Idée cadeau Noël : le prix de cet Air Fryer Ninja chute de 110 euros !

Alors que la course aux cadeaux a commencé, la marque Ninja frappe fort avec une remise spectaculaire sur son best-seller. Le modèle Foodi Flex, véritable référence des friteuses sans huile, voit son prix s'effondrer. Habituellement vendu près de 280 euros, il chute à 169,99 euros.

Les points clés à retenir :

Bon plan Noël : le prix passe de 279,99 € à 169,99 €, soit 110 € d'économie.

Capacité XXL de 10,4 L : modulable (une grande zone ou deux zones séparées) pour les repas de fête.

Gain de temps : cuit jusqu'à 65 % plus vite qu'un four traditionnel.

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Le cadeau qui va servir toute l'année

Offrir de l'électroménager à Noël peut parfois être risqué, mais l'airfryer est l'exception qui confirme la règle. C'est l'appareil tendance que tout le monde s'arrache. Avec ce modèle Foodi Flex, vous n'offrez pas une simple friteuse, mais une solution pour simplifier le quotidien de vos proches.

Sa grande force réside dans sa modularité, idéale pour les familles. Grâce à sa cloison amovible, on peut insérer le séparateur pour obtenir deux zones de cuisson indépendantes (poulet d'un côté, frites de l'autre). Mais pour les grands repas du dimanche ou du réveillon, on retire tout pour créer une « MegaZone » de 10,4 litres capable d'accueillir un gigot d'agneau de 2 kg.

Fini la corvée du préchauffage

L'argument qui fera mouche auprès de celui ou celle qui le recevra ? La rapidité. Ninja promet une cuisson jusqu'à 65 % plus rapide que les fours à chaleur tournante. On rentre du travail, on lance la cuisson, et on passe à table sans attendre. C'est aussi un cadeau anti-inflation : en cuisant plus vite dans un espace réduit, il consomme nettement moins d'électricité qu'un grand four encastrable.

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Bien plus que des frites

Avec ses 7 modes de cuisson, c'est un véritable assistant culinaire complet. Le mode « Max Crisp » gère les produits surgelés, le mode « Rôtir » s'occupe des viandes, et les amateurs de pâtisserie pourront même l'utiliser pour cuire des cakes ou faire lever une pâte à pain.

De plus, cette finition « Bleu Nuit » exclusive apporte une touche d'élégance qui change du noir classique. Un bel objet design qui ne fera pas tache sur le plan de travail.

Un entretien simplifié

Dernier argument pour convaincre : le nettoyage n'est pas une corvée. Le grand tiroir, le séparateur et les plaques sont antiadhésifs et passent au lave-vaisselle. Une raison de plus pour craquer avant que les stocks ne s'épuisent à l'approche du 25 décembre.