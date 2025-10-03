Meilleur téléviseur Oled 4K en 2025 : notre guide complet

Les téléviseurs Oled 4K repoussent les limites de l’image : plus lumineux, fluides et immersifs, ils séduisent autant les cinéphiles que les gamers. Entre IA, fonctions gaming avancées et designs raffinés, les grandes marques rivalisent d’innovation. Voici notre comparatif des meilleurs modèles pour bien choisir le vôtre.

Les TV Oled 4K se démocratisent tout en repoussant constamment les limites de l’image et du son. Fidélité des couleurs, contraste infini, compatibilité HDR avancée et options connectées dernier cri : les modèles 2025 ne se contentent pas de sublimer vos films, ils deviennent le cœur multimédia du foyer. Voici notre sélection des meilleurs téléviseurs Oled 4K 2025, testés et analysés pour vous.

Notre top 5 des meilleurs téléviseurs Oled 4K en 2025

LG Oled evo AI G4 – 83 pouces : la référence XXL pour cinéphiles

Véritable vitrine technologique de la marque, le LG G4 s’impose comme un modèle XXL taillé pour le home cinéma. Avec son immense dalle de 83 pouces, il offre une immersion quasi cinématographique, renforcée par un processeur α11 AI 4K entièrement dédié à l’Oled. Celui-ci utilise le deep learning pour ajuster chaque détail, rehausser la luminosité et sublimer les couleurs.

L’IA gère aussi le son en tenant compte de la configuration de la pièce, créant un rendu enveloppant digne d’une salle obscure. Ajoutez à cela la compatibilité Dolby Vision, Atmos et DTS:X, et vous obtenez une expérience sensorielle complète. Les gamers y trouveront aussi leur compte avec une fréquence jusqu’à 144 Hz et une compatibilité totale avec les dernières technologies (HDMI 2.1, G-Sync, FreeSync, VRR).

Les plus :

Taille XXL (83 pouces) pour une immersion cinéma incomparable.

Processeur IA α11 4K ultra-puissant, calibrage automatique.

Luminosité améliorée (jusqu’à +150 %).

Son spatial optimisé selon la pièce.

Compatible Dolby Vision, Atmos et DTS:X.

Les moins :

Prix très élevé.

Encombrement important, adapté uniquement aux grands espaces.

Prix : 4.499 €

DÉCOUVRIR ICI

Samsung TQ65S95F – 65 pouces : la polyvalence ultime avec IA et gaming

Le Samsung TQ65S95F mise sur la polyvalence et l’innovation technologique. Avec son écran Infinity sans bord et son mini boîtier One Connect sans fil, il séduit par un design épuré qui se fond dans n’importe quel intérieur. Son processeur NQ4 AI Gen3 améliore automatiquement les images et le son, tandis que l’écran Oled bénéficie d’un traitement anti-reflet, idéal pour les pièces lumineuses. Côté divertissement, Samsung propose un accès direct aux principales plateformes de streaming, mais aussi à plus de 170 chaînes gratuites via Samsung TV Plus.

Les joueurs profiteront d’une expérience optimale grâce à un rafraîchissement 4K jusqu’à 165 Hz et au Gaming Hub, qui permet de jouer sans console via le cloud. La télécommande solaire, quant à elle, constitue un vrai atout écologique.

Les plus :

Gaming de pointe : 4K 165 Hz + HDMI 2.1.

Gaming Hub avec cloud gaming intégré.

Télécommande solaire écologique et pratique.

7 ans de mises à jour Tizen OS garanties.

Anti-reflet efficace + design épuré avec boîtier One Connect.

Les moins :

Tarif élevé pour un 65 pouces.

Luminosité légèrement en retrait par rapport aux LG.

Prix : 2.799 €

DÉCOUVRIR ICI

LG Oled evo AI G5 – 65 pouces : l’équilibre parfait entre luminosité et performance

Successeur du G4, le LG G5 apporte des améliorations notables, notamment une luminosité triplée grâce à son Brightness Booster Ultimate. Son processeur α11 Gen2 exploite l’IA pour optimiser la mise à l’échelle, améliorer les contrastes et ajuster la profondeur de champ avec une précision impressionnante. Le résultat : des couleurs éclatantes et réalistes, même en pleine lumière.

En plus de son rendu cinéma, le G5 excelle dans le gaming avec ses 165 Hz, ses ports HDMI 2.1 et sa compatibilité VRR/G-Sync/FreeSync. Le design reste sobre et élégant, avec une interface webOS fluide et intuitive. À noter également sa consommation énergétique optimisée, qui en fait l’un des Oled les plus efficaces de sa catégorie.

Les plus :

Luminosité record pour de l’Oled (+300 % par rapport à certaines gammes).

Excellente calibration et fidélité des couleurs.

Très performant pour le gaming (165 Hz, VRR).

Design soigné, interface webOS ergonomique.

Prix attractif en promotion.

Les moins :

Toujours cher hors remise.

Moins immersif que le G4 en très grand format.

Prix : 2.690€

DÉCOUVRIR ICI

Philips 55Oled810 Ambilight – 55 pouces : l’immersion lumineuse signée Ambilight

Philips mise sur la différenciation avec son célèbre système Ambilight, qui diffuse des halos lumineux en arrière-plan pour prolonger l’image à l’extérieur de l’écran. Associé au processeur P5 AI Perfect Picture Engine, l’écran offre une image réaliste et équilibrée, adaptée aux variations de luminosité ambiante. Ce modèle est idéal pour les amateurs d’ambiance immersive et pour les salons de taille moyenne.

Côté son, le téléviseur est compatible Dolby Atmos et DTS:X, avec un rendu surround convaincant. Les gamers apprécieront ses ports HDMI 2.1, son VRR à 144 Hz et sa fréquence native de 120 Hz. Enfin, l’intégration de Google TV facilite l’accès au streaming et au pilotage connecté.

Les plus :

Ambilight immersif unique.

Rapport qualité/prix attractif.

Son surround Dolby Atmos et DTS:X.

Compatible Cloud Gaming et HDMI 2.1.

Google TV riche en applications.

Les moins :

Luminosité inférieure aux modèles haut de gamme LG.

Taille limitée à 55 pouces.

Prix : 1.297 €

DÉCOUVRIR ICI

Panasonic Z95A – 65 pouces : la précision cinéma alliée au son premium

Avec sa série Z95A, Panasonic vise une qualité d’image de niveau professionnel. Sa dalle Master Oled Ultimate délivre une précision colorimétrique exceptionnelle, soutenue par le processeur HCX Pro AI MKII, réputé pour sa fidélité et son rendu cinéma. Le téléviseur s’adresse à la fois aux cinéphiles et aux gamers, grâce à un rafraîchissement 144 Hz, au Game Mode Extreme et à une compatibilité HDMI 2.1 étendue.

Le son est un atout majeur : Panasonic intègre une barre de son 150 W avec Dolby Atmos, ce qui évite d’investir dans un système externe. L’expérience est fluide grâce à l’OS Fire TV, enrichi de nombreuses applications, avec Alexa intégrée pour un pilotage mains libres.

Les plus :

Image calibrée avec une grande précision.

Barre de son intégrée puissante (150 W).

Dalle 144 Hz idéale pour le jeu.

Compatible Dolby Vision IQ et HDR10+.

Pied rotatif pratique et polyvalent.

Les moins :

Télécommande encombrante et non rétroéclairée.

Interface Fire TV avec quelques publicités.

Prix : 1.799 €

DÉCOUVRIR ICI

Quelle est la différence entre un téléviseur Oled et un QLED ?

L’Oled repose sur des pixels auto-émissifs qui produisent chacun leur propre lumière, offrant un contraste infini et des noirs absolus. Le QLED utilise un rétroéclairage LED combiné à des filtres à points quantiques, ce qui permet d’atteindre une forte luminosité mais avec des noirs moins profonds.

Quels sont les avantages de la technologie Oled ?

L’Oled permet d’obtenir des noirs parfaits, une excellente fidélité des couleurs et des angles de vision très larges. Les téléviseurs sont souvent plus fins et plus design, avec des temps de réponse ultra-rapides, idéals pour les films et le jeu vidéo.

Comment choisir un téléviseur Oled avec une bonne qualité d'image ?

Privilégiez les modèles équipés des dernières générations de processeurs (comme les α11 chez LG ou le HCX Pro chez Panasonic) et vérifiez la compatibilité avec les principaux formats HDR (Dolby Vision, HDR10+). La luminosité maximale et la gestion des reflets sont également des critères importants pour profiter d’une qualité optimale, même en pleine journée.

Quels sont les critères importants pour choisir un téléviseur Oled (taille, résolution, HDR) ?

Taille : adaptée à votre pièce (55, 65 ou 83 pouces selon l’espace).

Résolution : la 4K est aujourd’hui la norme incontournable.

HDR : privilégiez la compatibilité avec Dolby Vision et HDR10+.

Gaming : vérifiez la fréquence (120 à 165 Hz) et la présence de HDMI 2.1.

Son : certains modèles intègrent des barres de son puissantes, comme Panasonic.

Quelle taille d’écran Oled 4K choisir ?

55 pouces : idéal pour un salon de taille moyenne.

65 pouces : parfait pour une immersion cinéma dans un salon standard.

83 pouces et plus : recommandé pour les très grands espaces et les amateurs de home cinéma.

Quel est le meilleur téléviseur Oled 4K pour le gaming ?

Le Samsung TQ65S95F et le LG Oled G5 se démarquent grâce à leur compatibilité HDMI 2.1, leurs hautes fréquences de rafraîchissement (jusqu’à 165 Hz) et leurs options VRR/G-Sync/FreeSync.

Quel est le téléviseur Oled 4K au meilleur rapport qualité/prix ?

Le Philips 55Oled810 Ambilight est le plus accessible tout en offrant une expérience immersive unique et des performances solides pour le cinéma comme pour le jeu.