Razer Leviathan V2 X : boostez votre équipement gaming avec cette barre de son à -22% sur Amazon

Actuellement en promotion sur Amazon, la barre de son Razer Leviathan V2 X passe à 93,41 € au lieu de 120 €. Une opportunité rare pour sublimer votre setup gaming avec un son immersif et un design compact pensé pour les petits bureaux.

L’essentiel à retenir sur cette offre audio gaming :

Prix en promotion : 93,41 € au lieu de 120 € (-22 %)

Produit : barre de son Razer Leviathan V2 X

Avantages : son stéréo puissant, design compact, RGB, Bluetooth 5.0

Offre sans durée précisée, valable dans la limite des stocks disponibles

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Une barre de son pensée pour les gamers PC

Compacte mais puissante, la Razer Leviathan V2 X est une barre de son conçue pour les utilisateurs PC exigeants en matière d’audio. Elle embarque deux haut-parleurs large bande couplés à deux radiateurs passifs, pour un son stéréo clair et immersif. Avec une puissance maximale de 20 W et une sortie à 90 dB à 1 mètre, elle offre un rendu sonore adapté aux jeux comme aux contenus multimédias.

Son format bureau de 400 mm lui permet de se glisser discrètement sous un écran, sans empiéter sur l’espace de travail. Côté connectique, elle s’appuie sur une alimentation et une transmission audio via USB Type-C, garantissant un branchement rapide et sans configuration complexe. Compatible Bluetooth 5.0, elle bascule facilement entre un PC et un appareil mobile via l’application Razer Audio.

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Un son optimisé pour vos sessions gaming et multimédia

Dans un usage quotidien, la Razer Leviathan V2 X trouve rapidement sa place. Lors d’une session de jeu, ses haut-parleurs offrent une spatialisation précise, idéale pour repérer vos adversaires dans un FPS ou profiter d’une ambiance cinématographique dans un RPG narratif. En dehors du gaming, elle se montre tout aussi efficace pour la musique en streaming ou les vidéos YouTube, avec une latence réduite en Bluetooth.

Sa compatibilité avec Razer Chroma RGB renforce l’immersion visuelle avec 14 zones d’éclairage personnalisables, synchronisées avec vos jeux ou votre environnement. Grâce à l’application Razer Synapse, vous pouvez ajuster les effets lumineux, gérer les entrées audio ou modifier les profils sonores selon vos usages.

PROFITER DE L'OFFRE

Une offre Amazon à ne pas négliger sur la Razer Leviathan V2 X

Actuellement disponible à 93,41 € au lieu de 120 € sur Amazon, cette barre de son représente une solution audio compacte et efficace pour les gamers PC qui veulent améliorer leur immersion sans encombrer leur bureau. Ce prix remisé de 22 % reste rare sur ce modèle encore bien positionné dans le classement des meilleures ventes d’enceintes PC.