Les 10 meilleurs appareils à raclette en 2025 : notre guide complet pour bien choisir

La raclette, véritable emblème de la gastronomie conviviale, signe chaque hiver son grand retour dans les foyers français. Si le fromage fondu reste le cœur de la fête, l’appareil qui le sublime fait toute la différence. En 2025, la tendance oscille entre tradition artisanale et innovation pratique. Voici notre sélection experte des meilleurs appareils à raclette pour allier plaisir, performance et convivialité.
Qu’il s’agisse d’une raclette en duo, d’un banquet entre amis ou d’un repas montagnard à l’ancienne, l’appareil à raclette est devenu bien plus qu’un simple accessoire : un véritable art de vivre. Les fabricants redoublent d’ingéniosité pour proposer des modèles performants, design et faciles à entretenir. Ce guide d’achat passe en revue les modèles phares de 2025 pour vous aider à trouver celui qui fera fondre tous les gourmands.
Notre sélection des 10 meilleurs appareils à raclette en 2025
- Louis Tellier Brézière® Signature Original : l’authenticité à la française
- Cecotec Cheese&Grill 8400 Wood MixGrill : la polyvalence moderne
- Princess 6 Grill Party : le compact convivial
- Tefal Colormania 3 en 1 : la créativité tricolore
- Louis Tellier Alpage® Signature Traditionnel : l’esprit d’altitude pour grandes tablées
- Bestron Mini Grill : le choix pratique pour deux
- Tristar Hot Pot Barbecue Coréen : la fusion gourmande
- Tefal Gourmet 10 Inox & Design : l’élégance inox
- Lagrange 009804 Design Verre : la transparence chic
- H.Koenig RP412 : le multifonction familial
Louis Tellier Brézière® Signature Original : l’authenticité à la française
Véritable hommage à la tradition, cet appareil à raclette fabriqué en France séduit par son design robuste et son efficacité artisanale. Idéal pour 1 à 6 convives, il chauffe le fromage directement à la table pour un moment chaleureux et authentique. Les rampes chauffantes réglables s’adaptent à toutes les tailles de meules et garantissent une fonte homogène, à la manière des auberges savoyardes. Compact et pliable, il s’impose comme un appareil durable, pratique et fidèle au savoir-faire de la maison Louis Tellier, active depuis 1947.
Les plus :
- Fabrication française et qualité professionnelle
- Chaleur homogène et fondu maîtrisé
- Rampe réglable adaptable à la taille du fromage
- Compact et facile à ranger
Les moins :
- Nécessite une meule de fromage
- Moins adapté aux grandes tablées
Prix : 142,99 € au lieu de 179,99 €
Cecotec Cheese&Grill 8400 Wood MixGrill : la polyvalence moderne
Avec son look élégant et ses deux surfaces de cuisson (grill et pierre naturelle), le Cecotec MixGrill est un véritable champion du rapport qualité-prix. Idéal pour huit personnes, il combine raclette, grillades et plancha, le tout avec un thermostat réglable. Sa puissance de 2000 W assure une chauffe rapide et homogène, tandis que ses plaques amovibles passent au lave-vaisselle pour un entretien simplifié. Un modèle parfait pour ceux qui aiment varier les plaisirs à table.
Les plus :
- Double surface grill/pierre naturelle
- 8 poêlons et spatules inclus
- Entretien facile, pièces lavables
- Très bon rapport qualité/prix
Les moins :
- Légèrement encombrant
- Temps de préchauffage un peu long
Prix : 44,90 € au lieu de 52,90 €
Princess 6 Grill Party : le compact convivial
Compacte, légère et efficace, la Princess 6 Grill Party s’adapte aussi bien aux petits foyers qu’aux repas improvisés. Son plateau en pierre naturelle de 30 cm assure une cuisson homogène des viandes et légumes, tout en conservant la chaleur longtemps. Avec ses 800 W, elle atteint rapidement la bonne température et reste stable grâce à ses pieds antidérapants. Un appareil parfait pour deux à quatre convives ou pour emporter au camping.
Les plus :
- Format rond compact
- Plaque amovible lavable au lave-vaisselle
- Idéale pour les petits espaces
- Bon rapport qualité-prix
Les moins :
- Puissance moyenne
- Capacité limitée à 4-6 personnes
Prix : 31,99 € au lieu de 51,99 €
Tefal Colormania 3 en 1 : la créativité tricolore
Tefal revisite la raclette avec son modèle Colormania 3 en 1, capable de griller, rôtir et même cuire des crêpes. Équipé du Thermo-Spot®, le témoin rouge garantit une cuisson parfaite. Son revêtement Easy Plus antiadhésif assure une utilisation durable et un nettoyage rapide. Fabriqué en Haute-Savoie, berceau historique de la raclette, cet appareil marie tradition et modernité avec une touche de fantaisie colorée.
Les plus :
- Trois fonctions (raclette, grill, crêpe)
- Revêtement antiadhésif de qualité
- Compatible lave-vaisselle
- Fabrication française
Les moins :
- Design original qui ne plaît pas à tous
- Chauffe un peu moins rapide que les modèles puissants
Prix : 59 € au lieu de 64,99 €
Louis Tellier Alpage® Signature Traditionnel : l’esprit d’altitude
Pensé pour les grandes tablées et les professionnels, le modèle Alpage® de Louis Tellier recrée l’ambiance des chalets d’altitude. Sa rampe horizontale réglable permet de fondre jusqu’à un quart de meule pour 6 à 10 convives. Grâce à sa puissance de 230 V, la chauffe est rapide et régulière, garantissant un fromage fondant et doré. Robuste, compact et facile à nettoyer, il s’adresse autant aux restaurants qu’aux amateurs exigeants.
Les plus :
- Fabrication française de qualité
- Puissance élevée pour un usage intensif
- Convient aux grandes tablées
- Nettoyage rapide
Les moins :
- Appareil volumineux
- Design plus fonctionnel que décoratif
Prix : 133,60 € au lieu de 159,99 €
Bestron Mini Grill Raclette : le choix pratique pour deux
Petit mais efficace, le Bestron Mini Grill Raclette est idéal pour les couples ou étudiants souhaitant partager un repas sans contrainte. Avec ses 350 W, il chauffe rapidement et permet de griller viande, fromage et légumes directement à table. Léger et peu encombrant, il se range facilement dans une cuisine réduite. Ses deux poêlons antiadhésifs garantissent un usage simple et un nettoyage express.
Les plus :
- Prix très abordable
- Format ultra-compact
- Chauffe rapide
- Facile à nettoyer
Les moins :
- Capacité limitée
- Pas de thermostat réglable
Prix : 16,95 €
Tristar Hot Pot Barbecue Coréen : la fusion gourmande
Cet appareil combine pierre à cuire, grill et hot pot dans un design compact et moderne. Parfait pour quatre personnes, il permet de varier les recettes et de cuisiner sans matière grasse. Sa pierre de cuisson antiadhésive assure une cuisson homogène, tandis que ses poignées cool touch et ses pieds antidérapants offrent une sécurité maximale. Facile à nettoyer et à ranger, il convient aussi bien aux repas familiaux qu’aux soirées thématiques.
Les plus :
- Polyvalent : raclette, grill, hot pot
- Nettoyage simple
- Design sécurisé et stable
- Excellent rapport qualité/fonctionnalité
Les moins :
- Capacité réduite à 4 personnes
- Design sobre, moins chaleureux
Prix : 39,99 €
Tefal Gourmet 10 Inox & Design : l’élégance inox
Alliant performance et esthétique, le Tefal Gourmet 10 Inox & Design séduit par son look moderne et sa grande capacité. Idéal pour 10 convives, il associe raclette et grill en un seul appareil. Son Thermo-Spot central indique la température optimale de cuisson, et ses dix coupelles antiadhésives assurent une expérience fluide. Facile à ranger et à réparer, ce modèle durable promet de nombreuses saisons gourmandes.
Les plus :
- Design inox élégant
- Grande capacité (10 personnes)
- Thermo-Spot intuitif
- Réparabilité garantie 15 ans
Les moins :
- Taille imposante
- Cordon un peu court
Prix : 82,25 € au lieu de 89,99 €
Lagrange 009804 Design Verre : la transparence chic
Avec ses plateaux en verre trempé, cet appareil signé Lagrange allie élégance et praticité. Son design contemporain s’intègre dans toutes les cuisines, tandis que sa fonction maintien au chaud et son range-poêlons intégré facilitent le service. Adapté pour 8 personnes, il offre une cuisson visible grâce à la transparence du verre. Un modèle idéal pour les esthètes du fromage fondu.
Les plus :
- Design original et transparent
- Fonction maintien au chaud
- Poêlons lavables au lave-vaisselle
- Fabrication française
Les moins :
- Appareil un peu lourd
- Pas de thermostat réglable
Prix : 101,50 €
H.Koenig RP412 : le multifonction familial
Polyvalent et moderne, le H.Koenig RP412 se distingue par sa conception 4-en-1. Raclette, pierre naturelle, grill ou mini crêpes : il s’adapte à toutes les envies. Sa puissance de 900 W assure une fonte rapide du fromage et une cuisson homogène des viandes. La plaque amovible se nettoie facilement, et les huit poêlons antiadhésifs permettent un service fluide. Idéal pour les familles et les groupes d’amis, il combine convivialité, simplicité et robustesse, avec une garantie de deux ans et un SAV en France.
Les plus :
- Appareil 4-en-1 (raclette, grill, crêpe, pierre)
- Bonne puissance et stabilité
- Nettoyage facile
- Garantie 2 ans et SAV français
Les moins :
- Poids supérieur à la moyenne
- Pas de réglage précis de température
Prix : 49,90 €
Quelle puissance choisir ?
Comptez au minimum 800 W pour une raclette électrique et jusqu’à 2000 W pour les modèles multifonctions. Plus la puissance est élevée, plus la chauffe est rapide et homogène.
Quel type d’appareil privilégier ?
Les puristes opteront pour un appareil traditionnel à demi-meule, tandis que les familles choisiront un modèle électrique avec plusieurs poêlons. Les modèles multifonctions comme le H.Koenig ou le Tefal Colormania offrent davantage de possibilités culinaires.
Pierre, fonte ou grill : quelle différence ?
La pierre naturelle favorise une cuisson douce et sans graisse, la fonte assure une répartition homogène de la chaleur, tandis que le grill apporte un rendu croustillant aux viandes et légumes.
L’entretien est-il facile ?
La plupart des appareils modernes disposent de plaques et poêlons amovibles compatibles lave-vaisselle, rendant le nettoyage bien plus simple.
Quels modèles sont fabriqués en France ?
Louis Tellier, Tefal et Lagrange continuent de produire leurs appareils sur le territoire français, gage de qualité et de durabilité.
Ce contenu a été rédigé par un expert de l’équipe CNews Shopping. Les prix mentionnés sont fournis à titre indicatif et peuvent évoluer. Certains articles peuvent comporter des liens affiliés pour lesquels CNews peut percevoir une commission si vous effectuez un achat.