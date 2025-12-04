Le MacBook Air M4 chute de 200 €, le prix le plus bas jamais vu sur Amazon

C'est une offre que l'on ne voit quasiment jamais sur des produits aussi récents. Le MacBook Air 13 pouces équipé de la toute dernière puce M4 voit son prix s'effondrer sur Amazon. Habituellement affiché à plus de mille euros, cet ultraportable de référence passe sous la barre symbolique des 900 euros.

Les points clés à retenir :

Le prix chute à 899 euros au lieu de 1.099 euros sur Amazon.

Il embarque la puce M4 et 16 Go de mémoire vive pour supporter l'IA.

L'autonomie atteint les 18 heures pour une journée sans chargeur.

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Une configuration taillée pour le futur

Ce n'est pas un modèle d'entrée de gamme au rabais. Il s'agit de la version Minuit avec 16 Go de mémoire unifiée. C'est un point crucial. Apple a doublé la mémoire par rapport aux anciennes générations pour garantir une fluidité parfaite.

Pourquoi est-ce important pour vous ? Parce que cette puissance est nécessaire pour faire tourner Apple Intelligence, le nouveau système d'IA de la marque. Vous achetez donc un ordinateur qui ne sera pas obsolète dans deux ans. Il est prêt pour les nouvelles fonctionnalités d'écriture et d'expression assistées par l'intelligence artificielle, tout en garantissant que vos données restent privées.

La puissance M4 au quotidien

Concrètement, la puce M4 change la donne. Tout est instantané. Vous lancez vos applications, elles s'ouvrent immédiatement. Vous pouvez travailler sur une présentation lourde, écouter de la musique et avoir des dizaines d'onglets ouverts sans le moindre ralentissement.

Si vous aimez jouer ou monter des vidéos, la puce graphique gère les jeux exigeants et le montage sans chauffer. C'est une machine silencieuse, dépourvue de ventilateur, qui reste froide même quand vous lui en demandez beaucoup.

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L'atout majeur : une autonomie record

Le point fort de ce MacBook Air reste sa liberté d'action. Avec jusqu'à 18 heures d'autonomie, la contrainte de la prise électrique disparaît. Vous partez le matin, vous travaillez toute la journée au bureau ou à l'université, et vous regardez encore une série le soir dans les transports, le tout sur une seule charge.

L'écran Liquid Retina de 13,6 pouces offre un confort visuel indéniable. Les textes sont nets, les images contrastées. Pour les réunions en télétravail, la caméra 12MP Center Stage vous garde au centre du cadre même si vous bougez.

Un écosystème fluide

Si vous possédez déjà un iPhone, l'expérience est encore plus fluide. Les appareils communiquent entre eux naturellement. Vous recevez un SMS sur votre téléphone, vous pouvez y répondre depuis votre clavier de Mac. Vous copiez une photo sur votre iPhone, vous la collez directement dans votre document sur l'ordinateur. C'est ce genre de détails qui fait gagner un temps précieux au quotidien.

Côté connectique, Apple a corrigé les erreurs du passé. Vous disposez de deux ports Thunderbolt 4, d'une prise casque et surtout du port de charge MagSafe. Ce câble magnétique se détache seul si quelqu'un se prend les pieds dedans, évitant de faire tomber votre précieux ordinateur.

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Il faut faire vite

À 899 euros, ce MacBook Air M4 devient le meilleur rapport qualité prix du marché pour un ordinateur portable haut de gamme. C'est le moment idéal pour remplacer un vieux PC poussif ou un Mac vieillissant. Les stocks sur Amazon à ce tarif risquent de ne pas durer.