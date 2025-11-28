Black Friday : dernier jour pour profiter de –50 % sur le meilleur matelas de l'année 2025

Jusqu'à ce soir, Emma propose son pack literie «Nuit Étoilée» à moitié prix. Un bon plan rare qui inclut lit, matelas, oreillers et linge de lit, pour ceux qui veulent tout changer d'un coup.

À retenir :

Pack Emma complet à –50 % : 2.932,95 € → 1.473,95 €

Lit Emma Select (140x200) + 2 oreillers Nuage Elite

Matelas Hybride Premium II

Couette, protège-matelas et parure 100 % percale

Produits élus "Produit de l'année 2025"

Livraison gratuite, 100 nuits d'essai, retour offert

DÉCOUVRIR L'OFFRE

Un pack tout-en-un pour changer de lit sans se tromper

Tout est inclus : lit, matelas, oreillers et linge. Le lit Emma Hybride Premium II en tissu gris foncé repose sur des lattes flexibles, conçues pour le confort et la ventilation. Les oreillers Nuage Elite sont réglables et certifiés pour leur confort. Le matelas, au choix entre deux modèles hybrides (mousse + ressorts), assure un bon maintien et une indépendance de couchage optimale. Le linge assorti 100 % percale de coton complète le tout avec une finition soignée et respirante.

PROFITER DE l'OFFRE

Un vrai bon plan si vous cherchez la simplicité et la qualité

Le prix à -50%, pour un ensemble habituellement vendu 2.932,95 €. À 1.473,95 €, le rapport équipement/prix est clairement en faveur du client. Reste à choisir la taille, le modèle de matelas… et commander avant minuit.