Black Friday 2025 : quelles sont les meilleures offres à ne surtout pas manquer ?

Cette année, on a fait le tri pour vous : uniquement les top marques qui jouent vraiment le jeu du Black Friday, avec des remises fortes et des produits répondant à tous vos besoins.
Quand a lieu le Black Friday ?
Le jour j du Black Friday 2025 a lieu ce vendredi 28 novembre, comme toujours le dernier vendredi de novembre, juste après Thanksgiving aux États-Unis. Mais dans les faits, les promotions commencent bien plus tôt avec la Black Week, une semaine précédent le jour j du Black Friday et même depuis le début du mois de novembre avec le Black Month chez la plupart des enseignes, puis se prolongent jusqu’au Cyber Monday, le lundi 1er décembre 2025. Concrètement, les meilleures offres sont déjà en ligne.
Nike : jusqu’à -50% sur le sport et le lifestyle
Nike prolonge la Cyber Week jusqu'au 1er décembre avec des offres exceptionnelles sur le running, tout l’équipement sportif et ses sneakers iconiques comme la Air Max, Air Force 1 ou encore la Dunk. Les membres profitent en plus de la livraison offerte et de 60 jours pour les retours.
NordVPN : le numéro 1 des VPN en promo
Pour protéger vos données et profiter du streaming, NordVPN affiche -74% + 3 mois offerts sur 2 ans à 2,99 €/mois, avec plusieurs formules dont l’offre Ultime, qui intègre gestionnaire de mots de passe et stockage sécurisé.
Surfshark : l’un des VPN les moins chers du marché
Surfshark propose un abonnement VPN à seulement 1,99 €/mois (pour 27 mois) avec 3 mois offerts, antivirus intégré, jusqu’à 10 appareils et protection CleanWeb contre pubs et malwares.
Zoomalia : animalerie à prix cassés
Jusqu’à –70 % sur une sélection d’articles pour prendre soin et gâter votre animal de compagnie, chien comme chat.
Hostinger : web et hébergement jusqu’à -85%
Créez votre site à prix mini avec 85 % de réduction sur l’hébergement Premium et les noms de domaine, plus 3 mois offerts. IA intégrée pour vos outils pro et migration gratuite.
Ninja : robots cuiseurs, air fryer et accessoires
Jusqu’à –44 % de remise : par exemple, le Ninja Foodi Dual Zone (friture, cuisson, réchauffage) à 99,99 € (–44 %) et l’Air Fryer Max Pro à 69,99 € (–39 %).
Shark : aspirateurs et entretien maison jusqu’à -60%
Robots, balais, détacheurs et nettoyeurs vapeur affichés à –40 % voire –60 %, avec livraison gratuite et garantie. Promotions notamment sur les modèles Power Detect Clean & Empty et StainStriker Pro Pet.
Fulli : badge télépéage offert pendant 1 an
Le badge Nomade est offert pendant 12 mois, avec jusqu’à 30 % d’économies sur les péages et une carte de recharge électrique à tarif réduit.
Verisure : packs alarme à moitié prix
Sécurité connectée à prix réduit, avec jusqu’à –50 % sur les packs alarme et la télésurveillance. Installation et devis gratuits pour tester avant de vous engager.
Samsung : gros deals sur la gamme Galaxy, TV et électroménager
Profitez de 20 à 30 % de réduction sur les Galaxy S25 Ultra, Z Fold 7, The Frame OLED, Watch Ultra, SmartTag2 et bien d’autres. Par exemple : le Galaxy S25 Ultra à 819 €, The Frame 55’’ à 899 € ou encore les Galaxy Buds3 Pro à 179 €.
LIDL : la star du petit prix
Jusqu’à –70 % sur l’électroménager, les jouets, la mode et le high-tech, avec livraison offerte dès 99 €.
Emma : literie et packs sommeil à -60%
Le Black Friday Emma propose des réductions allant jusqu’à -60% sur les matelas, lits, accessoires et packs complets, avec livraison et retour gratuits ainsi que 100 nuits d’essai pour chaque matelas acheté.
Carrefour : jusqu’à -50% et cumuls sur la carte de fidélité
Carrefour propose de fortes réductions Black Friday, jusqu’à -50%, sur de nombreux univers comme le high-tech, les jouets, l’électroménager ou encore les LEGO, avec des offres souvent cumulables. Une partie des promotions est reversée sous forme d’avantages sur la carte de fidélité, permettant de récupérer jusqu’à 50% du montant de certains achats en cagnotte.
LG : TV OLED C5, G5 à prix record
LG casse les prix sur ses TV OLED C5 et G5, avec par exemple la C5 autour de 990 € et la G5 à environ 1.690 €, plus 10% de remise supplémentaire via codes promo. Ces modèles profitent d’une dalle OLED très lumineuse, de HDMI 2.1 taillée pour le gaming, d’un design optimisé pour la fixation murale et d’une excellente efficacité énergétique.
Les offres du Black Friday se terminent le 1er décembre avec le Cyber Monday, ne traînez pas pour profiter des meilleures promotions.
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