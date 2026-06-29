Guide retraite : le calendrier idéal de 55 à 65 ans pour ne rien rater

De 55 à 65 ans, chaque année compte. Relevé de carrière à vérifier, trimestres manquants à régulariser, date de départ à choisir, demande de retraite à déposer : les étapes s’enchainent et les délais sont courts. Ce guide vous donne le calendrier complet et les actions concrètes à mener, année après année, pour partir à la retraite au bon moment et avec la meilleure pension possible.

Pourquoi planifier sa retraite entre 55 et 65 ans ?

La retraite ne se prépare pas en quelques semaines. Entre la vérification du relevé de carrière, le calcul de la pension, les démarches administratives et la transition professionnelle, le processus s’étale sur plusieurs années. Commencer trop tard, c’est prendre le risque de partir avec une pension réduite, des trimestres manquants non régularisables ou un dossier incomplet.

Une décennie décisive pour vos droits à la retraite

Entre 55 et 65 ans, vous disposez encore du temps nécessaire pour agir. Racheter des trimestres, corriger des erreurs sur le relevé de carrière, optimiser votre épargne retraite, choisir la meilleure date de départ : ces décisions ont un impact direct sur le montant de votre pension pendant des décennies. Chaque année d’anticipation augmente votre marge de manœuvre et, souvent, le montant de votre retraite.

L’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans en 2026 (gel temporaire). L’âge du taux plein automatique reste 67 ans. Entre les deux, votre pension dépend du nombre de trimestres validés. Un départ avec une durée d’assurance insuffisante entraîne une décote : 5 % par trimestre manquant. Partir un an plus tôt peut coûter plusieurs dizaines d’euros par mois à vie.

Chiffres clés

62 ans : âge légal de départ à la retraite en 2026 (gel temporaire de la réforme 2023).

67 ans : âge du taux plein automatique, sans condition de nombre de trimestres.

5 % : taux de décote par trimestre manquant si vous partez avant le taux plein.

172 trimestres : durée d’assurance requise pour les assurés nés après 1973.

Le coût de l’inaction : des années difficiles à rattraper

Un relevé de carrière non vérifié peut cacher des trimestres manquants, des périodes mal enregistrées ou des erreurs de salaires prises en compte pour le calcul de la pension. Ces anomalies sont très courantes, notamment pour les débuts de carrière antérieurs à 1975, les périodes de travail à l’étranger ou les carrières mixtes secteur privé/secteur public. Plus vous signalez ces erreurs tôt, plus les régimes ont le temps de les corriger avant la liquidation.

Sous-estimer ses besoins financiers à la retraite est une autre erreur fréquente. Les dépenses de santé augmentent avec l’âge, la mutuelle devient plus coûteuse, et le niveau de vie souhaité dépasse souvent le montant des pensions obligatoires. Identifier cet écart dès 55 ans permet d’ajuster son épargne retraite complémentaire et de ne pas partir avec un montant de pension insuffisant.

Étape 1 : dès 55 ans, vérifiez votre relevé de carrière

55 ans : c’est l’âge idéal pour réaliser un premier bilan retraite complet. Vous avez encore sept à dix ans devant vous pour corriger d’éventuelles erreurs, racheter des trimestres manquants et optimiser votre parcours. Attendre davantage réduit considérablement les solutions disponibles.

Consulter votre relevé de carrière en ligne : un réflexe indispensable

Votre relevé de carrière recense l’ensemble des trimestres validés dans tous les régimes de retraite auxquels vous avez cotisé. Vous pouvez le consulter gratuitement et à tout moment sur le site info-retraite.fr, via votre compte personnel. Ce relevé est la base de tout calcul de pension : une erreur non détectée réduit mécaniquement le montant de votre retraite.

Les erreurs les plus fréquentes à vérifier sur votre relevé de carrière :

Les trimestres de début de carrière (avant 1975), souvent absents des fichiers numériques.

Les périodes de travail à l’étranger, non automatiquement rattachées à votre compte.

Les années de chômage indemnisé ou de congé maternité, parfois mal enregistrées.

Les carrières mixtes avec passage entre régimes, source fréquente d’omissions.

Bon à savoir

Connectez-vous sur info-retraite.fr avec FranceConnect pour accéder à votre relevé de carrière en ligne, toutes caisses confondues. Ce service gratuit regroupe les données de l’ensemble des régimes obligatoires. En cas d’erreur, signalez-la directement à la caisse concernée en joignant les justificatifs nécessaires (bulletins de salaire, contrats de travail, attestations employeur).

Comprendre le calcul de votre future pension dès maintenant

Le montant de votre retraite de base (régime général) dépend de trois paramètres : le salaire annuel moyen de vos 25 meilleures années, le taux de liquidation (50 % au taux plein) et la durée d’assurance validée. Connaître ces éléments dès 55 ans vous permet de simuler différents scénarios de départ et d’identifier les années restantes qui ont le plus d’impact sur votre pension.

La retraite complémentaire Agirc-Arrco représente en moyenne 30 à 40 % du montant total perçu. Son calcul repose sur les points accumulés tout au long de la carrière. Un coefficient de minoration s’applique si vous partez avant d’atteindre l’âge du taux plein et sans réunir le nombre de trimestres requis. Simuler les deux composantes vous donne une vision réaliste du montant de votre retraite.

Identifier les trimestres manquants et les options de rachat

Un rachat de trimestres permet de compléter votre durée d’assurance pour atteindre le taux plein ou partir plus tôt. Deux situations ouvrent ce droit : les années d’études supérieures et les années travaillées à temps partiel avec un nombre de trimestres insuffisant. Le coût du rachat dépend de votre âge, de votre revenu et du nombre de trimestres manquants. Il augmente significativement après 60 ans.

Le rachat de trimestres est déductible fiscalement dans certaines conditions. L’impact sur la pension à percevoir doit être comparé au coût du rachat pour évaluer la rentabilité de l’opération. Un conseiller spécialisé en retraite réalise cette simulation personnalisée et vous aide à décider si le rachat est pertinent selon votre situation et votre année de naissance.

A noter

Le rachat de trimestres manquants n’est plus possible au-delà de 66 ans. Pour les années d’études, vous devez avoir obtenu le diplôme correspondant. La demande se fait directement auprès de votre caisse de retraite principale. Les délais de traitement peuvent atteindre plusieurs mois : anticipez.

Étape 2 : de 55 à 60 ans, construisez votre stratégie financière

La décennie 55-65 ans est la dernière période pendant laquelle vous disposez d’un revenu professionnel régulier pour épargner et investir. C’est le bon moment pour estimer vos besoins futurs, faire le bilan de votre patrimoine et définir des objectifs financiers réalistes pour la retraite.

Estimer vos dépenses à la retraite : une étape incontournable

Le montant nécessaire pour vivre à la retraite diffère selon les foyers. Les dépenses courantes (logement, alimentation, loisirs) restent comparables, mais certains postes évoluent : moins de frais professionnels, plus de dépenses de santé. Estimer vos charges mensuelles prévisionnelles permet de calculer le revenu total nécessaire et d’identifier l’écart à combler par l’épargne complémentaire.

Les experts recommandent de viser un taux de remplacement de 70 à 80 % de votre dernier revenu net. Pour un salaire de 4 000 € nets, cela représente 2 800 à 3 200 € de revenus mensuels à la retraite. Si votre pension obligatoire n’atteint pas ce montant, une épargne supplémentaire devient indispensable. Mieux vaut le savoir dès 55 ans.

Faire le bilan de votre patrimoine pour sécuriser votre avenir

Immobilier, assurance vie, Plan d’Épargne Retraite (PER), actions, livrets : listez l’ensemble de vos actifs et évaluez leur valeur actuelle ainsi que le revenu qu’ils peuvent générer à la retraite. Ce bilan patrimonial révèle votre situation réelle et les éventuels déséquilibres à corriger avant la fin de carrière.

Un bien immobilier locatif génère des revenus complémentaires mais nécessite une gestion régulière. L’assurance vie offre une disponibilité et une fiscalité avantageuse après huit ans. Le PER permet une déduction fiscale des versements pendant la vie active. Chaque support a ses avantages et ses contraintes : les combiner intelligemment sécurise votre niveau de vie à la retraite.

Définir vos objectifs financiers pour partir à la retraite sereinement

Fixer un objectif financier clair : c’est la base d’une préparation efficace. Vous souhaitez partir à 62 ans, maintenir un revenu mensuel de 3 500 € et disposer d’un capital pour financer les dépenses imprévues ? Cet objectif concret guide vos décisions d’épargne, de placement et de rachat de trimestres pendant les années qui précèdent la retraite. Intégrez dans votre projection la fiscalité des revenus à la retraite : la CSG-CRDS s’applique sur les pensions, les revenus locatifs restent imposés, les intérêts de certains placements sont soumis au prélèvement forfaitaire. Le montant brut de votre retraite et le montant net perçu peuvent différer sensiblement. Anticipez cet écart dans votre plan.

Bon à savoir

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) permet de déduire vos versements de votre revenu imposable, dans la limite du plafond annuel (10 % des revenus professionnels). Plus vous versez tôt, plus le capital accumulé et les intérêts composés sont importants au moment du départ. Ouvrir un PER à 55 ans laisse encore 10 à 12 ans de capitalisation.

Étape 3 : de 60 ans à un an avant le départ, passez à l’action

L’approche de la retraite impose de passer du bilan à l’optimisation. Affiner votre stratégie d’épargne, explorer les dispositifs qui augmentent votre pension, anticiper les conséquences fiscales de votre départ : ces actions doivent être menées deux à cinq ans avant la date de départ à la retraite envisagée.

Ajuster votre stratégie d’épargne à l’approche de la retraite

À l’approche du départ, sécuriser le capital épargné devient prioritaire. Réduire l’exposition aux actifs risqués (actions) au profit de supports plus stables (fonds euros, obligations) limite les pertes en cas de retournement de marché juste avant la retraite. Cette sécurisation progressive, appelée « gestion horizon », s’opère idéalement cinq à dix ans avant le départ.

Continuez à alimenter votre PER et votre assurance vie si votre situation fiscale le justifie. Après 60 ans, chaque versement sur un PER réduit votre imposition sur le revenu et augmente le capital disponible au moment de la liquidation. Comparez les scénarios de sortie en rente et en capital pour maximiser le revenu complémentaire à la retraite.

Augmenter sa pension : rachat de trimestres et cumul emploi-retraite

Deux leviers permettent d’augmenter le montant de votre retraite après 60 ans. Le rachat de trimestres manquants, d’abord : chaque trimestre supplémentaire réduit ou supprime la décote applicable. Le cumul emploi-retraite ensuite : depuis 2024, reprendre une activité salariée après avoir liquidé l’ensemble de ses retraites génère de nouveaux droits, liquidables à partir de 2027.

La retraite progressive constitue également une option intéressante pour les assurés qui souhaitent réduire leur activité avant de partir complètement. Elle permet de percevoir une fraction de sa pension tout en continuant à travailler à temps partiel. Cette solution sécurise la transition et continue de générer des trimestres supplémentaires.

Anticiper la fiscalité de votre départ à la retraite

Le passage à la retraite entraîne des changements fiscaux importants. L’indemnité de départ peut bénéficier d’exonérations partielles sous conditions. Les versements sur un PER, déduits pendant la vie active, sont imposés à la sortie. Le taux de CSG applicable à la pension dépend de votre revenu fiscal de référence de l’année précédente.

Préparez ces transitions fiscales deux à trois ans en amont. Lisser les revenus sur plusieurs années, choisir la bonne année civile pour partir, optimiser la date de versement des primes : ces arbitrages peuvent représenter plusieurs milliers d’euros d’économies. Consultez un expert avant de fixer votre date de départ à la retraite.

Bon à savoir

La retraite anticipée pour carrière longue permet de partir avant l’âge légal si vous avez commencé à travailler avant 20 ans et réuni un nombre suffisant de trimestres cotisés. En 2026, jusqu’à quatre trimestres liés à la naissance ou à l’éducation des enfants sont comptabilisés comme trimestres cotisés pour ce dispositif.

Étape 4 : six mois à un an avant, engagez les démarches officielles

Six à douze mois avant la date de départ à la retraite envisagée, les démarches administratives doivent commencer. Délai de traitement des dossiers, préavis à respecter vis-à-vis de l’employeur, coordination entre les différentes caisses : chaque étape demande du temps. Un dossier incomplet ou déposé trop tard peut retarder le premier versement de la pension de plusieurs mois.

Fixer votre date de départ et déposer votre demande de retraite

La date de départ à la retraite se fixe en fonction de trois paramètres : l’âge légal, le nombre de trimestres validés et vos objectifs personnels. Un départ en début de trimestre civil maximise souvent le montant de la pension perçue. Simulez plusieurs dates sur info-retraite.fr pour identifier la plus avantageuse selon votre année de naissance et votre parcours.

Déposez votre demande de retraite quatre à six mois avant la date souhaitée pour le régime général, et six à huit mois à l’avance pour la fonction publique ou les régimes spéciaux. La procédure de dépôt en ligne sur info-retraite.fr transmet simultanément votre demande à l’ensemble des régimes auxquels vous avez cotisé. Un seul formulaire pour tous les régimes.

Bon à savoir

Si vous avez travaillé dans un pays de l’Union européenne ou dans un pays lié à la France par une convention de sécurité sociale, mentionnez-le impérativement dans votre demande de retraite. Ces périodes peuvent être totalisées pour ouvrir vos droits, même si elles n’augmentent pas directement le montant de votre pension française.

Prévenir votre employeur et organiser la fin de carrière

Informez votre employeur de votre intention de partir à la retraite en respectant le préavis conventionnel ou contractuel, généralement compris entre un et trois mois. Cette démarche officielle déclenche le versement de l’indemnité légale de départ à la retraite, calculée en fonction de votre ancienneté et de votre salaire. Vérifiez également si votre convention collective prévoit une indemnité plus favorable.

Profitez de cette période pour solder votre compte épargne-temps (CET) et demander la liquidation de vos droits à la participation et à l’intéressement si les accords d’entreprise le permettent. Organisez le transfert de vos dossiers et la passation de pouvoirs pour quitter l’entreprise dans les meilleures conditions, professionnelles comme fiscales.

Étape 5 : les derniers mois, finalisez chaque détail

Les semaines qui précèdent et suivent le départ à la retraite demandent une attention particulière. Confirmer le traitement du dossier, choisir la bonne mutuelle, organiser le quotidien : ces démarches pratiques conditionnent la sérénité du début de retraite.

Confirmer le traitement de votre dossier auprès des caisses de retraite

Deux à trois mois avant la date de départ, vérifiez l’avancement de votre dossier en contactant chaque caisse de retraite concernée. Demandez une confirmation écrite de la date de première mise en paiement et du montant brut de la pension calculée. Une erreur détectée à ce stade est encore corrigeable avant la liquidation.

Vérifiez également le montant effectivement versé lors du premier paiement de pension. Les erreurs de liquidation existent : montant inférieur à celui calculé, trimestres non pris en compte, régimes oubliés. Signalez toute anomalie immédiatement à la caisse concernée. Un suivi post-liquidation réalisé par un expert limite ce risque.

Mutuelle, activités, quotidien : préparer la vie après le travail

Le passage à la retraite entraîne la perte de la couverture santé collective obligatoire de l’employeur. Souscrivez une mutuelle individuelle adaptée avant votre date de départ pour éviter toute rupture de couverture. Comparez les garanties et les tarifs : le coût d’une mutuelle senior est significativement plus élevé qu’une mutuelle active et doit être intégré dans votre budget.

Organiser ses activités, maintenir un réseau social, préparer des projets : la dimension humaine du départ à la retraite est aussi importante que la dimension financière. Les études le montrent : les retraités qui anticipent cette transition vivent mieux les premières années de retraite. Préparez votre vie après le travail avec autant de soin que votre dossier administratif.

Bon à savoir

Pendant les six mois suivant votre départ à la retraite, vous bénéficiez d’un droit au maintien de vos garanties prévoyance et complémentaire santé au tarif salarié (portabilité). Renseignez-vous auprès de votre service des ressources humaines avant de souscrire une nouvelle mutuelle.

Les leviers essentiels pour une retraite réussie

Au-delà du calendrier, plusieurs leviers déterminent la qualité de votre retraite : l’épargne complémentaire, la stratégie face aux réformes et l’usage des outils de simulation personnalisée. Les maîtriser vous donne un avantage concret au moment de la liquidation.

PER, assurance vie, immobilier : quelle épargne retraite choisir ?

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est le support dédié le plus avantageux fiscalement pendant la vie active. L’assurance vie offre une grande souplesse de gestion et une fiscalité optimale après huit ans de détention. L’immobilier locatif génère des revenus réguliers mais nécessite une gestion active et expose à une fiscalité spécifique. Ces trois supports se complètent pour diversifier vos revenus à la retraite.

Le choix entre sortie en rente ou en capital du PER dépend de votre espérance de vie estimée, de votre situation fiscale et de vos projets. La rente assure un revenu à vie. Le capital offre plus de liberté mais implique une gestion personnelle des retraits. Aucune solution n’est universelle : la simulation personnalisée permet de choisir en connaissance de cause.

L’âge légal, le taux plein et les dispositifs de départ anticipé

L’âge légal de départ à la retraite fixe la date à partir de laquelle vous pouvez demander la liquidation. L’âge du taux plein (67 ans ou avant si le nombre de trimestres requis est atteint) détermine si votre pension est calculée sans décote. Partir entre les deux avec un nombre de trimestres insuffisant entraîne une pension réduite à vie.

La retraite anticipée pour carrière longue permet de partir dès 58 ans si vous avez commencé à travailler avant 16 ans et validé le nombre de trimestres requis. D’autres dispositifs permettent également un départ anticipé : inaptitude au travail, handicap, pénibilité via le compte professionnel de prévention. Ces dispositifs de départ avant l’âge légal se vérifient au cas par cas.

Simulation de retraite personnalisée : l’outil indispensable

Le simulateur M@rel (Mon Estimation Retraite en Ligne) sur info-retraite.fr fournit une estimation de votre futur montant de retraite selon plusieurs scénarios de départ. Cet outil prend en compte l’ensemble des régimes. Il permet de comparer le montant de pension obtenu à 62, 63 ou 64 ans, avec ou sans rachat de trimestres manquants.

Une simulation réalisée par un conseiller spécialisé va plus loin : elle intègre les périodes à l’étranger, les changements de statut, les rémunérations variables et les optimisations fiscales. Pour les profils complexes (carrière internationale, dirigeants, professions libérales), les résultats diffèrent significativement d’une simulation en ligne standard.

Chiffres clés

30 à 40 % : part de la retraite complémentaire Agirc-Arrco dans la pension totale d’un cadre.

25 meilleures années : période de référence pour le calcul de la pension de base au régime général.

4 mois minimum : délai de traitement d’une demande de retraite au régime général.

10 % des revenus professionnels : plafond de déductibilité fiscale des versements PER.

Les erreurs à éviter dans la préparation de sa retraite

Certaines erreurs de préparation ont des conséquences irréversibles sur le montant de la pension perçue pendant toute la durée de la retraite. Les connaître permet de les éviter.

Ne pas anticiper tôt : l’erreur la plus coûteuse à éviter

Attendre 63 ou 64 ans pour commencer à préparer sa retraite, c’est se priver de leviers décisifs. Le rachat de trimestres manquants devient plus coûteux et moins rentable. L’épargne retraite accumule moins d’années de capitalisation. Les erreurs sur le relevé de carrière deviennent plus difficiles à régulariser. Chaque année d’anticipation vaut plusieurs centaines d’euros de pension annuelle.

La préparation à la retraite doit commencer dès 55 ans avec une vérification systématique du relevé de carrière et une simulation du montant de pension. Un premier rendez-vous avec un expert retraite à 55 ans coûte infiniment moins cher que les conséquences d’une mauvaise décision prise trop tard.

Sous-estimer ses besoins et ignorer l’impact de la fiscalité

Sous-estimer le montant nécessaire pour maintenir son niveau de vie à la retraite est fréquent. Les dépenses de santé augmentent, les loisirs et les voyages coûtent davantage avec le temps libre, et l’inflation érode le pouvoir d’achat. Prévoir une marge de sécurité de 15 à 20 % au-delà de vos dépenses estimées est recommandé.

Ignorer la fiscalité conduit à des mauvaises surprises. Le taux de CSG applicable à votre pension dépend de votre revenu fiscal de référence. Un effet de seuil peut vous faire basculer dans un taux supérieur après la retraite. La sortie du PER est soumise à l’impôt sur le revenu. Anticiper ces impacts avec un expert permet d’éviter les mauvaises surprises.

Ressources utiles pour préparer votre retraite

Des outils fiables et des experts qualifiés vous accompagnent tout au long de la préparation de votre retraite. Savoir lequel utiliser et à quel moment optimiser votre parcours.

Simulateurs en ligne et services officiels de l’Assurance Retraite

Info-retraite.fr est le portail officiel de l’Assurance Retraite. Il regroupe le compte personnel retraite, le relevé de carrière en ligne, le simulateur M@rel et le service de demande de retraite en ligne. L’accès se fait via FranceConnect avec vos identifiants ameli.fr ou impots.gouv.fr. Ces services sont gratuits et disponibles à tout moment.

L’Assurance Retraite propose également des entretiens d’information retraite (EIR) gratuits à partir de 45 ans. Ces rendez-vous vous permettent de faire le point sur votre relevé de carrière, de comprendre votre future pension et d’identifier les démarches nécessaires. Demandez-en un dès 55 ans pour disposer d’une base solide avant toute décision.

Origami&Co : l’expertise retraite dédiée aux cadres et dirigeants

Préparer sa retraite nécessite une expertise que peu de généralistes maîtrisent vraiment. Origami&Co offre un accompagnement retraite conçu spécifiquement pour les profils cadres supérieurs, dirigeants du secteur privé et chefs d’entreprises ainsi que tous les professionnels libéraux. Ce qui distingue Origami&Co d’un simulateur en ligne ou d’une banque traditionnelle : la profondeur de l’analyse et un interlocuteur unique dédié à votre dossier.

Chaque dossier est traité de façon personnalisée : analyse complète du relevé de carrière, projection des droits retraite sur tous les régimes y compris les périodes d’activités à l’étranger, modélisation des scénarios de cessation d’activité, intégration des revenus variables dans les projections. L’expertise Origami&Co couvre également les mécanismes Agirc-Arrco et les dispositifs de retraite progressive.

L’accompagnement est particulièrement adapté aux salariés à hauts revenus : mobilité internationale, changements de statut, rémunérations complexes, dirigeants en transition. La valeur ajoutée d’Origami&Co se mesure concrètement : identifier des droits retraite non comptabilisés, calculer la date de départ la plus favorable, définir une stratégie cohérente avec les objectifs du foyer.

Pour prendre contact, rendez-vous sur origami-co.fr et remplissez le formulaire de contact. L’équipe Origami&Co vous répond sous 24 heures ouvrées. Le rendez-vous de première consultation permet de faire le point sur votre situation au travers de l’analyse de votre relevé de carrière et d’identifier ensemble les enjeux prioritaires et bien entendu répondre aux nombreuses questions. Service disponible en ligne, par téléphone ou en présentiel selon votre localisation.

Conclusion : anticipez, vérifiez, agissez

De 55 à 65 ans, chaque étape de préparation à la retraite compte. Vérifier son relevé de carrière, identifier les trimestres manquants, simuler le montant de sa pension, optimiser son épargne, déposer sa demande de retraite dans les délais : ces actions s’inscrivent dans un calendrier précis. Les négliger, même partiellement, réduit le montant de la retraite perçue pendant des décennies.

La complexité des règles, la multiplicité des régimes et les réformes successives rendent la préparation retraite exigeante. Un accompagnement par un expert spécialisé complète utilement les simulateurs en ligne et les services officiels. Origami&Co aide à naviguer dans cette complexité et à partir à la retraite au bon moment, avec le bon montant.

Les 3 points clés à retenir

① Commencez dès 55 ans : vérifiez votre relevé de carrière en ligne, identifiez les trimestres manquants et réalisez une première simulation du montant de votre retraite. Chaque année d’anticipation élargit vos solutions.

② Agissez sur les leviers disponibles : rachat de trimestres, épargne retraite (PER, assurance vie), optimisation de la date de départ à la retraite. Ces décisions ont un impact direct sur le montant de votre pension pendant toute la durée de la retraite.

③ Déposez votre demande de retraite à temps : quatre à huit mois avant la date de départ selon votre régime. Un dossier incomplet ou tardif retarde le premier paiement de la pension. Faites-vous accompagner si votre parcours est complexe.

Pour aller plus loin sur la préparation de votre retraite : consultez notre guide complet « Carrière mixte et retraite en 2026 », disponible sur origami-retraite.fr.

FAQ : Questions fréquentes

À quel âge faut-il commencer à préparer sa retraite ?

La préparation de la retraite doit commencer idéalement dès 55 ans. À cet âge, vous disposez encore de sept à dix ans pour corriger des erreurs sur votre relevé de carrière, racheter des trimestres manquants et optimiser votre épargne. Attendre 60 ou 63 ans réduit considérablement les leviers disponibles et peut se traduire par une pension plus faible.

Comment consulter mon relevé de carrière en ligne ?

Votre relevé de carrière est consultable gratuitement sur info-retraite.fr via votre compte personnel. Connectez-vous avec FranceConnect (identifiants ameli.fr ou impots.gouv.fr). Ce relevé recense l’ensemble des trimestres validés dans tous les régimes auxquels vous avez cotisé. Vérifiez-le tous les deux à trois ans et signalez immédiatement toute erreur à la caisse concernée.

Combien de trimestres faut-il pour partir à la retraite à taux plein ?

Le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein dépend de votre année de naissance. Pour les assurés nés après 1973, il faut réunir 172 trimestres (43 ans de cotisation). L’âge du taux plein automatique est fixé à 67 ans, quelle que soit la durée d’assurance. Partir avant avec un nombre de trimestres insuffisant entraîne une décote de 5 % par trimestre manquant.

Quand déposer sa demande de retraite ?

La demande de retraite doit être déposée quatre à six mois avant la date de départ souhaitée pour le régime général. Pour la fonction publique et les régimes spéciaux, prévoyez six à huit mois. La procédure en ligne sur info-retraite.fr transmet simultanément la demande à tous les régimes. Un dossier déposé trop tard retarde le premier paiement de la pension.

Peut-on racheter des trimestres manquants après 60 ans ?

Oui, le rachat de trimestres est possible après 60 ans, jusqu’à 66 ans maximum. Deux cas ouvrent ce droit : les années d’études supérieures validées par un diplôme et les années travaillées avec un nombre de trimestres insuffisant. Le coût du rachat augmente avec l’âge. Une simulation préalable permet de vérifier la rentabilité de l’opération selon votre situation.

Qu’est-ce que la décote et comment l’éviter ?

La décote est une réduction permanente du montant de la pension appliquée lorsqu’un assuré part à la retraite avant d’avoir réuni le nombre de trimestres requis pour le taux plein (et avant 67 ans). Son taux est de 5 % par trimestre manquant. Pour l’éviter, il faut soit atteindre le nombre de trimestres requis, soit attendre l’âge de 67 ans, soit racheter les trimestres manquants avant la liquidation.

Comment fonctionne le départ anticipé pour carrière longue ?

Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue permet de partir avant l’âge légal si vous avez commencé à travailler avant 20 ans et validé un nombre suffisant de trimestres cotisés. Les seuils d’âge de départ possibles sont 58, 60 ou 62 ans selon l’âge de début d’activité. En 2026, jusqu’à quatre trimestres liés à la naissance ou à l’éducation des enfants comptent comme trimestres cotisés pour ce dispositif.

Quelle différence entre l’âge légal et l’âge du taux plein ?

L’âge légal est l’âge minimal à partir duquel vous pouvez demander la liquidation de votre retraite (62 ans en 2026). L’âge du taux plein est l’âge à partir duquel votre pension est calculée sans décote, même si vous n’avez pas le nombre de trimestres requis (67 ans). Entre les deux, votre pension dépend du nombre de trimestres validés. Partir à 62 ans avec le nombre requis de trimestres, c’est partir au taux plein.

Le PER est-il intéressant pour préparer sa retraite après 55 ans ?

Oui, le Plan d’Épargne Retraite reste pertinent après 55 ans si votre taux marginal d’imposition est élevé. Chaque versement est déductible du revenu imposable dans la limite de 10 % des revenus professionnels. Même avec dix ans de capitalisation, l’avantage fiscal à l’entrée compense souvent la fiscalité à la sortie. Comparez les scénarios de sortie en rente et en capital selon votre situation.

Comment Origami&Co aide à préparer la retraite des cadres ?

Origami&Co réalise un audit complet du relevé de carrière, identifie les trimestres non comptabilisés, projette les droits retraite sur tous les régimes (y compris les périodes à l’étranger) et modélise les scénarios de départ. L’accompagnement s’adresse spécifiquement aux cadres, dirigeants et profils à hauts revenus dont la carrière est trop complexe pour une simulation en ligne standard. Prise de contact sur origami-retraite.fr, réponse sous 24 heures ouvrées.

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