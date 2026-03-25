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Amazon frappe fort : 200 € de remise immédiate sur le robot tondeuse star du printemps

Le robot tondeuse Navimow i105E en pleine action sur une pelouse de ville, sans câble visible Le robot tondeuse Navimow i105E en pleine action sur une pelouse de ville, sans câble visible [Interne]
Par les spécialistes Maison
Publié le - Mis à jour le
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Le robot tondeuse Segway Navimow i105E, pensé pour les pelouses jusqu'à 600 m², bénéficie d'une remise immédiate de 20 % sur Amazon, soit 200 € d'économie sur un appareil autonome et sans fil périmétrique.

À retenir pour votre jardin connecté

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Un robot tondeuse sans fil conçu pour les jardins complexes

Le Segway Navimow i105E change la donne pour celles et ceux qui cherchent à automatiser la tonte sans contraintes. Contrairement aux modèles traditionnels, il ne nécessite aucun fil périphérique à installer dans le sol. Grâce à la technologie RTK+Vision combinée à l’intelligence artificielle, ce robot cartographie automatiquement votre pelouse, identifie les limites et se repère avec une précision centimétrique.

Recommandé pour des surfaces allant jusqu'à 500 m² (et tolérant jusqu’à 600 m²), il s’adapte aux aménagements les plus variés : couloirs étroits, arbres isolés ou configurations biscornues. Il détecte plus de 150 types d’obstacles et gère même plusieurs zones de tonte, un atout pour les jardins segmentés.

L'application mobile dédiée permet un contrôle total : création de zones, planification des horaires, ajustement de la hauteur de coupe, mise à jour en direct. Le tout avec un suivi GPS sécurisé et une utilisation intuitive.

Le robot tondeuse Navimow i105E navigue seul sans câble, même dans les coins les plus complexes du jardin.
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Une solution concrète pour gagner du temps au quotidien

Imaginez ne plus avoir à sortir la tondeuse le week-end. Le Navimow i105E prend le relais, même en votre absence. Silencieux, il travaille à n’importe quelle heure sans déranger le voisinage. Et s’il détecte un chien, un jouet ou une zone fraîchement semée, il les contourne avec soin.

Même dans les petits jardins avec recoins ou obstacles, il suit son plan de tonte avec précision. Une fois la batterie faible, il retourne automatiquement à sa base, se recharge et reprend là où il s’est arrêté. L’utilisateur garde la main grâce à l’app, tout en réduisant au minimum son implication.

C’est un outil pensé pour ceux qui souhaitent déléguer sans sacrifier le résultat final. Le tout sans devoir creuser ou enterrer des câbles.

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Un bon plan Amazon à ne pas négliger

Le Segway Navimow i105E passe actuellement de 999 € à 799 € sur Amazon, soit une remise immédiate de 20 %. Une opportunité rare sur un modèle récent, sans fil, autonome et connecté, classé parmi les meilleures ventes de sa catégorie.

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