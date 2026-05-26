Repas d’été : Amazon brade ce barbecue XL de 50 € jusqu’au 2 juin !

Avec sa grande grille de cuisson, ses étagères rabattables et son couvercle intégré, ce barbecue LEHMANN pensé pour les repas en extérieur profite d’une offre limitée chez Amazon. Son prix passe à 99,99 € au lieu de 149,99 € jusqu’au 2 juin 2026.

À retenir avant les premières grillades

Barbecue à charbon LEHMANN avec grille XL

Prix : 99,99 € au lieu de 149,99 €

Offre disponible chez Amazon jusqu’au 2 juin 2026

Deux étagères en bois rabattables et roulettes intégrées

Grande surface de cuisson adaptée aux repas en famille

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Un barbecue pensé pour les grandes tablées d’été

Avec l’arrivée des beaux jours, les repas en terrasse et les déjeuners dans le jardin reprennent naturellement leur place. Ce barbecue LEHMANN vise justement les utilisateurs qui recherchent un modèle spacieux, simple à utiliser et pratique au quotidien.

Sa grille de cuisson XL de 71 x 35 cm permet de préparer plusieurs aliments en même temps. Viandes, légumes, poissons ou brochettes trouvent facilement leur place sur la surface de cuisson. Une grille supérieure permet également de garder certains aliments au chaud sans poursuivre la cuisson.

Le barbecue embarque aussi un couvercle avec poignée non chauffante afin de mieux contrôler la chaleur et les projections pendant la cuisson. Le système d’aération intégré aide à maintenir une température plus homogène sur l’ensemble de la grille.

Les deux étagères rabattables en bois offrent un espace supplémentaire pour poser les plats, les ustensiles ou les assiettes pendant la préparation. Les roulettes facilitent quant à elles le déplacement du barbecue sur une terrasse ou dans le jardin.

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Un modèle pratique pour le jardin, la terrasse ou le camping

Ce barbecue LEHMANN peut convenir aussi bien pour les repas familiaux du week-end que pour des soirées entre amis. Son format mobile permet de le déplacer facilement selon les besoins et l’espace disponible.

Le tiroir à cendres amovible simplifie également l’entretien après utilisation. Il évite de devoir retirer toute la grille pour nettoyer les résidus de charbon. Ce détail peut rapidement faire la différence lorsqu’on utilise régulièrement un barbecue pendant la saison estivale.

Amazon met aussi en avant la robustesse du revêtement en poudre censé mieux résister à la corrosion au fil des saisons. Plusieurs acheteurs soulignent d’ailleurs la taille généreuse de la grille et la praticité des équipements intégrés. Certains évoquent aussi un montage accessible même pour une seule personne.

Avec ses dimensions de 77 x 115 x 98 cm, ce modèle reste suffisamment compact pour s’intégrer sur une terrasse tout en proposant une zone de cuisson confortable pour plusieurs convives.

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Amazon baisse le prix de ce barbecue LEHMANN avant l’été

Amazon propose actuellement ce barbecue à charbon LEHMANN à 99,99 € au lieu de 149,99 € dans le cadre d’une offre à durée limitée. Ce modèle équipé d’un couvercle, de roulettes et d’une grande grille de cuisson reste disponible jusqu’au 2 juin 2026, dans la limite des stocks affichés sur la plateforme.