plateforme culinaire complète. Plus silencieux, plus intuitif et plus polyvalent que ses prédécesseurs, il s’adresse à ceux qui veulent cuisiner mieux, plus vite et avec moins de stress. Si vous cherchez un robot capable de remplacer la majorité de vos appareils, ce modèle coche toutes les cases.