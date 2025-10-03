50 € de remise sur la PS5 chez E.Leclerc jusqu’au 9 octobre

Avis aux joueurs : la PlayStation 5 s’affiche en promotion exceptionnelle chez E.Leclerc. Jusqu’au 9 octobre 2025, la console nouvelle génération signée Sony passe de 549 € à 499 €, soit 50 € d’économie immédiate. Une offre limitée qui tombe à pic pour ceux qui souhaitent s’équiper à moindre coût.

La console PlayStation 5 Slim, modèle plus compact et au design épuré, bénéficie actuellement d’une réduction exclusive chez E.Leclerc. Proposée habituellement à 549 €, elle est disponible au prix de 499 € jusqu’au 9 octobre 2025. Un bon plan qui devrait séduire aussi bien les joueurs occasionnels que les passionnés de gaming souhaitant profiter du meilleur de la technologie PlayStation.

PROFITER DE L'OFFRE

Les caractéristiques principales de la PS5 Slim

Design Slim et épuré : plus compacte, elle s’intègre facilement dans tous les salons.

1 To de stockage SSD : permet de garder ses jeux préférés à portée de main et de les lancer quasi instantanément.

1 To de stockage SSD : permet de garder ses jeux préférés à portée de main et de les lancer quasi instantanément. SSD ultra-haute vitesse : des temps de chargement réduits au minimum pour une fluidité optimale.

Ray Tracing : des effets de lumière et de reflets ultra réalistes pour une immersion totale.

Jeu en 4K et jusqu’à 120 FPS : profitez de graphismes nets et d’une fluidité remarquable sur les jeux compatibles.

Technologie HDR : des couleurs éclatantes et plus vraies que nature sur les téléviseurs compatibles.

Audio 3D Tempest : un environnement sonore immersif, que ce soit au casque ou via les enceintes.

Manette DualSense : retour haptique et gâchettes adaptatives pour des sensations de jeu uniques.

Jeu inclus : Astro’s Playroom est directement installé pour découvrir les fonctionnalités de la console.

Rétrocompatibilité PS4 : plus de 4 000 titres disponibles, avec le Game Boost pour améliorer certains jeux.

PROFITER DE L'OFFRE MAINTENANT

La PS5 reste l’une des consoles les plus recherchées du marché. Sa version Slim combine puissance et gain de place, tout en offrant une expérience vidéoludique nouvelle génération. Cette réduction de 50 € représente une opportunité à saisir avant la remontée du prix.