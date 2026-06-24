Amazon Prime Day : l'incroyable aspirateur Roborock Q10 S5 voit son prix s’effondrer

À l’occasion des Prime Day Amazon, le robot aspirateur laveur Roborock Q10 S5 passe à 169,99 €, soit 41,20 % de réduction. Navigation LiDAR, aspiration de 10 000 Pa et fonction lavage avancée sont au rendez-vous pour simplifier l’entretien quotidien de votre logement.

L’essentiel de cette offre Prime Day :

Produit : Roborock Q10 S5 Robot Aspirateur Laveur

Prix promotionnel : 169,99 €

Réduction : 41,20 %

Période de l’offre : du 23 au 26 juin 2026

Points forts : aspiration 10 000 Pa, système VibraRise 2.0, navigation LiDAR, brosses anti emmêlement

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Un robot aspirateur laveur pensé pour le nettoyage quotidien

Le Roborock Q10 S5 combine aspiration et lavage dans un seul appareil afin de réduire le temps consacré aux tâches ménagères. Son moteur d’aspiration développe une puissance de 10 000 Pa, un niveau conçu pour capturer efficacement poussières, miettes, poils d’animaux et autres débris présents sur les sols durs comme sur les tapis.

Ce modèle s’appuie également sur le système VibraRise 2.0. Grâce à une fréquence de vibration annoncée jusqu’à 3 000 mouvements par minute, la serpillière travaille plus efficacement sur les traces du quotidien.

Le module peut aussi se relever automatiquement de 8 mm lors du passage sur les tapis à poils courts afin d’adapter le nettoyage selon la surface rencontrée.

Pour limiter les interventions manuelles, Roborock intègre une brosse principale JawScrapers Comb ainsi qu’une brosse latérale en arc conçues pour réduire les problèmes d’emmêlement, notamment dans les foyers où vivent des animaux domestiques.

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Une aide précieuse dans les logements familiaux et avec animaux

Dans un appartement ou une maison, le Q10 S5 est capable de cartographier les pièces grâce à sa navigation PreciSense LiDAR. Le système réalise un balayage à 360° et crée des cartes détaillées pour optimiser les déplacements du robot.

Il peut également mémoriser plusieurs niveaux d’habitation, jusqu’à quatre étages selon les informations du fabricant.

Cette technologie permet un nettoyage plus méthodique, sans passages aléatoires. Le robot identifie les différentes zones du logement et adapte son itinéraire pour couvrir davantage de surface.

L’évitement d’obstacles Reactive Tech vient compléter l’expérience. Le robot détecte les objets présents au sol et contourne les obstacles afin de limiter les blocages.

Cette fonction se montre particulièrement utile dans les espaces de vie où jouets, câbles ou accessoires peuvent se trouver sur son parcours.

Avec jusqu’à 150 minutes d’autonomie annoncées et une couverture pouvant atteindre jusqu’à 180 m² en aspiration sur une charge, ce modèle vise aussi les grandes surfaces nécessitant un entretien régulier.

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Pourquoi cette offre Amazon mérite l’attention

Le Roborock Q10 S5 bénéficie d’une réduction de 41,20 % dans le cadre des Prime Day Amazon organisés du 23 au 26 juin 2026. À 169,99 €, ce robot aspirateur laveur rassemble des fonctions généralement recherchées comme la navigation LiDAR, le lavage vibrant, l’évitement d’obstacles et l’aspiration puissante, ce qui renforce l’intérêt de cette promotion proposée par Amazon.