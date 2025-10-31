Black Friday 2025 : l’offre exceptionnelle de Hostinger pour créer votre site web à prix réduit

Hostinger ouvre les festivités du Black Friday 2025 avec deux offres très attendues, pensées pour simplifier la création de site web à prix réduit. Grâce à des remises allant jusqu’à –80 % et à trois mois gratuits, la plate-forme rend accessible la conception de sites performants, qu’il s’agisse d’un blog, d’une boutique ou d’un site professionnel. Focus sur les deux formules disponibles et leurs avantages respectifs.

Hostinger anticipe le Black Friday 2025 avec une campagne de promotions d’envergure. Jusqu’à -80 % de remise et 3 mois offerts. Profitez d’une réduction supplémentaire de 10 % sur tous les abonnements annuels avec le code promo CNEWS. Décryptage des offres, avantages et conditions.

Créateur de sites internet Premium : pour bien débuter en ligne

Proposée à 2,49 € par mois au lieu de 12,19 €, la formule Premium s’adresse avant tout aux particuliers, freelances et petites structures souhaitant créer un site vitrine ou un blog sans compétences techniques.

Elle inclut tout ce qu’il faut pour se lancer facilement :

1 site web et jusqu’à 5 pages personnalisables

2 Go de stockage

1 boîte mail gratuite pendant un an

Nom de domaine offert la première année

170 templates prêts à l’emploi et adaptables

Éditeur intuitif en glisser-déposer, sans codage

Outils marketing intégrés : campagnes email, intégrations Google Ads et Meta Pixel

Génération de site web par IA pour une mise en ligne rapide

L’abonnement s’étend sur 48 mois pour 119,52 € (au lieu de 585,12 €) avec un renouvellement à 9,99 €/mois. Une solution complète pour ceux qui veulent bâtir leur présence en ligne à moindre coût, tout en bénéficiant de la fiabilité et de la sécurité d’un hébergeur reconnu.

PROFITER DE L'OFFRE ICI

Créateur de sites internet Business : pour les projets ambitieux

Destinée aux professionnels et e-commerçants, la version Business va plus loin avec des fonctionnalités avancées de vente en ligne et des outils d’intelligence artificielle. Elle est affichée à 3,29 € par mois au lieu de 14,99 €, soit 157,92 € pour 48 mois (au lieu de 719,52 €), puis 12,99 €/mois au renouvellement.

Cette offre se distingue par :

50 sites web hébergés et pages illimitées

50 Go de stockage

5 adresses mail gratuites la première année

E-commerce intégré : vente de produits sans frais de transaction, plus de 100 moyens de paiement disponibles

Outils d’analyse et de suivi intégrés

Suite IA complète : rédacteur, générateur d’images, créateur de fiches produits et d’articles de blog, assistant SEO, générateur de logo

Templates « lien en bio » et outils marketing automatisés

Cette formule s’adresse aux créateurs d’entreprise, commerçants et indépendants qui souhaitent développer une activité en ligne complète, sans passer par une agence ni gérer la technique.

PROFITER DE L'OFFRE ICI

Un accompagnement complet et accessible

Quelle que soit la formule choisie, Hostinger mise sur la simplicité : la création de site se fait en trois étapes : choisir un modèle, le personnaliser, puis le publier. L’ensemble du processus est assisté par l’IA et des outils de personnalisation clairs.

L’expérience est fluide sur ordinateur comme sur mobile, et le support francophone reste disponible 24 h/24 et 7 j/7, avec un temps de réponse moyen inférieur à trois minutes.

Ces offres Black Friday 2025 s’adressent à tous ceux qui veulent créer un site web professionnel, rapide et bien référencé, sans se ruiner ni se perdre dans la technique. Une opportunité rare avant la fin d’année pour bâtir, ou faire évoluer, sa présence en ligne.