Ce nouvel appareil sans fil à moins de 150 € élimine toutes les tâches en 2 secondes chrono

Toujours prêt à intervenir, le Shark StainForce mise sur la praticité avec son format sans fil et son système de nettoyage express. Proposé à 149,99 euros chez SharkNinja, il s'adresse aux foyers confrontés aux tâches du quotidien sur tapis, canapés ou sièges de voiture.

A retenir :

Shark StainForce HX100EUT à 149,99 euros chez SharkNinja

Paiement possible en 3 fois de 49,99 euros sans intérêt avec Klarna

Format sans fil prêt à l'emploi en seulement 2 secondes

Convient aux tapis, tissus d'ameublement et intérieurs de voiture

Garantie constructeur Shark de 3 ans

DÉCOUVRIR LE PRODUIT

Le détacheur sans fil pensé pour les imprévus du quotidien

Une tâche de café sur le canapé, un verre de jus renversé sur la moquette ou des traces de pattes boueuses après une promenade : ces petits accidents font partie du quotidien.

Avec le Shark StainForce HX100EUT, l'objectif est d'agir immédiatement avant que la saleté ne s'incruste durablement.

L'appareil se distingue d'abord par son fonctionnement sans fil. Aucun câble à brancher, aucun réservoir à préparer ni produit à mélanger. Installé dans son panier de rangement « Grab-and-Go », il est prêt à être utilisé en deux secondes seulement.

Compact et léger, il peut être manipulé d'une seule main. Shark annonce un poids inférieur à 1,5 kg pour le bloc portable, facilitant les déplacements d'une pièce à l'autre ou son transport dans le coffre d'une voiture. Son autonomie atteint jusqu'à 15 minutes d'utilisation continue, suffisante pour traiter plusieurs tâches successivement.

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Du canapé à la voiture, une solution polyvalente

Le Shark StainForce a été conçu pour intervenir sur de nombreuses surfaces textiles. Il peut être utilisé sur les tapis, les tissus d'ameublement, les sièges de voiture et d'autres revêtements compatibles, hors laine selon les recommandations du fabricant.

Sa technologie repose sur un spray à double formule activée. Deux solutions concentrées, Deep Clean MAX et OXY Multiplier MAX, se mélangent au moment de l'utilisation afin d'offrir une efficacité annoncée jusqu'à 30 fois supérieure selon les tests communiqués par Shark.

L'appareil cible ainsi des tâches variées comme le vin rouge, la boue, les aliments, le café ou encore certains accidents liés aux animaux domestiques. Il aspire également les liquides renversés tout en participant à la neutralisation des odeurs persistantes.

Autre atout pratique, la technologie Never Spill permet de nettoyer sous différents angles sans écoulement indésirable. Après utilisation, le système d'auto-nettoyage rince automatiquement le dispositif à l'eau propre afin qu'il soit prêt pour la prochaine intervention, sans démontage fastidieux ni contact direct avec les résidus.

CONSULTER L'OFFRE

Chez SharkNinja, une solution pratique pour les foyers actifs

Proposé à 149,99 euros chez SharkNinja, avec 0,25 euro d'éco-participation incluse et un paiement en trois fois sans intérêt via Klarna, le Shark StainForce mise davantage sur la simplicité d'usage que sur une promotion ponctuelle.

Entre son format compact, sa mise en route immédiate et sa garantie de 3 ans, il répond aux besoins des familles avec enfants, des propriétaires d'animaux et des automobilistes souhaitant traiter rapidement les taches avant qu'elles ne deviennent plus difficiles à éliminer.