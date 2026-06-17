Grillades, fumoir, friture sans huile : ce barbecue électrique Ninja va révolutionner vos repas d’été

Le barbecue électrique et fumoir Ninja Woodfire de SharkNinja s’invite dans vos repas en extérieur avec 7 modes de cuisson, une technologie au bois et une utilisation sans charbon ni gaz, pour des grillades simples et savoureuses au quotidien.

À retenir :

Prix : 499,99 € TTC sur SharkNinja avec éco-participation incluse

7 modes de cuisson : grill, fumoir, rôtissage, friture sans huile et plus

Technologie Woodfire : arômes fumés grâce aux granulés de bois naturel

Format extérieur polyvalent : jardin, terrasse, balcon ou camping

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Un barbecue électrique pensé pour simplifier la cuisine en extérieur

Le Ninja Woodfire OG701 se distingue par une approche moderne du barbecue traditionnel. Alimenté à l’électricité, il élimine les contraintes du charbon et du gaz tout en conservant une expérience gustative authentique. La cuisson devient plus rapide, plus stable et surtout plus accessible au quotidien.

La technologie Woodfire repose sur un système de granulés de bois naturel qui diffusent une fumée contrôlée pendant la cuisson. Vous obtenez ainsi des saveurs proches d’un barbecue classique, sans gestion complexe du feu. Le couvercle permet aussi de cuire de manière homogène, notamment pour les pièces épaisses.

Ce modèle combine également plusieurs fonctions dans un seul appareil compact. Vous pouvez griller, fumer, rôtir ou encore frire sans huile, ce qui en fait un équipement polyvalent pour les repas en extérieur toute l’année.

Des usages concrets pour des repas simples et variés au quotidien

Dans un jardin ou sur une terrasse, ce barbecue électrique s’adapte facilement aux repas improvisés comme aux grandes tablées. Vous pouvez préparer des steaks, des saucisses ou des brochettes en mode grill classique, avec une montée en température rapide et maîtrisée.

Pour un repas plus élaboré, le mode fumoir permet de travailler des pièces de viande comme une épaule de porc ou des travers. La cuisson lente apporte une texture fondante et des arômes boisés sans effort de surveillance constant.

Le panier Crousti inclus ouvre aussi la porte à des accompagnements croustillants. Frites, potatoes ou légumes rôtis peuvent être préparés en parallèle, ce qui simplifie l’organisation des repas en extérieur. Même les desserts trouvent leur place avec des fruits grillés ou caramélisés.

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Une offre SharkNinja pensée pour équiper vos repas d’extérieur

Sur le site SharkNinja, le barbecue électrique et fumoir Ninja Woodfire OG701 est proposé à 499,99 € avec support réglable et housse de protection inclus. Ce lot permet une utilisation immédiate et un rangement adapté en extérieur tout au long de l’année, même en conditions météorologiques variables.

L’intérêt de cette offre repose sur la polyvalence de l’ensemble. Le support améliore le confort d’utilisation tandis que la housse protège l’appareil entre deux utilisations. Vous disposez ainsi d’un équipement prêt à cuisiner dès le branchement, sans contrainte de combustible ni préparation longue.

Le Ninja Woodfire OG701 combine cuisson électrique, fumage au bois et modes variés dans un format pensé pour les repas extérieurs modernes.

