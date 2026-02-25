À seulement 18,99€, cette caméra de surveillance 2K est la plus vendue d'Amazon

À moins de 20 euros, la caméra Imou Ranger 2C s'impose comme la numéro 1 des ventes sur Amazon. Vidéo 2K, vision 360°, détection humaine intelligente et compatibilité Alexa : un concentré de sécurité connectée à prix mini qui séduit les foyers.

À retenir sur la caméra Imou 2K :

Prix : 18,99 € sur Amazon

Modèle : Imou Ranger 2C 3MP 2K

Rotation 360° et vision nocturne 10 mètres

Détection humaine AI et suivi intelligent

Compatible Alexa et Google Home, stockage SD ou Cloud

DÉCOUVRIR LA CAMÉRA 2K

Une caméra de surveillance 2K complète à prix mini

Difficile d'ignorer ce phénomène. À 18,99€, la caméra de surveillance WiFi intérieure Imou Ranger 2C caracole en tête des ventes Amazon. Dans sa fiche technique, cette caméra connectée filme en 2K Ultra HD avec une résolution 3MP. L'image reste nette, même en vision nocturne jusqu'à 10 mètres. Son objectif grand angle de 118° et sa rotation horizontale à 355° assurent une couverture quasi totale de la pièce. Aucun angle mort dans le salon, la chambre de bébé ou le bureau.

La technologie PTZ permet un contrôle fluide depuis votre smartphone. Vous pouvez pivoter la caméra à distance et surveiller chaque recoin. Elle fonctionne en WiFi 2,4 GHz et se pilote via l'application Imou Life. Côté sécurité, la détection humaine AI fait la différence. La caméra identifie précisément les mouvements humains et limite les fausses alertes. En cas d'activité suspecte, vous recevez une notification instantanée. Une sirène intégrée peut également dissuader un intrus. Le stockage reste flexible. Vous pouvez insérer une carte microSD jusqu'à 256 Go ou opter pour le Cloud Imou avec 30 jours d'essai gratuit. Le tout avec une garantie constructeur de trois ans.

CONSULTER LE BEST SELLER

Surveiller bébé, animaux et maison au quotidien

Dans la vie réelle, l'Imou Ranger 2C s'installe sur un meuble ou fixée au mur, elle veille sur votre logement pendant vos absences. Si vous travaillez tard, un simple coup d'œil depuis votre smartphone suffit pour vérifier que tout va bien à la maison. Vous partez en week-end et voulez surveiller votre animal domestique. Grâce à l'audio bidirectionnel, vous pouvez lui parler à distance et l'entendre en retour.

Les parents apprécient aussi la détection des sons anormaux. Si votre bébé pleure, une alerte est envoyée immédiatement. Vous pouvez ouvrir l'application et voir en direct ce qu'il se passe. Le suivi intelligent permet de garder un œil sur les déplacements dans la pièce, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un animal. Compatible avec Alexa et Google Assistant, la caméra Imou s'intègre facilement à un écosystème domotique. Vous pouvez demander à votre assistant vocal d'afficher la caméra du salon ou de la chambre sur un écran compatible. Un mode privé permet enfin de masquer physiquement l'objectif lorsque vous êtes chez vous. Un point rassurant pour préserver votre vie privée.

ACHETER AU MEILLEUR PRIX

Pourquoi la caméra Imou fait un carton sur Amazon ?

Sur Amazon, la caméra Imou Ranger 2C à 18,99€ séduit par son rapport qualité prix difficile à battre. Vidéo 2K, rotation 360°, détection humaine intelligente et compatibilité Alexa sont rarement réunies à ce tarif. Disponible en quantité limitée, elle s'impose aujourd'hui comme la référence des caméras de surveillance intérieures petit budget.