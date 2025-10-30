Quel est le meilleur airfryer double compartiment à choisir en 2025 ?

Les airfryers à double compartiment changent la façon de cuisiner à la maison. Grâce à leurs deux bacs indépendants, ils permettent de cuire deux plats simultanément, sans huile, avec des réglages précis pour chaque zone. Idéal pour préparer un repas complet en une seule fois, ce type d'appareil séduit les familles pressées et les amateurs de cuisine pratique. Reste à choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.

Les friteuses sans huile connaissent un succès croissant, portées par la recherche d'une cuisson plus saine et rapide. Les modèles à double compartiment vont plus loin : ils combinent gain de temps et polyvalence, permettant de cuire viandes et légumes séparément sans mélange de saveurs. En exploitant la circulation d'air chaud, ces appareils offrent un rendu croustillant avec peu ou pas de matière grasse. Ce guide vous aide à choisir le meilleur air fryer double compartiment selon vos besoins et votre espace cuisine.

Les 6 critères à prendre en compte pour bien choisir votre airfryer double compartiment

Choisir un air fryer à double compartiment dépend avant tout de vos besoins en cuisine. Voici les principaux critères à examiner avant d'acheter.

Capacité totale et répartition : Un modèle de 8 à 10 litres convient à une famille, tandis qu'un format plus compact suffit pour un couple. Vérifiez que chaque tiroir offre assez d'espace pour un plat complet.

Indépendance des commandes : Chaque compartiment doit pouvoir régler sa température et son temps de cuisson. Cela permet de cuire viande et accompagnement en même temps sans mélange de saveurs.

Puissance et rapidité de cuisson : Une puissance d'au moins 1700 W garantit une chaleur bien répartie et une cuisson homogène. Les modèles plus puissants, autour de 2200 W, assurent des résultats plus rapides.

Modes de cuisson et programmes : Privilégiez les appareils proposant plusieurs fonctions : frire, griller, rôtir, réchauffer ou décongeler. Cela offre une vraie polyvalence au quotidien.

Facilité de nettoyage : Des paniers et grilles compatibles lave-vaisselle simplifient grandement l'entretien après usage. C'est un critère essentiel pour un usage régulier.

Dimensions et encombrement : Certains modèles sont imposants. Vérifiez qu'ils s'intègrent facilement sur votre plan de travail et restent pratiques à manipuler.

Notre top 5 des meilleurs air fryers double compartiment

Ninja Foodi MAX Dual Zone Air Fryer : la référence puissante et polyvalente

Le Ninja Foodi MAX Dual Zone est l'un des modèles les plus puissants et polyvalents de sa catégorie. Avec ses deux compartiments indépendants, il permet de cuire simultanément deux plats différents, chacun avec sa température et son temps de cuisson. Sa conception solide, son écran clair et sa rapidité d'exécution en font un appareil très apprécié pour les repas familiaux.

Idéal pour…

Les familles ou les foyers de quatre personnes et plus. Il s'adresse à ceux qui veulent une cuisson précise, homogène et rapide, sans utiliser le four.

Les points forts :

Capacité totale de 9,5 litres, adaptée à 6 à 8 portions

Puissance de 2470 W pour une cuisson rapide et uniforme

Six programmes automatiques : Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate

Deux tiroirs indépendants avec contrôle séparé du temps et de la température

Technologie DualZone pour synchroniser ou différencier les cuissons

Paniers antiadhésifs compatibles lave-vaisselle

Commandes simples et affichage numérique lisible

Prix : 169,99 €

Notre avis

Puissant, pratique et bien conçu, le Ninja Foodi MAX Dual Zone séduit par sa polyvalence. Il offre une cuisson homogène et croustillante tout en réduisant le temps de préparation. Sa grande capacité et sa facilité d'entretien en font un appareil fiable, idéal pour cuisiner rapidement des repas complets et équilibrés.

COMMANDER CET AIRFRYER

COSORI Dual Blaze TwinFry Chef Edition 10L : la précision de la double chauffe

Le COSORI Dual Blaze TwinFry Chef Edition 10L mise sur la précision et la constance de la cuisson. Sa technologie de double résistance chauffante assure une diffusion homogène de la chaleur, pour des aliments dorés à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Grâce à son grand volume et à son séparateur amovible, il peut accueillir un plat familial ou deux préparations en simultané, sans mélange de saveurs.

Idéal pour…

Les utilisateurs recherchant un air fryer moderne, précis et connecté. Il convient parfaitement à ceux qui aiment cuisiner avec des réglages fins et un contrôle total depuis l'application mobile COSORI.

Les points forts :

Capacité de 10 litres, adaptée à un usage familial

Double résistance chauffante pour une cuisson homogène

Capteurs intelligents ajustant automatiquement la température

Interface tactile intuitive et contrôle via application smartphone

Température réglable de 35 °C à 240 °C

Fonction 6-en-1 : frire, rôtir, griller, réchauffer, décongeler, déshydrater

Bac et accessoires compatibles lave-vaisselle

Prix : 189,99 €

Notre avis

Le COSORI Dual Blaze séduit par sa précision et son confort d'utilisation. Sa double source de chaleur garantit des résultats réguliers, même sans préchauffage. L'application mobile et les capteurs intelligents apportent un vrai plus au quotidien. Ce modèle constitue un excellent compromis entre capacité, technologie et simplicité d'entretien.

COMMANDER CET AIRFRYER

Moulinex Dual Easy Fry XXL : le confort du format familial

Le Moulinex Dual Easy Fry XXL combine la fiabilité de la marque française et la praticité d'un air fryer à double compartiment. Avec ses deux tiroirs indépendants et sa grande capacité, il permet de préparer jusqu'à dix portions en une seule cuisson. Ses programmes automatiques simplifient la préparation des repas, qu'il s'agisse de viandes, légumes ou desserts, le tout avec peu ou pas d'huile.

Idéal pour…

Les familles nombreuses cherchant un appareil robuste et simple à utiliser au quotidien. Il convient aussi à ceux qui veulent gagner du temps en cuisant plusieurs plats en même temps.

Les points forts :

Capacité XXL adaptée jusqu'à dix portions

Deux tiroirs indépendants pour des cuissons simultanées

Sept programmes automatiques pour ajuster température et durée

Cuisson homogène grâce à la circulation d'air chaud

Paniers et grilles compatibles lave-vaisselle

Panneau de commande intuitif avec écran tactile

Design stable et finitions solides, typiques de Moulinex

Prix : 149,99 €

Notre avis

Fiable et bien pensé, le Moulinex Dual Easy Fry XXL facilite la préparation des repas familiaux. Son grand volume, ses programmes automatiques et son entretien facile en font un modèle pratique pour un usage quotidien. Sans être le plus technologique, il séduit par sa simplicité et son efficacité constantes dans le temps.

COMMANDER CET AIRFRYER

Philips Dual Basket Airfryer : la précision signée Philips

Le Philips Dual Basket Airfryer mise sur la technologie Rapid Air, un système de circulation d'air chaud performant qui garantit une cuisson uniforme, sans huile. Son design compact abrite deux paniers amovibles qui permettent de cuire deux plats différents en même temps. Avec ses programmes automatiques et son interface intuitive, il combine efficacité et simplicité d'utilisation au quotidien.

Idéal pour…

Les cuisiniers exigeants qui recherchent des résultats réguliers et une cuisson parfaitement maîtrisée. Il convient aussi aux foyers de trois à quatre personnes souhaitant une alternative rapide au four traditionnel.

Les points forts :

Technologie Rapid Air pour une cuisson homogène et dorée

Double panier amovible pour deux préparations simultanées

Capacité de 9 litres adaptée à un usage familial

Programmes intelligents avec réglage automatique du temps et de la température

Interface tactile intuitive et facile à lire

Design compact et niveau sonore réduit

Paniers et grilles compatibles lave-vaisselle

Prix : 152,59 €

Notre avis

Le Philips Dual Basket Airfryer séduit par sa régularité et sa facilité d'emploi. Les cuissons sont homogènes, les textures réussies et les réglages simples à maîtriser. Compact, silencieux et pratique, il trouve facilement sa place dans une cuisine familiale. Un choix idéal pour ceux qui veulent une cuisson saine, rapide et toujours fiable.

COMMANDER CET AIRFRYER

Cookwise 9L Dual Zone Air Fryer : le rapport qualité/prix malin

Le Cookwise 9L Dual Zone Air Fryer mise sur la simplicité et l'efficacité. Grâce à ses deux tiroirs indépendants et sa fonction de synchronisation, il permet de cuire deux plats différents en même temps, avec des réglages adaptés à chacun. Sa capacité de 9 litres convient à une utilisation quotidienne, et ses neuf programmes automatiques facilitent la préparation de repas variés, du poulet aux légumes en passant par les frites maison.

Idéal pour…

Les couples ou petites familles souhaitant un air fryer accessible et pratique. C'est un modèle parfait pour découvrir la cuisson à l'air chaud sans investir dans un appareil haut de gamme.

Les points forts :

Capacité totale de 9 litres, adaptée à 2 à 4 personnes

Deux zones de cuisson séparées avec contrôle numérique

Neuf programmes prédéfinis pour différents types d'aliments

Écran tactile clair et fonction de cuisson différée

Fenêtre de visualisation pour surveiller la cuisson sans ouvrir les tiroirs

Paniers amovibles et accessoires compatibles lave-vaisselle

Consommation modérée et faible niveau sonore

Prix : 99,99 €

Notre avis

Le Cookwise Dual Zone offre un excellent rapport qualité/prix pour un appareil de cette taille. Facile à utiliser, rapide et polyvalent, il s'intègre bien dans les petites cuisines et permet de cuisiner sainement sans effort. Sa double zone de cuisson et son entretien simple en font un choix idéal pour un premier achat.

COMMANDER CET AIRFRYER

À quoi sert un airfryer à double compartiment ?

Un airfryer double compartiment permet de cuire deux aliments différents en même temps, sans mélange de saveurs. Grâce à l'air chaud, la cuisson est plus saine qu'une friteuse traditionnelle et bien plus rapide.

Quels sont les meilleurs modèles d'airfryers du moment ?

Les meilleurs airfryers 2025 restent les modèles Ninja Foodi MAX, Philips Dual Basket et COSORI Dual Blaze. Ces appareils combinent précision, grande capacité et programmes de cuisson efficaces, adaptés à tous les repas familiaux.

Quelle différence entre un airfryer simple et un modèle double compartiment ?

Un modèle double compartiment possède deux paniers ou tiroirs indépendants permettant de régler les températures et durées séparément. C'est idéal pour cuire viande et frites en même temps, sans ouvrir l'appareil plusieurs fois.

Comment entretenir un airfryer pour un nettoyage facile ?

Le nettoyage d'un airfryer est simple : il suffit de retirer les paniers et les grilles antiadhésives, souvent compatibles lave-vaisselle. Essuyer régulièrement les pièces internes prolonge la durée de vie de l'appareil.

Quel airfryer choisir entre Philips et Ninja ?

Les modèles Philips séduisent par leur précision et leur design compact, tandis que les Ninja offrent plus de puissance et de volume. Le choix dépend du prix, de la quantité d'aliments et de la fréquence d'usage.

Quel airfryer double stack est le plus efficace selon les tests ?

Les tests montrent que le Ninja Double Stack reste le plus performant, notamment pour ses deux compartiments verticaux permettant de cuire davantage sans occuper trop de place sur le plan de travail.