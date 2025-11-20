Black Friday : énorme promo sur les AirPods 4 d'Apple, avec 20 % de remise

Ils viennent tout juste d’arriver et pourtant, les AirPods 4 affichent déjà une réduction marquante pour le Black Friday. Amazon casse le prix des nouveaux écouteurs d’Apple, proposés à 119 € au lieu de 149 € (-20 %). Une opportunité à ne pas laisser filer, surtout si vous cherchez des écouteurs confortables, puissants et pensés pour un usage quotidien.

À retenir :

Les nouveaux AirPods 4 tombent à 119 € sur Amazon

Nouveau design plus confortable et meilleur maintien

Audio spatial personnalisé pour une immersion 360°

Qualité des appels améliorée grâce à la puce H2

Autonomie jusqu’à 30 heures avec le boîtier USB-C

Résistance IP54 : pluie, transpiration, poussière

PROFITER DE L'OFFRE MAINTENANT

Un design repensé pour un port prolongé

Cette génération marque un vrai changement pour Apple. Les AirPods 4 ont été redessinés afin de mieux tenir dans l’oreille et d’offrir un confort durable. Le contour est plus fin, la tige raccourcie, et les commandes se contrôlent d’une simple pression.

Sur le terrain, cela change tout. «Je les porte toute la journée sans ressentir de gêne, c’est la première fois avec des AirPods», raconte un utilisateur qui a basculé sur cette nouvelle version dès sa sortie.

Ce travail sur l’ergonomie en fait des écouteurs parfaitement adaptés au quotidien : transports, télétravail, sport léger ou simplement pour profiter de sa musique sans fatigue auditive.

Une immersion sonore bien plus poussée

Avec l’Audio spatial personnalisé, Apple propose une expérience sonore beaucoup plus enveloppante. Les AirPods 4 analysent les mouvements de votre tête pour créer un effet 360°, comme si le son vous entourait.

Concrètement, regarder une série, jouer ou écouter un concert devient beaucoup plus immersif. C’est le type d’option qui donne l’impression de «redécouvrir» ses contenus.

Qualité d’appel améliorée : la puce H2 fait la différence

Les environnements bruyants ne posent plus problème. La puce H2 améliore la clarté de votre voix et réduit le bruit de fond grâce au mode Isolement vocal.

Dans les faits, cela permet de tenir une conversation dans la rue, dans un open space ou en voyage sans que votre interlocuteur n’entende le chaos autour de vous. «On m’entend mieux avec ces AirPods qu’avec mon casque», témoigne un utilisateur habitué aux appels en déplacement.

Siri toujours plus intuitif

Apple pousse encore plus loin l’expérience mains libres. Il suffit de dire «Siri» pour lancer une commande, mais une nouveauté attire l’attention : les interactions par gestes.

Hochez la tête pour dire oui, secouez-la pour dire non. Cette fonction peut sembler gadget, mais elle s’avère utile au quotidien. Par exemple lorsque vous avez les mains prises à vélo, lorsque vous cuisinez ou en pleine séance de sport.

Le jumelage reste, comme toujours chez Apple, instantané : on approche les AirPods, on touche «Connecter», et c’est prêt. Le capteur de détection de la peau, lui, met automatiquement en pause l’audio lorsque vous retirez un écouteur.

DÉCOUVRIR LES AIRPODS 4

Une autonomie qui accompagne vraiment la journée

Les AirPods 4 tiennent jusqu’à 5 heures sur une seule charge et jusqu’à 30 heures grâce au boîtier.

Cela couvre sans problème une journée complète de travail, un trajet en train ou un marathon de séries. Le boîtier, désormais plus compact et équipé d’un port USB-C, se glisse facilement dans une poche sans ajouter de volume.

Résistance renforcée : pluie, transpiration, poussière

Classés IP54, les AirPods 4 sont conçus pour résister à la poussière, aux gouttes de pluie ou à la transpiration.

Autrement dit, ils suivent sans difficulté vos séances de sport, vos sorties sous une météo incertaine ou vos trajets quotidiens.

Black Friday : une baisse de prix rare pour un modèle tout juste sorti

Voir une remise de -20 % sur un produit Apple si récent est inhabituel. À 119 €, les AirPods 4 deviennent l’un des produits les plus intéressants de ce Black Friday, surtout pour ceux qui cherchent :

des écouteurs polyvalents

une qualité d’appel premium

une expérience audio immersive

une intégration parfaite avec l’écosystème Apple

Ce prix pourrait ne pas durer : les stocks sont souvent limités lors des opérations Black Friday, surtout sur les nouveaux produits Apple.

Faut-il profiter de l’offre ?

Si vous pensiez renouveler vos écouteurs ou passer pour la première fois aux AirPods, c’est probablement le meilleur moment. Entre le design amélioré, la puce H2, l’audio spatial et la baisse de prix, ce modèle coche quasiment toutes les cases pour un usage quotidien.

EN PROFITER MAINTENANT

Les AirPods 4 sont pensés pour vous accompagner partout, du bureau au sport, du métro à votre canapé, avec une simplicité qui reste la signature d’Apple.