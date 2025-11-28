Derniers jours Black Week : un couchage offert pour votre chien et chat chez Zoomalia

La Black Week s’achève, mais Zoomalia joue les prolongations avec une offre taillée pour les amoureux des animaux : un coussin KAUSY offert jusqu’au 1er décembre, en plus de remises XXL sur les accessoires du quotidien. Une dernière occasion pour chouchouter votre chien ou votre chat… et votre budget.

À retenir :

Offre Black Week valable du 28/11 au 01/12 inclus

Un coussin KAUSY offert (S dès 89€, M dès 99€, L dès 119€)

Promos massives sur l’équipement & les accessoires

Zoomalia = marque française, experte, généreuse et moins chère toute l’année

Un vrai coup de pouce budget pour les propriétaires de chiens, chats et NAC

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Zoomalia, la marque française qui protège le budget des propriétaires d’animaux

Quand on a un chien ou un chat, on sait que leur bien-être pèse vite dans les dépenses du quotidien. Alimentation, couchage, litière, jouets, soins… Ce sont des achats indispensables, pas des extras.

C’est précisément là que Zoomalia s’est fait un nom. Depuis plus de 15 ans, la marque française défend un principe simple : être moins chère 365 jours par an. La Black Week n’est pas l’exception qui « casse les prix ». C’est simplement un accélérateur d’un ADN déjà bien installé : « J’aime commander chez eux, parce que je sais que les prix sont justes, même hors promo », confie Marion, propriétaire de Nala, un beagle de 4 ans.

Ce type de retours nourrit la réputation de la marque : accessible, complice, généreuse, proche de la vraie vie des propriétaires d’animaux.

Fin de Black Week : Zoomalia offre un coussin KAUSY, et ça change tout

Zoomalia aurait pu se contenter de remises. Mais non. Pour clôturer la Black Week, la marque sort un geste fort : un coussin KAUSY, moelleux et cosy, offert.

Imaginez votre chien qui se roule dessus après la balade. Ou votre chat qui s’y loge dès que la maison se calme.

Ce n’est pas qu’un accessoire : c’est leur spot de détente. Et un vrai plus pour les propriétaires qui veulent améliorer le confort de leur animal sans exploser leur budget.

« Il est hyper doux, mon chat s’y est endormi en 20 secondes », raconte Damien, testeur régulier de produits Zoomalia.

L’offre en détail

En plus des remises Black Week sur l’équipement et les accessoires, Zoomalia offre un coussin KAUSY selon votre panier :

Coussin KAUSY S offert dès 89€ d’achat → Code : KAUSY89

Coussin KAUSY M offert dès 99€ d’achat → Code : KAUSY99

Coussin KAUSY L offert dès 119€ d’achat → Code : KAUSY119

Offre valable du 28/11 au 01/12 inclus, dans la limite des stocks disponibles.

Un cadeau bien pensé, utile, et parfaitement dans l’esprit Zoomalia : récompenser l’engagement de sa communauté.

PROFITER DE L'OFFRE ICI

Pourquoi ce coussin vaut le coup (et pourquoi votre animal va l’adorer)

Ultra doux

Le tissu fluffy fait vraiment la différence : les animaux anxieux s’y apaisent rapidement.

Forme enveloppante

On est sur un couchage qui rassure : idéal pour les chats et les petits chiens qui aiment se lover.

Look cosy

Il s’intègre facilement dans un salon, une chambre ou un coin lecture. Pas besoin de cacher le panier.

Facile à entretenir

Une vraie bonne nouvelle pour les propriétaires qui nettoient souvent. Un couchage parfait aussi bien pour un chiot qui a besoin de repères, que pour un chat senior qui cherche un endroit doux pour soulager ses articulations.

Une Black Week qui parle aux propriétaires d’animaux

Contrairement à la majorité des enseignes, Zoomalia ne se contente pas d’une « course à la promo ».

La marque joue la carte du bon sens : des promos fortes, un cadeau utile, et surtout un rappel clair : le prix juste, c’est toute l’année.

Pour les propriétaires d’animaux, c’est une bouffée d’air. Car un budget animal, ce n’est pas ponctuel : c’est constant.

Ce week-end, c’est le bon moment pour faire le plein

Vous aviez prévu de renouveler un panier, une gamelle, un harnais ou une litière XXL ? Vous pensiez vous équiper pour l’hiver (plaids, shampooings, jouets, compléments) ?

La fin de Black Week chez Zoomalia, c’est exactement le moment stratégique pour cocher vos besoins… en profitant d’un couchage offert.

Comment profiter de l’offre ?

1. Rendez-vous sur Zoomalia.com

2. Ajoutez vos produits au panier

3. Vérifiez votre seuil d’achat

4. Entrez le code correspondant (KAUSY89, KAUSY99 ou KAUSY119)

5. Validez : votre coussin KAUSY est ajouté automatiquement, dans la limite des stocks

Simple, rapide, efficace.

La Black Week se termine, mais Zoomalia choisit de finir fort :

Une avalanche de remises

Un cadeau utile et cosy pour votre animal

Et un rappel clair : le savoir-flair moins cher, c’est toute l’année.

Si vous avez un chien, un chat ou même plusieurs animaux, ce week-end est l’occasion parfaite de faire de vraies économies sans renoncer au confort.