Cette TV 4K Xiaomi de 165 cm chute sous les 400 € chez Amazon

Une Smart TV 4K UHD de 165 cm avec Fire TV, Alexa et HDR10 passe à 399 € au lieu de 429 € chez Amazon : un bon plan pour s'équiper du grand écran sans exploser le budget.

L’essentiel à retenir sur ce bon plan Amazon :

TV 65" 4K UHD avec HDR10 et Alexa intégrée

Prix en baisse : 399 € au lieu de 429 € (soit -7 %)

Offre en cours sur Amazon, sans date limite précisée

Fire TV intégré : Netflix, Prime Vidéo, Disney+ en accès direct

Compatible AirPlay et Alexa pour un usage connecté intuitif

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Une diagonale généreuse et des fonctionnalités pensées pour le divertissement

Avec ses 165 cm de diagonale, la Xiaomi TV F 65 pouces transforme n’importe quel salon en salle de cinéma. Ce modèle LED affiche une résolution 4K UHD, enrichie par la technologie HDR10 qui améliore les contrastes et restitue des couleurs plus profondes. Grâce au mode Filmmaker, les contenus sont affichés comme l’ont voulu les réalisateurs, sans filtres excessifs ni traitement artificiel.

Le téléviseur intègre également le Fire TV d’Amazon, permettant d’accéder instantanément à une large sélection d’applications de streaming comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+ ou YouTube. L’interface est fluide, intuitive et personnalisable selon vos usages. En bonus, Alexa est directement intégrée : il suffit de parler pour lancer une série, ajuster le volume ou piloter des objets connectés à la maison.

La compatibilité avec Apple AirPlay facilite le partage d’écran depuis un iPhone ou un Mac. Vos vidéos, photos ou présentations s’affichent en quelques secondes sur le grand écran. Et côté connectique, rien ne manque : HDMI, USB, Ethernet et Wi-Fi, pour une installation complète sans compromis.

Une TV taillée pour tous les usages du quotidien

Que ce soit pour regarder un film en famille, jouer sur console ou streamer vos séries préférées, la Xiaomi TV F répond à tous les besoins. Avec son mode Game Boost 120Hz, les mouvements sont fluidifiés en HDMI pour une meilleure expérience de jeu, même si la fréquence native reste de 60Hz. Les retours utilisateurs saluent d’ailleurs sa bonne réactivité et la qualité de son image en 4K, en particulier lorsqu’elle est bien calibrée.

En matière d’audio, elle assure l’essentiel avec une compatibilité Dolby Audio™ et DTS:X, suffisante pour une pièce de taille moyenne. Pour un rendu plus immersif, l’ajout d’une barre de son reste une option intéressante, mais non indispensable à l’usage quotidien.

Son design sobre avec cadre fin et finition métallique lui permet de s’intégrer facilement dans différents styles d’intérieur. Facile à installer, livrée avec tous les accessoires nécessaires, elle a déjà séduit de nombreux acheteurs, en particulier pour son rapport qualité-prix jugé imbattable dans cette gamme de diagonales.

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Une réduction immédiate intéressante sur Amazon

Proposée à 399 € au lieu de 429 €, la Xiaomi TV F 65 pouces bénéficie actuellement d’une réduction de 7 % sur Amazon. L’offre ne précise pas de durée limite, mais la disponibilité du stock peut évoluer rapidement au vu de la demande. Une occasion à considérer si vous cherchez un téléviseur 4K complet et grand format sans dépasser les 400 €.