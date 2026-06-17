Quel est le meilleur matelas pour les personnes de forte corpulence en 2026 ?

La densité de l'âme, le nombre de ressorts par mètre carré et l'épaisseur totale sont les 3 seuils techniques qui séparent un matelas adapté aux fortes corpulences d'un modèle standard. Nous avons comparé Emma, Morphea et Tediber pour orienter le choix selon le poids réel du dormeur et la durée d'investissement visée.

Les mousses haute densité à 50-60 kg/m³ ont progressivement remplacé les formules HR standard inférieures à 35 kg/m³, qui s'affaissaient sous charge prolongée dès les premières années d'utilisation. Les constructions hybrides associant ressorts ensachés et mémoire de forme permettent désormais un soutien point par point sans effet cuvette, là où les matelas tout-mousse d'entrée de gamme cédaient rapidement.

Emma, Morphea et Slome ont aussi renforcé les bords latéraux pour répondre à l'usage intensif lié au lever quotidien, ce qui préserve la surface utile du couchage dans le temps. Encore faut-il choisir un modèle adapté à son poids réel, à sa morphologie et à la durée d'investissement envisagée. Cette sélection couvre le dormeur seul de 90 à 120 kg, le couple dont l'un dépasse 100 kg et l'adulte qui investit une fois pour 8 à 10 ans.

Notre sélection de 8 matelas pour les personnes de forte corpulence en 2026

5 critères pour bien choisir un matelas adapté aux fortes corpulences

Type d'âme de soutien : privilégier les ressorts ensachés indépendants (500+/m²) ou le latex haute densité (75-90 kg/m³) qui maintiennent un soutien point par point sous charge importante, contrairement à la mousse basse densité qui crée un effet cuvette néfaste pour la colonne vertébrale.

: privilégier les ressorts ensachés indépendants (500+/m²) ou le latex haute densité (75-90 kg/m³) qui maintiennent un soutien point par point sous charge importante, contrairement à la mousse basse densité qui crée un effet cuvette néfaste pour la colonne vertébrale. Densité de l'âme en mousse : exiger au minimum 50 kg/m³, et 60 kg/m³ pour un poids supérieur à 120 kg ; une mousse HR inférieure à 35 kg/m³ s'écrase en quelques mois sous charge répétée.

: exiger au minimum 50 kg/m³, et 60 kg/m³ pour un poids supérieur à 120 kg ; une mousse HR inférieure à 35 kg/m³ s'écrase en quelques mois sous charge répétée. Épaisseur totale : retenir un matelas d'au moins 25 cm, idéalement entre 28 et 33 cm ; une épaisseur de 18-20 cm comprime l'âme à fond sous le poids du dormeur et produit un effet hamac dommageable pour le dos.

: retenir un matelas d'au moins 25 cm, idéalement entre 28 et 33 cm ; une épaisseur de 18-20 cm comprime l'âme à fond sous le poids du dormeur et produit un effet hamac dommageable pour le dos. Renforcement des bords : vérifier la présence de bordures renforcées ou de ressorts de bords intégrés ; les fortes corpulences sollicitent intensément les bords pour se lever, et un bord sans renfort réduit rapidement la surface utile du couchage.

: vérifier la présence de bordures renforcées ou de ressorts de bords intégrés ; les fortes corpulences sollicitent intensément les bords pour se lever, et un bord sans renfort réduit rapidement la surface utile du couchage. Garantie fabricant avec couverture du poids : préférer une garantie de 5 ans minimum avec mention écrite du poids couvert ; la garantie légale de 2 ans sans condition de poids ne protège pas sur un achat engageant à 8-10 ans.

Matelas hybride luxe Victoria : la construction multicouche qui tient sous les fortes corpulences dans la durée

Le Victoria de Morphea coche la case soutien ferme grâce à la combinaison de ressorts ensachés indépendants sur 22 cm et de deux couches de mousse à mémoire de forme à 55 kg/m³. Sur le segment hybride premium, cette architecture répond aux limites des matelas tout-mousse dont l'âme s'affaisse progressivement sous les corpulences moyennes à fortes. Les 30 cm d'épaisseur totale maintiennent l'âme hors de la zone de compression maximale, ce qui préserve le soutien de la colonne vertébrale sur la durée.

La housse stretch 480 g/m², épaisse en main et respirante

Ressorts ensachés indépendants : jusqu'à 928 unités selon la taille, chacun travaillant sans solidarité avec les voisins, l'indépendance de couchage est effective, sans transfert de mouvement entre partenaires.

Densité des deux couches de confort Air Memory et ErgoFeel : 55 kg/m³ chacune, au-dessus du seuil de 50 kg/m³ en dessous duquel l'affaissement s'installe sous les forts poids.

Épaisseur de 30 cm sur 5 couches complémentaires : dans la fourchette idéale pour que l'âme ne soit jamais comprimée à fond sous la charge.

7 zones ergonomiques : soutien différencié épaules, lombaires, hanches, la colonne vertébrale reste alignée quelle que soit la morphologie.

Entretien simplifié : un retournement tête-pieds tous les 6 mois suffit, la technologie de retour de forme automatique fait le reste.

Trente centimètres qui s'installent sans contrainte

Vous posez le matelas, vous attendez quelques heures que les 30 cm se déploient, et il est prêt. Vous vous allongez : les épaules s'enfoncent légèrement, les lombaires sont maintenues, les hanches ne basculent pas. La housse stretch matelassée est épaisse sous la main sans retenir la chaleur. Pour un couple aux cycles différents, les ressorts ensachés absorbent les mouvements d'un côté sans les transmettre à l'autre. La livraison est reprogrammable, ce qui compte pour un colis pouvant atteindre 56 kg.

Un hybride durable aux specs documentées, deux points à confirmer avant commande

Le Victoria se distingue des hybrides entrée de gamme dont les mousses descendent sous 35 kg/m³ et l'épaisseur sous 22 cm. La distinction Produit de l'Année 2025 apporte une reconnaissance extérieure à la marque. Deux points restent à clarifier : la garantie et ses conditions de couverture liées au poids ne sont pas affichées, et le renforcement des bords n'est pas explicitement documenté. Ces informations sont à demander à Morphea avant commande. Ce matelas hybride convient aux personnes de forte corpulence qui cherchent un confort durable avec un entretien minimal.

VOIR LE PRIX CHEZ MORPHEA

Matelas Emma Original Pro : le seul matelas à ressorts ensachés de ce guide distingué par l'UFC Que Choisir

Le matelas Emma Original Pro mise sur la combinaison ressorts ensachés 7 zones et label Meilleur choix UFC Que Choisir pour offrir un soutien validé par un organisme indépendant. Chaque ressort travaille seul dans sa poche, adaptant la fermeté des épaules aux lombaires sans transfert de mouvement entre partenaires. Sur le segment milieu de gamme supérieur, peu de matelas cumulent cette validation externe et une épaisseur de 27 cm pour les fortes corpulences.

Un soutien sans points de pression, housse lavable comprise

Ressorts ensachés indépendants : chaque ressort travaille seul, ce qui préserve le soutien dans la durée et assure l'indépendance de couchage pour les couples.

7 zones de soutien différenciées : la fermeté s'adapte aux épaules, aux lombaires et aux jambes pour soulager la colonne vertébrale sans rigidité uniforme.

27 cm d'épaisseur : au-dessus du seuil de 25 cm recommandé pour éviter l'effet hamac sous le poids du dormeur.

Mousse ThermoSync® au graphite : évacue l'excès de chaleur en surface pour limiter les réveils nocturnes.

Housse amovible lavable en machine : entretien simple, durée de vie prolongée.

Garantie 10 ans : le double de la moyenne du marché ; les conditions de couverture selon la corpulence sont à vérifier sur le site Emma.

La première nuit, le soutien zone par zone se ressent

Vous vous allongez et les ressorts s'ajustent sans que le matelas s'écrase sous votre poids. La housse se retire en quelques gestes et passe directement en machine. La mousse ThermoSync® au graphite limite la chaleur accumulée en surface, un détail concret qui change la qualité du sommeil sur la durée. Une fois l'habitude prise, vous dormez sur un matelas dont le rapport qualité-prix a été validé par un tiers de confiance.

Ressorts ensachés et label UFC Que Choisir : un choix fiable pour la majorité des profils

Pour les dormeurs dépassant 120 kg, ce point mérite une vérification directe auprès de la marque. Les bordures renforcées ne sont pas non plus mentionnées explicitement, ce qui compte pour les personnes qui s'assoient sur le bord pour se lever. Ces deux réserves mises à part, ce matelas convient aux corpulences entre 90 et 120 kg qui cherchent un matelas durable, polyvalent et choisir en toute confiance grâce à une validation indépendante sérieuse.

VOIR LE PRIX CHEZ EMMA

Tediber matelas Hybride Premium : cinq zones de maintien et fabrication française pour soulager le dos

Avec le Tediber Hybride Premium, la mousse ErgoAdapt® épouse la morphologie dès les premières nuits et soulage les points de pression sur les épaules et les lombaires. L'architecture en 8 couches, dont la couche TediCloud®, maintient la colonne vertébrale alignée dans toutes les positions. Le confort réversible, face accueillante ou face moelleuse, permet d'ajuster la fermeté sans changer de matelas. La fabrication française garantit la traçabilité des matériaux et un SAV direct.

27 cm d'épaisseur et deux faces de confort dans un matelas tout-mousse

Épaisseur de 27 cm : au-dessus du seuil de 25 cm pour un usage standard, en deçà des 28-33 cm conseillés pour les gabarits imposants.

Mousse de soutien à 30 kg/m³ : densité inférieure aux 50 kg/m³ recommandés pour les personnes de forte corpulence, point central à peser avant l'achat.

Architecture 100 % mousse sans ressorts ensachés : soutien point par point moins ferme qu'un vrai hybride à ressorts pour les fortes corpulences.

Housse Tencel déhoussable, lavable en machine, hypoallergénique : entretien simplifié, régulation de l'humidité supérieure au coton.

Isolation des mouvements efficace : la combinaison ErgoAdapt® et couche de soutien limite les réveils mutuels pour un couple.

Le dos calé, le partenaire silencieux

Vous retournez le matelas côté moelleux ou côté accueillant en quelques minutes, sans outil. La mousse s'adapte à votre morphologie dès les premières nuits, avec un soulagement perceptible sur les lombaires. Vous déhoussez la housse Tencel et la passez en machine sans démontage complexe. Pour un couple, l'indépendance de couchage est réelle : les mouvements nocturnes ne traversent pas.

Un matelas confort dorsal taillé pour les corpulences standard, moins armé pour les gabarits lourds

Le Tediber Hybride Premium est un matelas tout-mousse malgré son appellation. Sans ressorts ensachés, le soutien point par point reste limité pour les personnes de forte corpulence. La densité de 30 kg/m³ de la mousse de soutien, contre 50 kg/m³ recommandés au-delà de 90 kg, augmente le risque d'affaissement et réduit la durée de vie sous charge importante. Ce matelas convient aux personnes de corpulence standard souffrant de douleurs dorsales, aux couples sensibles à l'indépendance de couchage et à ceux qui cherchent un matelas fabriqué en France avec un confort adaptable.

VOIR LE PRIX CHEZ TEDIBER

Matelas Universal de Bultex : le confort de référence ni trop ferme, ni trop souple

Le matelas Universal de Bultex s’adresse à ceux qui cherchent un couchage polyvalent, capable de convenir à la majorité des profils sans imposer une fermeté excessive ni un accueil trop enveloppant. Avec ses 21 cm d’épaisseur et son cœur de 15 cm en BULTEX® nano, il mise sur un équilibre clair : un soutien ferme pour maintenir correctement le dos, associé à un accueil moelleux apporté par la mousse Bodysoft.

Cette combinaison en fait un matelas rassurant pour les dormeurs qui hésitent entre plusieurs niveaux de confort, mais aussi pour les couples aux préférences différentes. Adapté au sommeil sur le dos, le ventre ou le côté, il accompagne naturellement les changements de position pendant la nuit tout en conservant un maintien homogène. Son tissu 100 % stretch, traité anti-acariens et antibactérien, ajoute une dimension hygiénique appréciable, notamment pour les personnes sensibles aux allergènes. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, il garantit également l’absence de substances nocives dans les matériaux en contact avec le corps.

Une construction Bultex pensée pour l’équilibre quotidien

Confort équilibré : ni trop ferme, ni trop souple, il convient aux dormeurs qui recherchent un matelas facile à adopter.

Accueil moelleux Bodysoft : cette mousse hyper souple développée par Bultex apporte une première sensation cocooning au coucher.

Soutien ferme : le cœur en BULTEX® nano 33 kg/m³ assure une bonne résilience, une aération efficace et une tenue durable.

Deux faces de couchage : la face été intègre des fibres polyester pour favoriser l’aération et limiter la sensation de chaleur.

Tissu anti-acariens et antibactérien : un vrai plus pour conserver une literie plus saine nuit après nuit.

Poignées verticales : elles facilitent la manipulation du matelas lors de l’installation ou du retournement.

Le matelas qui évite de se tromper

Vous vous allongez et l’accueil moelleux se ressent immédiatement, sans donner l’impression de s’enfoncer dans le matelas. Le soutien reste présent sous le dos, les hanches et les épaules, ce qui permet de dormir aussi bien sur le côté que sur le dos ou le ventre. La mousse de confort apporte une touche de douceur supplémentaire, tandis que les fibres polyester participent à l’aération générale du couchage. Pour un dormeur qui ne sait pas vraiment s’il préfère un matelas ferme ou souple, l’Universal joue précisément ce rôle de compromis confortable et stable.

Un choix polyvalent pour la plupart des dormeurs

Le Bultex Universal n’est pas conçu comme un matelas technique extrême, mais comme une valeur sûre du quotidien. Son intérêt repose sur sa capacité à convenir à un large éventail de profils, sans demander d’adaptation particulière. Les dormeurs qui veulent un accueil doux, un soutien sérieux et une literie saine y trouveront un modèle cohérent, surtout s’ils recherchent un matelas simple à choisir et facile à vivre. Pour les très fortes corpulences ou les personnes qui recherchent un soutien très renforcé, un modèle plus épais ou hybride pourra toutefois être plus adapté, dans l’esprit des critères techniques du guide de référence.

VOIR LE PRIX CHEZ BULTEX

Slome Matelas Bien-être Suprême : un matelas à ressorts ensachés tout-en-un avec surmatelas intégré et bords renforcés

Le Slome Bien-être Suprême s'appuie sur une construction multi-couches de 30 cm pour délivrer un couchage complet dès l'ouverture du carton. Ressorts ensachés, latex naturel, mousse mémoire de forme et surmatelas sont réunis dans une seule structure. Sur ce créneau, la plupart des matelas à ressorts ensachés livrent une âme de soutien seule. Ici, aucun achat additionnel n'est nécessaire.

Une construction qui tient le bord sous le poids du corps

Ressorts ensachés avec carénage de bord tonique : chaque ressort travaille indépendamment pour l'indépendance de couchage ; les bords renforcés maintiennent la forme du matelas sous le poids lors des levers.

Latex naturel en couche intermédiaire : matériau élastique et durable qui limite l'affaissement progressif et prolonge la durée de vie du matelas.

Mousse mémoire de forme à fraîcheur active : soulage les points de pression aux épaules et aux hanches sans retenir la chaleur.

30 cm d'épaisseur surmatelas compris : dans la fourchette idéale pour préserver le soutien de la colonne vertébrale sur le long terme.

Housse Tencel certifiée OEKO-TEX : respirante, hypoallergénique, lavable.

Le bord qui tient quand vous vous levez

Vous posez le matelas sur votre sommier et la surface de couchage est prête sans ajout. Vous vous allongez et la mousse mémoire de forme épouse les épaules et les hanches sans surchauffe. Le matin, vous vous asseyez sur le côté pour vous lever et le bord ne s'affaisse pas sous le poids. Pour les personnes sensibles aux allergies, la housse Tencel se lave et respire, un confort d'entretien concret au quotidien.

Un matelas complet sur le papier, deux points à confirmer avant de signer

Le Slome Bien-être Suprême cumule des atouts sérieux : 30 cm d'épaisseur, ressorts ensachés avec bords renforcés, latex naturel, certifications OEKO-TEX et CertiPUR, surmatelas intégré. La distinction Élu Produit de l'Année 2024 ajoute un signal de qualité reconnu. Deux informations restent à clarifier pour les fortes corpulences : les densités des couches de mousse et les conditions de garantie. Ces deux données sont déterminantes pour un achat raisonné sur 8 à 10 ans. Ce matelas convient en priorité aux couples cherchant l'indépendance de couchage, entre 80 et 100 kg, qui prennent le temps de vérifier ces points directement auprès de Slome.

VOIR LE PRIX CHEZ SLOME

Morphea Matelas Hybride Premium Jade : un hybride 26 cm taillé pour le soutien ferme des fortes corpulences

Le Jade de Morphea coche la case soutien ferme durable grâce à 20 cm de ressorts ensachés en fil d'acier 1,9 mm associés à une mousse à mémoire de forme. Sur le segment hybride milieu de gamme, cette combinaison reste rare. L'épaisseur totale de 26 cm dépasse le seuil minimal recommandé pour les fortes corpulences, ce qui préserve l'alignement de la colonne vertébrale dans la durée. Un argument solide pour une literie pensée sur 8 à 10 ans.

Le ressort ensaché 1,9 mm, descendu sur le milieu de gamme hybride

Ressorts ensachés indépendants en fil d'acier 1,9 mm : soutien point par point, indépendance de couchage réelle, les mouvements d'un partenaire ne se transmettent pas.

7 zones ergonomiques : fermeté différenciée aux épaules, lombaires et hanches pour maintenir la colonne sans points de pression excessifs.

26 cm d'épaisseur totale : l'âme ne sera pas comprimée sous le poids du corps, effet hamac limité.

Mousse à mémoire de forme à 45 kg/m³ : densité correcte pour le confort d'accueil, en dessous du seuil de 50 kg/m³ recommandé pour un usage intensif sous forte corpulence.

Livraison en boîte reprogrammable : date modifiable selon disponibilité.

Le corps calé dès la première nuit, sans logistique compliquée

Vous installez le Jade et les 26 cm d'épaisseur se font sentir immédiatement. Les épaules et les lombaires trouvent leur appui sans tomber dans le matelas. En couple, les mouvements nocturnes restent de votre côté. La mise en route est rapide, le déploiement sans effort. Une fois l'usage installé, le soutien ferme tient sa promesse sans dureté excessive.

Une architecture hybride solide, deux points à poser avant l'achat

Les densités de mousse, 45 kg/m³ en confort, 20 kg/m³ en soutien, restent sous les seuils recommandés pour un couchage intensif sur le long terme sous fort poids. C'est un écart structurel du milieu de gamme hybride, pas une anomalie propre au Jade. La garantie fabricant, sa durée et ses conditions de couverture selon la corpulence ne figurent pas sur la fiche produit : un point à clarifier directement auprès de Morphea avant commande. Ce matelas convient aux couples cherchant un hybride fiable à prix raisonnable, prêts à valider ces deux éléments en amont.

VOIR LE PRIX CHEZ MORPHEA

Percko Matelas Hybride Premium : un soutien biomécanique pour les douleurs de dos, fabriqué en France

Avec le Percko Matelas Hybride Premium, une construction associant mousse mémoire de forme et ressorts ensachés délivre un soutien point par point conçu pour maintenir la colonne vertébrale dans l'axe. Ce positionnement santé du dos, développé avec des docteurs en biomécanique, tranche dans un segment où la plupart des acteurs communiquent sur le confort sans ancrage clinique. Pour les personnes souffrant de douleurs dorsales chroniques, c'est un argument de différenciation concret.

La certification OEKO-TEX, garante de matériaux sains au quotidien

Construction hybride ressorts ensachés et mémoire de forme : assure une indépendance de couchage sérieuse et limite les points de pression aux épaules et aux hanches.

Fibres TENCEL intégrées dans la housse : régulent la température de surface, un avantage perceptible dès les premières nuits.

Certification OEKO-TEX Standard 100 : garantit l'absence de substances nocives dans les matériaux en contact avec le corps.

Fabrication 100 % française : traçabilité et qualité de fabrication vérifiables, avec un partenaire fabricant historique.

Le maintien qui soulage dès les premières nuits

Vous vous allongez et le matelas offre un accueil ferme qui cède progressivement sous le poids du corps. La mousse mémoire de forme épouse les épaules et les hanches sans creuser. Les ressorts ensachés maintiennent le dos dans l'axe tout au long de la nuit. La fabrication française et la certification OEKO-TEX apportent une garantie concrète sur la qualité des matériaux. Le confort thermique, assuré par les fibres TENCEL, se perçoit sans effort.

Un dossier technique à compléter avant tout engagement

Le positionnement santé de Percko repose sur une étude interne menée auprès de 302 utilisateurs, dont 88 % déclarent avoir réduit leurs douleurs de dos après un mois. C'est un signal positif, sans validation indépendante publiée. Les données structurantes manquent : densité de la mousse, épaisseur totale, nombre de ressorts ensachés par m² et conditions de garantie sont absents de la page produit. Avant d'acheter, contacter la marque directement est indispensable. Ce matelas convient aux personnes souffrant de douleurs dorsales, sensibles à la fabrication française et prêtes à engager cet échange.

VOIR LE PRIX CHEZ PERCKO

Matt Original : un matelas mousse à fermeté ajustable en 6 niveaux, chaque côté réglable indépendamment

Sur le segment des matelas mousse milieu de gamme, le Matt Original se distingue par une fermeté modulable en 6 niveaux, ajustable sans outil en réorganisant les couches manuellement. La quasi-totalité des matelas mousse livrent une fermeté fixe, choisie une fois à l'achat. Ici, chaque côté se règle séparément, ce qui répond directement aux couples avec des corpulences différentes. La fabrication européenne au Portugal, validée par six certifications indépendantes, ancre ce matelas dans un positionnement durabilité.

25 cm d'épaisseur et 6 niveaux de fermeté dans un matelas tout-mousse fabriqué en Europe

Fermeté ajustable : 6 niveaux par réorganisation manuelle des couches de mousse, indépendamment de chaque côté du lit, sans intervention extérieure.

Housse en Tencel déhoussable, lavable en machine : un avantage hygiénique concret sur plusieurs années d'usage.

7 zones de confort différenciées pour adapter le soutien aux épaules, aux lombaires et aux jambes.

Épaisseur de 25 cm : seuil minimal acceptable pour un soutien correct, sans marge pour les gabarits dépassant 100 kg.

Garantie 10 ans et 120 nuits d'essai avec retour gratuit : deux protections d'achat nettement au-dessus des standards du marché.

Quatre mois pour trouver le bon soutien, côté par côté

Vous retirez la housse en Tencel, vous réorganisez les couches de mousse selon votre poids et vos préférences, vous remettez la housse. L'opération prend quelques minutes. Si votre confort évolue, vous recommencez. Votre partenaire règle son côté sans affecter le vôtre. Les 120 nuits d'essai permettent de vérifier que la fermeté choisie convient réellement à votre dos avant tout engagement définitif.

Un matelas tout-mousse personnalisable, à vérifier pour les fortes corpulences

Mattsleeps ne communique aucune densité en kg/m³ sur ses mousses. Pour les personnes dépassant 90 kg, cette absence rend impossible la vérification de la tenue sous charge sur 10 ans. L'âme 100 % mousse, sans ressorts ensachés ni latex haute densité, place ce matelas en retrait des constructions hybrides sur le critère de soutien durable pour les gabarits lourds. Ce modèle convient aux couples et dormeurs de corpulence standard qui veulent personnaliser leur fermeté et tester sans risque financier.

VOIR LE PRIX CHEZ MATTSLEEPS

Un matelas pour forte corpulence dure-t-il vraiment plus longtemps qu'un modèle standard ?

Un matelas avec une densité de mousse à 50-60 kg/m³ et des ressorts ensachés épais va pouvoir durer 8 à 10 ans sous charge importante. Un modèle standard à 30 kg/m³ s'affaisse souvent au bout de 3 à 4 ans.

Quel budget prévoir pour un matelas adapté à une forte corpulence ?

Un matelas hybride avec densité et épaisseur adaptées se situe entre 600 et 1 200 euros en 160x200 cm. Les modèles en dessous de 400 euros affichent rarement les densités minimales recommandées pour les gabarits au-dessus de 90 kg.

Quelles marques proposent des matelas conçus pour les fortes corpulences ?

Morphea, Emma et Slome figurent parmi les marques qui publient des données techniques précises sur la densité et l'épaisseur. Ces informations permettent de vérifier que le matelas correspond au poids réel du dormeur avant achat.

Faut-il entretenir différemment un matelas pour forte corpulence ?

Retourner le matelas tous les 3 mois prolonge sa durée de vie en répartissant l'usure. Un sommier à lattes espacées de moins de 6 cm et un protège-matelas respirant complètent l'entretien pour préserver l'âme dans le temps.

La garantie fabricant couvre-t-elle l'affaissement lié au poids du dormeur ?

Pas toujours. Exiger une mention écrite du poids couvert avant de signer, surtout pour une garantie de 5 ans ou plus.