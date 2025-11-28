Black Friday Jour J : Nike offre jusqu’à -50 %, faites vite pour en profiter

Ça y est, c’est le jour J du Black Friday 2025 chez Nike, bien que les promotions aient démarré avec la Cyber Week. Si vous aviez repéré une paire de baskets ou une tenue de sport, c’est maintenant qu’il faut valider votre panier. Les réductions grimpent jusqu’à la moitié du prix initial sur des milliers d’articles.

Points clés à retenir :

Des remises immédiates allant jusqu'à -50 %.

L'opération couvre tous les univers (sneakers, running, football, lifestyle...)

Date limite : l'offre se termine le 2 décembre à 9h00.

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C'est la dernière ligne droite pour s'équiper

Le coup d'envoi est donné. Nike a mis à jour son catalogue spécialement pour ce vendredi. Nouveaux modèles ajoutés. Vous avez désormais accès à une sélection élargie qui comprend les best-sellers de la marque comme des pièces plus techniques.

Attention toutefois à la rupture de stock sur les tailles standards. L'offre valable jusqu’au 2 décembre à 9 h 00 (heure d’Europe centrale), dans la limite des stocks disponibles. C’est donc une question de rapidité. Si vous voyez votre taille, n'hésitez pas trop longtemps.

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Sneakers : les incontournables à prix cassé

C'est souvent la catégorie la plus prisée. Vous cherchez des Air Force 1, des Air Max ou des Dunk Low ? Ces modèles iconiques font partie de la sélection. C'est la dernière chance pour s'offrir une paire de légende sans payer le prix fort.

Au-delà du style, pensez au confort. Une paire de Dunk Low, par exemple, s'adapte parfaitement à une tenue décontractée pour aller travailler ou sortir le week-end. C'est l'achat malin par excellence : durable et indémodable.

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Running et football : boostez vos performances

Le Black Friday n'est pas que pour la mode. C'est aussi le moment idéal pour les pratiquants de sport. Les chaussures de running pour courir sur route ou les modèles de trail bénéficient de fortes remises.

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Imaginez vos prochaines sorties avec un amorti neuf qui protège vos articulations. Comme le disent souvent les habitués : courir avec une chaussure adaptée change totalement la séance. Pour les footballeurs, les crampons de football des gammes pro deviennent beaucoup plus accessibles. Nouveautés en soldes. Dépêchez-vous !

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Vêtements d'hiver : équipez-vous contre le froid

Avec les températures qui chutent, la demande explose sur les équipements chauds. Doudounes, vestes, joggings et maillots sont affichés à des tarifs très compétitifs.

Une doudoune Nike est parfaite pour affronter les matins frais en attendant le bus ou le métro. C'est un vêtement technique qui garde la chaleur sans vous alourdir. Dernière chance de profiter de 50 % de réduction sur ces pièces indispensables pour l'hiver.

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Terminez en beauté vos achats de fin d'année

Il ne reste que quelques jours pour profiter de ces tarifs. Des économies supplémentaires pour finir en beauté avant la période des fêtes, cela permet de gérer son budget intelligemment. Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, c'est le moment de foncer. Rendez-vous sur le site, filtrez par votre taille et saisissez les opportunités avant la date butoir du 2 décembre.