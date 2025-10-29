Verisure : -50 % sur les packs alarme jusqu’au 30 novembre

Jusqu’au 30 novembre, Verisure propose une réduction exceptionnelle de 50 % sur ses packs alarme connectés. Une opportunité pour les particuliers souhaitant sécuriser leur domicile avec une solution complète de télésurveillance professionnelle.

L’essentiel à retenir :

Offre : –50 % sur les packs alarme Verisure

Valable jusqu’au 30 novembre 2025

Abonnement à partir de 34,90 € TTC/mois

Installation à partir de 299 € HT*

Avantages : télésurveillance 24h/24, application My Verisure, maintenance incluse

Un système d’alarme connecté pensé pour chaque foyer

Face à la recrudescence des cambriolages, la sécurité du logement est devenue une priorité. Avec Verisure, chaque installation est personnalisée selon la configuration du lieu à protéger (maison, appartement ou résidence secondaire).

C’est cette approche sur mesure qui permet d’obtenir un devis précis et adapté, après la visite d’un expert sécurité Verisure. Ce professionnel évalue les points sensibles du logement, recommande le matériel nécessaire et installe le système pour garantir une efficacité optimale.

Bon à savoir : le prix d’une alarme Verisure dépend de la nature du lieu à sécuriser et des services associés. Il est donc fortement recommandé de faire appel à un expert pour définir la solution la plus adaptée à votre logement.

Une offre complète de télésurveillance 24h/24

L’abonnement Verisure comprend bien plus qu’un simple système d’alarme. À partir de 34,90 € TTC par mois, les clients bénéficient de nombreux services inclus :

La télésurveillance 24h/24 et 7j/7 par un centre de sécurité certifié ;

La garantie et l’entretien du matériel (consommables inclus) ;

La gestion des alertes SOS et la réaction immédiate en cas d’intrusion ou de danger ;

L’envoi des forces de l’ordre ou des secours en cas d’alerte avérée ;

L’accès à l’application My Verisure, permettant de piloter le système à distance.

Ces fonctionnalités font de Verisure l’un des leaders de la télésurveillance résidentielle, combinant technologie connectée et intervention humaine.

Une installation professionnelle à partir de 299 € HT*

L’installation et la mise en service du matériel sont assurées par des techniciens formés. Elles sont proposées à partir de 299 € HT, un tarif qui inclut la pose, la configuration complète du système et la formation du client à son utilisation.

Ce montant peut varier selon la taille du logement, la configuration des lieux et la durée d’engagement choisie.

Le pack standard comprend :

Une centrale d’alarme,

Un détecteur de chocs et d’ouverture,

Un détecteur de mouvements avec prise d’images,

Un lecteur de badges multifonction,

Et trois badges intelligents.

Tarif pour un engagement de 36 mois, après application d’une remise de 200 € HT si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat. Le tarif HT doit être majoré de la TVA applicable (10 % si logement achevé depuis plus de 2 ans, 20 % à défaut).

Pourquoi choisir Verisure ?

Cette offre temporaire permet aux particuliers d’accéder à une solution de sécurité connectée de haute qualité, à prix réduit.

En combinant équipements de détection, intervention humaine immédiate et maintenance complète, Verisure se positionne comme une référence pour la protection des foyers en France.

L’offre est valable jusqu’au 30 novembre, dans la limite des stocks disponibles. Pour en profiter, il suffit de demander un devis gratuit sur le site officiel ou par téléphone, afin d’obtenir une proposition personnalisée selon votre logement.

Mentions légales de l’offre

