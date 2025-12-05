Bon plan Noël : où gâter vos animaux à prix malin ? Zoomalia frappe fort avec une avalanche de cadeaux

Alors que la course aux cadeaux est lancée, l'enseigne française Zoomalia dévoile son dispositif anti-inflation pour les fêtes. Au programme : un calendrier de l'Avent généreux et une offre flash exceptionnelle du 5 au 8 décembre pour obtenir une Box offerte. Voici tout ce qu’il faut savoir pour en profiter.

L’essentiel à retenir :

Un bon plan quotidien : le Calendrier de l’Avent Zoomalia dévoile une nouvelle promotion chaque jour jusqu'au 24 décembre.

Un cadeau exclusif : du 5 au 8 décembre seulement, une Box Chien (8 surprises) ou Chat (13 surprises) est offerte.

Les codes à utiliser : CHIEN139 ou CHAT139, valables dès 139 € d'achat sur le site.

EN PROFITER

C’est le dilemme de cette fin d’année : comment faire plaisir à toute la famille, y compris à nos fidèles compagnons à quatre pattes, sans faire exploser le budget ? Alors que l'inflation pèse encore sur le porte-monnaie des Français, la marque tricolore Zoomalia prouve qu'elle a plus d'un tour dans son sac (de croquettes).

Fidèle à sa devise du « savoir-flair moins cher », l’expert de l’animalerie en ligne lance une opération d’envergure pour Noël. L'objectif ? Permettre aux « pet parents » de placer de beaux paquets sous le sapin, sans sacrifier la qualité ni leurs économies.

Un Calendrier de l’Avent : une promo par jour jusqu’au réveillon

Oubliez les chocolats. Cette année, Zoomalia réinvente le compte à rebours avant Noël avec un Calendrier de l’Avent digital. Le concept est simple mais redoutablement efficace pour le pouvoir d’achat : chaque jour, une nouvelle case s’ouvre sur le site, révélant une offre promotionnelle inédite.

Alimentation, accessoires cocooning, jouets indestructibles ou produits d'hygiène : les offres balaient tous les univers (chiens, chats, mais aussi NAC). C’est l’occasion idéale pour les propriétaires à l'affût de bons plans Noël de stocker l'essentiel ou de dénicher le cadeau original à prix barré. Une mécanique ludique qui ancre la marque comme la complice du quotidien, capable de surprendre là où on ne l'attend pas.

DÉCOUVRIR LE CALENDRIER DE L’AVENT

Alerte bon plan : une Box offerte du 5 au 8 décembre (et pas n'importe laquelle)

C’est l’information à retenir impérativement pour réussir ses achats de Noël. Du jeudi 5 au dimanche 8 décembre seulement, Zoomalia déclenche une opération « générosité » rare.

Pour récompenser ses clients, l'enseigne offre un cadeau exceptionnel : une Box remplie de surprises. Attention, il ne s'agit pas de quelques échantillons, mais bien de coffrets complets pour gâter votre animal.

Pour en profiter, il faudra être rapide (quantités ultra limitées) et utiliser les bons codes lors de votre commande :

Pour les propriétaires de chats : la CAT-BOX (contenant 13 surprises) est offerte dès 139€ d’achat avec le code CHAT139.

Pour les propriétaires de chiens : la DOG-BOX (contenant 8 surprises) est offerte dès 139€ d’achat avec le code CHIEN139.

C'est le moment idéal pour faire le plein de croquettes pour l'hiver ou acheter ce grand arbre à chat qui vous fait de l'œil, tout en récupérant un cadeau gratuit à glisser directement sous le sapin.

PROFITER D’UNE BOX OFFERTE

Zoomalia : la « French Touch » accessible et ingénieuse

Au-delà des promotions, cette opération réaffirme le positionnement de Zoomalia. Marque française engagée, elle se pose en véritable partenaire des foyers qui considèrent leur animal comme un membre de la famille à part entière.

En mixant des prix accessibles toute l'année et cette culture de la "surprise" pour les fêtes, l'enseigne réussit son pari : rendre la magie de Noël accessible aux animaux, qu'on soit un gestionnaire prudent ou un « pet parent » prêt à toutes les folies.

En résumé : comment profiter des offres ?

Quoi : des promos quotidiennes (Calendrier de l'Avent) + 1 Box offerte (sous conditions).

Quand : calendrier jusqu'au 24/12. Box offerte uniquement du 05/12 au 08/12.

Où : exclusivement sur le site Zoomalia.com

Les codes à saisir (du 5 au 8 décembre) : CHIEN139 ou CHAT139.

Mentions légales : box chien (code promo : CHIEN139) ou chat (code promo : CHAT139) offerte à partir de 139€ d’achat pour toute commande passée sur Zoomalia.com du 05/12 au 08/12 inclus. Dans la limite des stocks disponibles.