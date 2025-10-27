NRJ Mobile célèbre ses 20 ans avec un forfait 5G illimité et sans engagement

Avec ce nouveau forfait, NRJ Mobile démocratise encore un peu plus l’accès à la 5G. Pour moins de 18 € par mois, les abonnés profitent d’une data illimitée en 4G et 5G, sans contrainte ni engagement, et sans devoir être client fixe chez Bouygues Telecom. L’offre inclut les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM.

Les utilisateurs peuvent ainsi naviguer, streamer, jouer ou télétravailler sans se soucier de leur consommation. À chaque palier de 500 Go consommés, le débit peut être réinitialisé gratuitement depuis l’Espace Client : une manière ingénieuse d’offrir une véritable expérience sans limite tout en garantissant la stabilité du service.

Une offre sans engagement, au meilleur prix

Cette série spéciale, disponible exclusivement sur nrjmobile.fr, s’adresse à tous ceux qui souhaitent un forfait complet, flexible et sans surprise. La carte SIM est facturée 1 €, et le déploiement progressif du réseau 5G (3,5 GHz et 2,1 GHz) permet déjà de couvrir une large partie du territoire grâce à la qualité du réseau Bouygues Telecom.

L’offre s’inscrit dans la philosophie de la marque : offrir des solutions mobiles simples et accessibles, à la fois pour les jeunes, les familles et les télétravailleurs, dans un contexte où le pouvoir d’achat reste une priorité.

Des smartphones à petits prix pour s’équiper facilement

En parallèle, NRJ Mobile facilite l’accès à des smartphones récents dès 29,99 €, en souscrivant à un forfait 160 Go 5G avec engagement de 24 mois à 24,99 € par mois. Une manière concrète de permettre à chacun de s’équiper sans se ruiner, tout en profitant de la 5G.

Une marque fidèle à son esprit d’innovation

Depuis deux décennies, NRJ Mobile s’impose comme un acteur moteur dans la démocratisation du mobile en France. L’opérateur a été l’un des premiers à lancer des offres prépayées avec crédit valable à vie, puis des forfaits sans engagement. Ce nouveau forfait illimité illustre la continuité de cette stratégie : rendre la technologie accessible à tous.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer les 20 ans de NRJ Mobile en continuant à innover pour offrir à nos clients des offres accessibles, qui répondent aux usages d’aujourd’hui. Cette offre illimitée inédite et ultra-compétitive est une première étape ; NRJ Mobile continuera d’innover pour répondre aux besoins de ses clients férus de connexions et de divertissement », explique Marc Laurier, Directeur Marketing de NRJ Mobile.

NRJ Mobile, 20 ans d’engagement pour la connectivité

Créée en 2005, NRJ Mobile est exploitée par Bouygues Telecom. La marque s’appuie sur un réseau reconnu pour sa performance et sa qualité de couverture. Reconnue pour ses tarifs attractifs et sa transparence, elle s’adresse à une clientèle qui cherche à maîtriser son budget sans renoncer à la performance.

