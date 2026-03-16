Nettoyage : ce nouvel appareil sans fil à prix cassé fait disparaître les taches les plus tenaces en un clin d'œil

Proposé à 129,99 € au lieu de 189,99 €, le nettoyeur détacheur sans fil Shark StainForce HX100EUT se positionne comme un allié pratique pour éliminer les taches du quotidien. Compact, léger et prêt à l’emploi, il promet un nettoyage rapide sur tapis, tissus ou intérieur de voiture.

À retenir sur cette offre Shark :

Nettoyeur détacheur sans fil Shark StainForce HX100EUT

Prix : 129,99 € au lieu de 189,99 €

Nettoyage puissant contre les taches domestiques et liquides renversés

Utilisable sur tapis, tissus d’ameublement et intérieur de voiture

Appareil compact et léger de moins de 1,3 kg



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Un nettoyeur détacheur pensé pour les accidents du quotidien

Les taches arrivent souvent au mauvais moment. Un café renversé sur le canapé, des traces de boue sur le tapis ou des marques laissées par un animal domestique. Le Shark StainForce HX100EUT a été conçu précisément pour ces situations.

Ce nettoyeur détacheur fonctionne sans fil et se veut immédiatement prêt à l’emploi. Aucun mélange de produits ni préparation particulière n’est nécessaire. Son format compact et son poids inférieur à 1,3 kg permettent de le transporter facilement d’une pièce à l’autre.

L’appareil repose sur un système combinant pulvérisation et aspiration. Le spray à double formule agit directement sur la tâche pour la décomposer, tandis que l’aspiration puissante capture liquides et saletés. Selon la marque, cette technologie permet d’obtenir une efficacité jusqu’à 30 fois supérieure contre certaines tâches domestiques.

Autre point intéressant, la technologie Never Spill permet d’utiliser l’appareil sous différents angles sans risque de fuite. Cela peut s’avérer utile pour nettoyer des sièges de voiture, des coussins ou des surfaces difficiles d’accès.

PROFITER DE LA REMISE

Tapis, canapé, voiture : un appareil polyvalent dans la maison

Ce type de nettoyeur trouve rapidement sa place dans de nombreux scénarios du quotidien. Sur un tapis, il peut intervenir immédiatement après un liquide renversé. Sur un canapé, il aide à éliminer les taches incrustées tout en aspirant l’humidité.

L’appareil est aussi adapté aux tissus d’ameublement ou aux sièges de voiture. Dans ces environnements, les taches sont souvent difficiles à traiter avec un simple chiffon. Le système de pulvérisation associé à l’aspiration permet de nettoyer plus en profondeur.

La formule Deep Clean Max agit sur la saleté et les odeurs incrustées, tandis que la formule OXY Multiplier renforce l’action détachante. L’objectif est de neutraliser aussi bien les traces visibles que les odeurs persistantes, y compris celles liées à la fumée ou aux animaux domestiques.

Après utilisation, le panier portable intègre un système d’auto-nettoyage. Celui-ci rince les éléments avec de l’eau propre afin que l’appareil soit prêt pour la prochaine intervention.

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Une remise notable sur le Shark StainForce chez Shark

Le nettoyeur détacheur sans fil Shark StainForce HX100EUT est actuellement proposé à 129,99 € sur la boutique officielle Shark, contre 189,99 € habituellement. Cette réduction concerne un appareil conçu pour traiter rapidement les taches domestiques sur de nombreuses surfaces, avec un format compact et sans fil.