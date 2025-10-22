Cet aspirateur sans fil intelligent fait un carton, avec 100 € de réduction en ce moment

Marque n°1 des aspirateurs au Royaume-Uni et aux États-Unis, Shark vous fait bénéficier actuellement d'une réduction exceptionnelle de 100 € sur son modèle PowerDetect Clean. Une offre à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un nettoyage puissant, intelligent et sans effort.

Les points clés à retenir :

Prix : 349,99 € (au lieu de 449,99 €)

Technologies exclusives : PowerDetect, DuoClean Detect, Flexology

Autonomie : jusqu’à 70 minutes

Convertible en aspirateur à main

Garantie : 5 ans offerte (2 ans pour la batterie)

Poids : 3,71 kg

Un aspirateur qui s’adapte à votre intérieur

Conçu pour offrir une aspiration sans fil performante et intuitive, le Shark PowerDetect Clean embarque la nouvelle technologie PowerDetect, capable de détecter automatiquement la saleté, le type de sol et les bords des pièces. Trois technologies agissent simultanément :

DirtDetect : repère la poussière incrustée et augmente la puissance d’aspiration.

EdgeDetect : identifie les recoins et les plinthes pour un nettoyage précis le long des murs.

FloorDetect : reconnaît le type de surface (carrelage, parquet, moquette) et ajuste la vitesse de rotation des brosses en conséquence.

Grâce à cette intelligence embarquée, le PowerDetect adapte sa puissance en temps réel, garantissant un résultat impeccable tout en optimisant l’autonomie.

Une tête de nettoyage multidirectionnelle inédite

L’innovation majeure du PowerDetect réside dans sa technologie de nettoyage multidirectionnel. Contrairement aux aspirateurs traditionnels qui ne ramassent les débris qu’en avançant, celui-ci nettoie vers l’avant et vers l’arrière.

Sa brosse DuoClean Detect à double rouleau et capteurs intégrés offre une glisse fluide sur tous les sols et permet un nettoyage plus rapide et homogène. Résultat : jusqu’à 75 % de puissance d’aspiration supplémentaire* dans les zones les plus sales.

Une arme redoutable contre les poils et cheveux

Les propriétaires d’animaux (ou de cheveux longs !) apprécieront le système anti-emmêlement des poils Plus, qui élimine automatiquement les cheveux et poils enroulés autour du rouleau. Les poils en chevron et les peignes intégrés orientent les débris vers le centre pour une aspiration complète, sans blocage ni perte de puissance.

Cet aspirateur est livré avec une brosse motorisée spéciale poils d’animaux, un suceur plat, une brosse à épousseter et un embout multi-surfaces, parfait pour entretenir canapés, escaliers et recoins.

Puissance, autonomie et confort d’utilisation

Avec son autonomie pouvant atteindre 70 minutes, le PowerDetect offre une liberté totale, même dans les grands espaces. L’écran LED permet de suivre en direct le niveau de batterie, le mode choisi (ECO, DETECT ou BOOST) et le niveau de saleté détectée.

Le manche Flexology se plie pour passer aisément sous les meubles et permet un rangement vertical compact, un vrai plus au quotidien.

Une qualité garantie 5 ans

Comme tous les produits Shark, le PowerDetect Clean est pensé pour durer. La marque propose une garantie gratuite de 5 ans (2 ans pour les batteries) après enregistrement du produit, gage de fiabilité et de confiance.

Une technologie qui rivalise avec les plus grandes marques

Longtemps dominé par Dyson, le marché des aspirateurs balais haut de gamme accueille désormais un concurrent de taille. Grâce à sa combinaison d’innovation, d’autonomie et de confort d’utilisation, le Shark PowerDetect Clean IP1251EUT s’impose comme le modèle le plus performant de la marque et un choix incontournable pour les foyers modernes.