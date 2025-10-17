Meilleur téléviseur QLED 2025 : notre guide complet pour bien choisir

La technologie QLED s’impose en 2025 comme la référence pour ceux qui recherchent une qualité d’image éclatante et des fonctionnalités intelligentes. Design soigné, immersion sonore et services connectés : découvrez les modèles incontournables de l’année pour transformer votre salon en véritable espace de divertissement.
Les points clés à retenir :
- Les téléviseurs QLED offrent une luminosité intense, des couleurs riches et une expérience optimisée par l’intelligence artificielle.
- Les marques leaders comme Samsung, Panasonic, TCL, Hisense et Smart Tech redoublent d’innovations en 2025.
- Le choix dépend avant tout de votre usage (films, jeux, design) et de votre espace de vie.
- Les téléviseurs deviennent de véritables plateformes multimédias, capables de piloter votre maison connectée.
La télévision a changé de visage. En 2025, elle n’est plus seulement un support pour regarder des films ou des matchs : elle devient un centre de divertissement et de contrôle domestique. Les modèles QLED incarnent cette évolution avec des images éclatantes, des contrastes précis et des fonctionnalités intelligentes qui simplifient l’expérience.
Ce guide a été conçu pour vous aider à choisir le modèle qui correspond à votre mode de vie. Que vous soyez passionné de cinéma, amateur de jeux vidéo ou à la recherche d’un design discret et élégant, vous trouverez ici une sélection structurée, claire et fiable.
Notre sélection des meilleurs téléviseurs QLED en 2025
- Samsung The Frame 55'' QLED 2025 : le design au service de l’image
- Samsung Q7F 65'' QLED 2025 : l’IA au cœur du divertissement
- Panasonic W85B QLED 65'' 2025 : l’expérience cinéma à domicile
- TCL 55A300W : le bon équilibre performance / prix
- Hisense 100E7NQ PRO : l’immersion XXL
- Smart Tech 43QA20VAUK QLED 43'' : le compact malin
- Samsung QLED 75'' Q60D 2024 : le meilleur rapport taille/prix
Samsung The Frame 55'' QLED 2025 : le design au service de l’image
Ce modèle iconique associe technologie et esthétisme. Le téléviseur s’accroche au mur comme un véritable tableau grâce à une accroche ultra-fine et un cadre personnalisable. Il s’intègre parfaitement dans une décoration contemporaine tout en offrant une expérience visuelle haut de gamme. Le câble unique de 5 mètres facilite l’installation et limite les encombrements.
L’expérience visuelle est également soignée. La technologie QLED assure une restitution des couleurs fidèle et dynamique, tandis que le capteur de luminosité ajuste automatiquement l’écran selon la lumière ambiante. L’intégration de Vision AI et de Tizen OS rend la navigation fluide, avec un accès direct aux services de streaming et aux jeux.
Les plus :
- Mode Art avec capteurs de luminosité et mouvement
- Cadre personnalisable et câble unique ultra-fin
- Interface Tizen complète et intuitive
- Compatibilité SmartThings et Gaming Hub
Les moins :
- Positionnement premium en prix
- Nécessite un bon éclairage pour exploiter pleinement le mode Art
Samsung Q7F 65'' QLED 2025 : l’IA au cœur du divertissement
Le Q7F repousse les limites de l’interactivité grâce à une IA intégrée capable de comprendre et répondre en langage naturel. Que ce soit pour identifier un acteur, obtenir des recommandations ou piloter vos appareils, l’expérience est fluide et intuitive.
La dalle QLED 4K affiche des images d’une grande précision, avec une couverture colorimétrique complète et une luminosité maîtrisée. Le processeur Quantum améliore en temps réel la netteté et la fluidité. Le son adaptatif renforce l’immersion, et la compatibilité SmartThings en fait une véritable passerelle vers votre maison connectée.
Les plus :
- IA avancée pour une navigation naturelle
- Technologie Quantum Dot et 4K très lumineuse
- Son adaptatif performant
- Mise à jour Tizen OS garantie 7 ans
Les moins :
- Positionné dans le haut du marché
- Nécessite une légère prise en main pour explorer toutes les fonctionnalités
Panasonic W85B QLED 65'' 2025 : l’expérience cinéma à domicile
Le modèle W85B de Panasonic mise sur une image d’une précision exceptionnelle. Le processeur HCX optimise chaque scène pour restituer les intentions des réalisateurs avec fidélité. Le panneau QLED 120 Hz permet une excellente fluidité, idéale pour les films, le sport ou les jeux vidéo.
Le mode Réalisateur ajuste automatiquement les paramètres d’image pour garantir un rendu cinéma à domicile. Le son Dolby Atmos et le Fire TV intégré offrent une expérience complète, sans nécessiter de périphériques supplémentaires. C’est une solution taillée pour ceux qui recherchent la qualité d’image avant tout.
Les plus :
- Processeur HCX pour un rendu cinéma précis
- Compatibilité HDR complète (Dolby Vision, HDR10+)
- Son immersif Dolby Atmos
- Fire TV intégré pour une expérience fluide
Les moins :
- Design assez classique
- Télécommande dense en commandes
TCL 55A300W : le bon équilibre performance / prix
Ce modèle de TCL représente une option solide pour ceux qui veulent une belle image sans dépenser une fortune. La technologie Quantum Dot Pro assure une restitution vive et contrastée, tandis que le processeur AiPQ Pro améliore les contenus en temps réel. L’intégration de Google TV simplifie la navigation et donne accès à toutes les plateformes de streaming.
C’est un téléviseur polyvalent qui s’adresse à un large public : films, séries, sport ou jeux. L’équilibre entre qualité d’image et prix en fait l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché QLED.
Les plus :
- Quantum Dot Pro et Dolby Vision IQ
- Interface Google TV fluide et complète
- Bon équilibre entre performance et tarif
- Son Dolby Atmos correct
Les moins :
- Luminosité moins puissante que les modèles haut de gamme
- Design assez standard
Hisense 100E7NQ PRO : l’immersion XXL
Ce téléviseur QLED de Hisense impressionne par sa taille spectaculaire de 100 pouces. Pensé pour les grands salons ou les installations home cinéma, il délivre une image lumineuse et ultra détaillée grâce à la technologie QLED et à la compatibilité Dolby Vision. Le son Dolby Atmos apporte une véritable dimension spatiale à l’expérience.
Le système Vidaa OS avec Alexa intégrée assure une utilisation intuitive. Le design reste élégant malgré les dimensions imposantes, et la connectique généreuse permet de relier facilement tous types de périphériques.
Les plus :
- Taille d’écran spectaculaire (100 pouces)
- QLED + Dolby Vision et Dolby Atmos
- Interface Vidaa fluide avec commande vocale
- Connectique complète
Les moins :
- Encombrement important
- Consommation énergétique plus élevée
Smart Tech 43QA20VAUK 43'' : le compact malin
Le modèle 43 pouces de Smart Tech s’adresse aux espaces réduits ou aux utilisateurs à la recherche d’un téléviseur secondaire performant. Sa dalle QLED offre une image lumineuse et contrastée, renforcée par la compatibilité HDR10 et Dolby Vision.
Grâce à Android TV, l’expérience est fluide et intuitive. Les principales plateformes de streaming sont accessibles directement, et la commande vocale via Google Assistant rend l’usage quotidien particulièrement simple. C’est une option idéale pour une chambre, un bureau ou un petit salon.
Les plus :
- QLED 4K avec HDR10 et Dolby Vision
- Android TV intuitif
- Commande vocale intégrée
- Connectique moderne (HDMI 2.1, USB, Bluetooth)
Les moins :
- Taille limitée pour les grandes pièces
- Son correct mais perfectible
Samsung QLED 75'' Q60D 2024 : le meilleur rapport taille/prix
Le Samsung QLED 75'' Q60D 2024 combine une grande diagonale et une technologie QLED éprouvée. Sa dalle Quantum Dot offre une image lumineuse et colorée, avec une bonne gestion des contrastes grâce au rétroéclairage Dual LED.
Le processeur Quantum Lite 4K améliore l’upscaling et la fluidité, tandis que la compatibilité SmartThings et Gaming Hub élargit les usages possibles. Ce modèle se distingue par un excellent rapport taille/prix et un design AirSlim élégant qui se fond facilement dans tous les intérieurs.
Les plus :
- Quantum Dot et HDR performant
- Design fin et élégant
- Expérience Smart TV complète
- Prix attractif pour une grande taille d’écran
Les moins :
- Moins d’options IA que sur les modèles premium
- Son correct mais pas immersif
Quelle est la différence entre QLED et OLED ?
Le QLED repose sur un rétroéclairage LED et une couche Quantum Dot pour une luminosité intense et des couleurs éclatantes. L’OLED utilise des pixels auto-émissifs pour un noir absolu. Le QLED est généralement mieux adapté aux grandes tailles et aux pièces lumineuses.
Quelle taille choisir selon la pièce ?
- Moins de 50" : chambres ou petits espaces
- 55" à 65" : salons standards
- 75" et plus : grands salons ou installations home cinéma
Faut-il une barre de son ?
Même si certains modèles intègrent un bon système audio, une barre de son permet d’atteindre une immersion supérieure, surtout pour les films et le sport.
L’IA embarquée est-elle utile ?
Oui. Elle facilite la navigation, personnalise les recommandations et permet de piloter la maison connectée ou les services de divertissement à la voix.
Les TV QLED consomment-elles plus ?
La consommation dépend de la taille et de la luminosité. Les grands écrans comme les modèles 100 pouces sont plus énergivores, mais restent conformes aux normes européennes en matière d’efficacité.
Le marché des téléviseurs QLED en 2025 offre une diversité qui répond à tous les profils. Que vous recherchiez un objet design avec le Samsung The Frame 55'' QLED 2025, une immersion totale avec le Hisense 100E7NQ PRO ou une option compacte avec le Smart Tech 43QA20VAUK QLED 43'', chaque modèle apporte une réponse concrète à un usage précis.
Bien choisir, c’est avant tout évaluer l’espace disponible, vos habitudes de visionnage et les fonctionnalités que vous utiliserez au quotidien. La technologie QLED, mature et performante, s’impose comme une valeur sûre pour les années à venir.
Ce contenu a été rédigé par un expert de l’équipe CNews Shopping. Les prix mentionnés sont fournis à titre indicatif et peuvent évoluer. Certains articles peuvent comporter des liens affiliés pour lesquels CNews peut percevoir une commission si vous effectuez un achat.