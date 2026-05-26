VPN + antivirus : le pack cybersécurité de Surfshark s'effondre à -87% avec 3 mois offerts

Surfshark casse le prix de ses abonnements avec une offre pouvant atteindre 87 % de réduction et 3 mois offerts sur ses formules. Le pack Surfshark One combine VPN, antivirus et protection des données dans une seule application accessible à moins de 2 € par mois.

À retenir

3 mois offerts sur les 3 abonnements proposés

VPN, antivirus et surveillance des données inclus

Tarif à partir de 2,29 € par mois au lieu de 7,11 €

DÉCOUVRIR SURFSHARK

Une solution complète pour protéger votre vie numérique

Surfshark One réunit plusieurs outils de cybersécurité dans une seule interface pensée pour un usage quotidien. Le service inclut un VPN permettant de masquer votre adresse IP et de sécuriser votre connexion Internet, mais aussi un antivirus en temps réel capable d’analyser les fichiers téléchargés et les applications utilisées.

L’offre comprend également Surfshark Alert, un système qui vous avertit en cas de fuite de données liées à votre adresse e-mail, votre carte bancaire ou votre identité. À cela s’ajoute Surfshark Search, un moteur de recherche sans publicité ni traqueurs, ainsi qu’Alternative ID pour générer une identité et une adresse e-mail secondaires lors des inscriptions sur des sites peu fiables.

L’ensemble fonctionne depuis une seule application compatible avec de nombreux appareils. Surfshark met aussi en avant des connexions illimitées, un argument intéressant pour sécuriser plusieurs équipements au sein d’un même foyer.

UTILISER SURFSHARK

Un VPN pensé pour le streaming, les voyages et le télétravail

Ce type de solution peut vite devenir utile dans de nombreuses situations du quotidien. En déplacement, le VPN permet de sécuriser une connexion Wi-Fi publique dans un café, un hôtel ou un aéroport. À la maison, il ajoute une couche de confidentialité pendant la navigation ou les achats en ligne.

Surfshark One peut aussi convenir aux utilisateurs qui souhaitent limiter le pistage publicitaire ou protéger leurs données personnelles face aux risques de fuite. Les fonctions intégrées simplifient l’expérience puisqu’il n’est pas nécessaire d’installer plusieurs logiciels distincts pour bénéficier d’une protection complète.

Le service mise également sur une prise en main rapide avec une interface accessible même aux utilisateurs moins expérimentés. Surfshark insiste notamment sur la simplicité de son application et la possibilité de l’utiliser sur différents appareils sans restriction.

Pourquoi l’offre Surfshark attire autant d’utilisateurs

Avec cette promotion disponible sur le site de Surfshark, les abonnements passent à partir de 2,29 € par mois au lieu de 7,11 €. La réduction atteint jusqu’à 87 % avec en complément jusqu’à 3 mois offerts selon la formule sélectionnée. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours accompagne également l’offre actuelle.