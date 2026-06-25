Canicule : 150 € de remise sur le ventilateur purificateur Dyson pour les soldes d’été

Alors que les températures grimpent et que les épisodes de fortes chaleurs se multiplient, Dyson frappe fort pendant les soldes d’été. Son ventilateur purificateur Find+Follow™ Purifier Cool PC3 profite actuellement d’une remise de 150 €, faisant passer son prix de 699 € à 549 €. Une offre rare sur un appareil haut de gamme pensé pour rafraîchir l’air tout en le purifiant.

Quand la chaleur s’installe dans les logements, chaque degré compte. Mais au-delà de la sensation d’air frais, la qualité de l’air intérieur devient elle aussi un enjeu majeur. Pollen, poussières, poils d’animaux, odeurs de cuisson, composés volatils ou pollution extérieure qui entre par les fenêtres : l’air d’une maison ou d’un appartement peut être chargé en particules invisibles. C’est précisément sur ce double besoin, rafraîchir et purifier, que mise le Dyson Find+Follow™ Purifier Cool PC3.

Pendant les soldes d’été, ce ventilateur purificateur nouvelle génération bénéficie d’une remise particulièrement attractive. Affiché à 699 € hors promotion, il est actuellement proposé à 549 €, soit 150 € d’économie. Une baisse de prix notable pour un produit Dyson, marque rarement associée à de fortes réductions, et encore moins sur ses appareils les plus récents.

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Un ventilateur purificateur intelligent qui suit vos mouvements

La grande nouveauté de ce modèle tient dans sa technologie Find+Follow™. Contrairement à un ventilateur classique, qui souffle dans une direction fixe ou oscille de manière répétitive, ce Dyson est capable de détecter la présence d’une personne dans la pièce et d’orienter automatiquement son flux d’air frais et purifié vers elle.

Le système repose sur une détection simultanée en 17 points. En clair, l’appareil repère votre position et adapte la projection d’air lorsque vous vous déplacez. Pratique lorsque l’on passe du canapé au bureau, ou que l’on circule dans une pièce sans vouloir régler sans cesse l’orientation de son ventilateur.

Autre atout : lorsque plusieurs personnes sont présentes, le purificateur ajuste automatiquement son oscillation jusqu’à 350° afin de répartir le flux d’air de manière plus homogène. Le confort ne se limite donc pas à une seule personne assise en face de l’appareil.

Une solution utile pendant les fortes chaleurs

Attention toutefois : ce Dyson n’est pas un climatiseur. Il ne produit pas de froid comme un appareil avec compresseur. En revanche, il projette un flux d’air puissant, de plus de 290 litres par seconde selon la marque, ce qui permet de procurer une sensation de fraîcheur immédiate.

Son intérêt est donc particulièrement évident lors des journées de canicule, dans une chambre, un salon ou un bureau, notamment lorsque l’on veut éviter les pales apparentes ou les grilles difficiles à nettoyer. Son design sans pales visibles facilite l’entretien : un simple coup de chiffon suffit sur la surface extérieure.

L’appareil peut purifier l’air d’une pièce jusqu’à 27 m². Grâce à la technologie Air Multiplier™, il diffuse un flux d’air à grande vitesse pour aider à traiter l’ensemble de la pièce, tout en conservant une sensation d’air dirigé lorsque le mode rafraîchissant est activé.

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Une filtration HEPA H13 contre les particules fines

Au-delà du confort thermique, le Dyson Find+Follow™ Purifier Cool PC3 se distingue par son système de filtration. Son filtre entièrement scellé de classe HEPA H13 est conçu pour capturer 99,95 % des particules microscopiques, notamment les pollens, les squames d’animaux, les spores de moisissure, certaines bactéries et certains virus présents dans l’air.

Il intègre également un filtre K-Carbon, pensé pour réduire les odeurs domestiques et certains gaz, notamment ceux liés à la cuisson ou aux combustibles. Un point intéressant dans les logements urbains, les cuisines ouvertes ou les pièces mal ventilées.

Dyson met aussi en avant quatre capteurs intégrés capables d’analyser l’air en continu. L’appareil surveille la pollution ambiante, ajuste automatiquement sa puissance en mode Auto et affiche les informations en direct sur son écran LCD. Via l’application MyDyson™, il est également possible de consulter l’historique de la qualité de l’air, de recevoir des alertes ou de programmer des horaires de fonctionnement.

Un appareil pensé pour la nuit

Dans une chambre, le bruit peut rapidement devenir un critère décisif. Dyson annonce un mode Sommeil 50 % plus silencieux que le flux d’air maximal, avec un écran LCD atténué pour ne pas gêner l’endormissement. Le programmateur permet aussi de choisir l’heure d’arrêt ou de démarrage de l’appareil.

Autre détail pratique : si le purificateur se renverse, il s’éteint automatiquement. Une sécurité bienvenue dans un foyer avec des enfants ou des animaux.

La question de la vie privée prise en compte

La technologie Find+Follow™ repose sur un système de vision par intelligence artificielle, ce qui peut naturellement soulever des questions. Dyson précise que l’appareil ne cherche pas à identifier les individus. Il détecte uniquement une présence et traite les images directement sur l’appareil, avant de les supprimer instantanément, sans transfert externe.

C’est un point important, car cette fonction constitue l’un des principaux arguments du produit : offrir un flux d’air personnalisé sans intervention manuelle, tout en limitant les inquiétudes liées aux données personnelles.

Pourquoi cette offre Dyson vaut le coup pendant les soldes ?

À 549 €, le Dyson Find+Follow™ Purifier Cool PC3 reste un produit premium. Mais la remise de 150 € le rend nettement plus intéressant pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent, capable à la fois de rafraîchir, filtrer l’air et s’adapter automatiquement à la présence des occupants.

Il s’adresse surtout aux personnes sensibles à la qualité de l’air, aux foyers exposés aux pollens, aux propriétaires d’animaux, aux logements urbains ou aux utilisateurs qui veulent un appareil élégant, connecté et simple à entretenir.

En période de canicule ou de fortes chaleurs, cette offre coche donc plusieurs cases : confort immédiat, purification de l’air, fonctions intelligentes et réduction significative sur un modèle récent. Pour ceux qui attendaient une baisse de prix sur un ventilateur purificateur Dyson, les soldes d’été offrent clairement une fenêtre d’achat à ne pas manquer.

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Le Dyson Find+Follow™ Purifier Cool PC3 est-il un climatiseur ?

Non. Il ne refroidit pas l’air comme un climatiseur, mais il projette un puissant flux d’air purifié qui procure une sensation de fraîcheur.

Quelle est la remise actuelle sur ce ventilateur purificateur Dyson ?

Le modèle est proposé à 549 € au lieu de 699 €, soit 150 € d’économie.

Quelle surface peut-il purifier ?

Dyson indique que l’appareil peut purifier l’air d’une pièce jusqu’à 27 m².

Peut-on l’utiliser la nuit ?

Oui. Son mode Sommeil réduit le bruit de fonctionnement et atténue l’écran LCD pour un usage plus discret pendant la nuit.

Pourquoi choisir ce modèle plutôt qu’un ventilateur classique ?

Parce qu’il combine ventilation, purification de l’air, capteurs intelligents, oscillation automatique jusqu’à 350° et technologie Find+Follow™ qui oriente le flux d’air vers les personnes présentes.