Meilleure vente du moment chez Nike, cette sneaker Nike Air Max est à -50%

Star des années 1990, la Nike Air Max SNDR signe un retour en fanfare. Cette sneaker iconique, sortie pour la première fois en 1999, séduit aujourd’hui une nouvelle génération.

Déjà en avance sur son temps en 1999, la Nike Air Max SNDR au design futuriste séduit à nouveau les fans… et elle est actuellement proposée à -50 % sur le site officiel de Nike.

Un design unique et une technologie d’amorti légendaire

Véritable OVNI à sa sortie, la Air Max SNDR conserve ce look futuriste qui a marqué toute une époque. Son enveloppe zippée dissimule un message caché : « 6453 », les quatre chiffres correspondant aux lettres N-I-K-E sur le clavier de votre smartphone. À l’arrière, l’amorti Max Air offre un confort moelleux et une stabilité optimale au talon. À l’avant, la technologie Nike Air garantit un rebond souple et dynamique à chaque pas.

Les empiècements réfléchissants ajoutent une touche moderne et urbaine, tandis que la semelle extérieure en caoutchouc assure une excellente adhérence. Résultat : une paire pensée autant pour le style que pour le confort au quotidien. Proposée actuellement à 89,99 € au lieu de 179,99 €, elle fait d'ailleurs partie des meilleures ventes chez Nike ces derniers jours.

Un modèle culte qui traverse les générations

La saga Air Max commence en 1978 avec l’arrivée de la technologie Air, mais c’est en 1987 que la révolution s’accélère : la Air Max 1 dévoile pour la première fois son unité Air visible au talon. Depuis, chaque modèle repousse les limites entre performance et culture urbaine.

La Air Max SNDR s’inscrit dans cette lignée : une basket au design avant-gardiste, adorée des collectionneurs et des amateurs de mode streetwear.