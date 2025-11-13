Cette caméra de surveillance Eufy est à -42 % pour le Black Friday

La SoloCam S340 d'Eufy tombe à 209 € pour le Black Friday, contre 359 € habituellement, soit 42 % de réduction. Cette caméra 3K motorisée et alimentée par panneau solaire s'adresse à ceux qui veulent sécuriser leur extérieur sans abonnement ni installation complexe, avec une remise qui arrive au bon moment.

L'essentiel à retenir :

Prix remisé : 209 € au lieu de 359 € (-42 %)

Caméra extérieure 3K avec rotation 360 degrés et IA de détection

Fonctionnement sans fil avec panneau solaire

Plus de 3000 avis et une note de 4,5 sur 5

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Ce qu'il faut savoir avant d'acheter

La SoloCam S340 vise les foyers qui cherchent une surveillance simple et autonome pour une entrée, un garage ou un jardin. L'installation se fait en quelques minutes, sans perçage compliqué ni câble à tirer. La tête motorisée permet de surveiller une zone large, avec une rotation complète pour éviter les angles morts. La définition 3K offre assez de détails pour reconnaître un visage ou lire une plaque à distance, ce qui reste un point important pour une caméra extérieure.

Sur le terrain, l'image est propre de jour comme de nuit et la vision nocturne couleur aide à garder un rendu lisible même quand l'éclairage manque. La détection est précise et l'IA fait bien le tri entre un passant, un animal ou un véhicule. Le panneau solaire maintient la batterie sans effort en été, et les utilisateurs signalent qu'elle tient bien même quand le soleil se fait rare. L'application Eufy reste claire et permet de piloter la caméra à distance ou d'ajuster les zones de détection. À noter toutefois, la compatibilité uniquement avec la HomeBase 3.

La chute de prix tombe bien pour un modèle qui reste souvent au-dessus des 300 euros. Passer sous les 210 euros change clairement son positionnement, surtout pour une caméra 3K motorisée avec recharge solaire. En contexte Black Friday, cette offre se démarque pour ceux qui cherchent une solution complète sans abonnement.

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Notre avis

À ce tarif, la SoloCam S340 devient une option solide pour sécuriser un extérieur sans frais supplémentaires. L'image en 3K, la rotation motorisée et le panneau solaire couvrent les besoins courants sans ajout matériel. L'utilisation est simple, les avis sont bons et l'autonomie convainc sur la durée. Ce n'est pas le dernier modèle lancé, mais il garde un vrai intérêt avec cette remise. Pour un équipement autonome et facile à vivre, l'offre mérite qu'on s'y attarde.