GenIA‑L par Lefebvre Dalloz : libérer le temps, valoriser l’expertise, et sécuriser la pratique

L’environnement juridique impose vitesse, fiabilité, clarté. Dans un quotidien saturé par les textes, les échéances, les arbitrages techniques, chaque professionnel doit se concentrer sur ce qui compte.

GenIA‑L propose une réponse concrète. Une intelligence artificielle juridique, fondée exclusivement sur les fonds documentaires Lefebvre Dalloz, pour reprendre le contrôle du temps, renforcer la rigueur, et redonner sa place à la réflexion stratégique.

GenIA-L optimise votre temps et vous permet de stimuler votre réflexion.

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Une source juridique ffiable et exhaustive

GenIA‑L repose intégralement sur les contenus de Lefebvre Dalloz :

Sublime les fonds documentaires Lefebvre Dalloz, reconnus comme les plus exhaustifs du marché : ils couvrent tous les domaines du droit (civil, pénal, social, fiscal, affaires, public…).

Indexe également plus de 3,3 millions de décisions de jurisprudence ainsi que toutes les synthèses des conventions collectives : vous bénéficiez ainsi d’un accès instantané et enrichi à la matière juridique la plus complète et validée du secteur.

R&D et cybersécurité concentrent leurs efforts sur trois priorités clés :

Sécurité

Puissance d’analyse

Personnalisation

Pour 2026, plusieurs innovations majeures viendront renforcer GenIA-L.

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Bénéfices mesurables dès les premiers échanges :

IA permettant un gain de temps substantiel

IA bénéficiant des fonds Lefebvre Dalloz

IA sécurisée garantissant la confidentialité (RGPD et AI Act)

Bénéfices pratiques pour tous les professionnels du droit et du chiffre :

Divisez par 10 votre temps de recherche et d’analyse

Plus de rigueur sur chaque réponse

Appui pédagogique pour les juniors

Contenus cohérents, sourcés, prêts à intégrer

Expertise valorisée auprès des clients ou des directions

Professsionnels concernés

Avocat : rédaction accélérée, gain de précision dans l’urgence

Juriste entreprise : gain de temps sur les validations, meilleure qualité des supports

Notaire : soutien dans l’analyse et la structuration des actes

Expert-comptable : assurance sur les obligations sociales ou fiscales

DRH, DAF, fiscaliste : usage transversal pour mieux comprendre, expliquer, transmettre

Témoignages utilisateurs

«Chaque consultation démarre avec GenIA‑L. J’avance plus vite. Je sécurise sans perdre en finesse.»- Juriste fiscaliste, Aix-en-Provence.

«L’outil permet à mes collaborateurs de mieux comprendre, mieux structurer. Moins d’erreurs. Plus de confiance.» - Avocat associé, Lyon.

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FAQ : Tout ce qu'il faut retenir

Utilité principale ?

Optimisation du temps, fiabilisation du contenu, soutien à la prise de décision.

Prise en main ?

Immédiate. Aucun besoin de formation.

Données traitées ?

Sécurisées. Hébergées en Europe. Conformes RGPD. Zéro réutilisation de vos données.

Domaines couverts ?

Tous. Plus de 3,3 millions de jurisprudences + les synthèses des conventions collectives : droit social, fiscal, sociétés, contrats, immobilier, public, pénal, RH, …

Exploitation possible ?

Oui. Document analysé. Clause reformulée. Note rédigée. Synthèse prête à envoyer.

Démo disponible ?

Oui.

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GenIA-L produit du contenu fiable et aligné sur l’exigence réelle du terrain. L’outil structure une séquence juridique complexe en quelques secondes. Résultat : plus d’hésitations, moins de perte de temps, un gain direct sur la qualité d’exécution.

Chaque fonction active un levier concret :

Analyse accélérée

Contenu exploitable immédiatement

Rédaction cadrée par des sources vérifiables

Risques d’erreurs réduits

Interlocuteurs rassurés

GenIA‑L ne remplace pas l’expertise. Elle fluidifie la pratique, renforce la posture, fiabilise l’argument. Dans un cabinet, dans une direction juridique, dans une étude, la valeur ne vient pas de la vitesse brute. Elle vient de la précision, de la capacité à répondre juste, au bon moment, avec un socle solide.

GenIA‑L inscrit cette rigueur dans chaque échange. Sans surcharge. Sans friction.