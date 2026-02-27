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La fin des cernes et de l'acné ? Shark lance un masque LED révolutionnaire qui utilise le froid pour transformer votre peau

Le pack CryoGlow de Shark inclut masque, stand de recharge et télécommande pour un usage simplifié Le pack CryoGlow de Shark inclut masque, stand de recharge et télécommande pour un usage simplifié [Interne]
Par les spécialistes Mode
Publié le - Mis à jour le

Un masque LED certifié dispositif médical, combiné à un soin rafraîchissant du contour des yeux, le tout signé Shark : ce pack haut de gamme redéfinit la routine beauté maison. Disponible sur le site officiel Shark.

À retenir sur ce pack bien-être signé Shark :

DÉCOUVRIR LE MASQUE LED

Un concentré de technologie au service de votre peau

Le masque LED CryoGlow Shark ne se contente pas d’offrir une routine beauté standard. Conçu avec des dermatologues et certifié dispositif médical CE, il mise sur une combinaison avancée de lumières LED (bleue, rouge et infrarouge) et d’un système de refroidissement ciblé pour traiter l’acné, réduire les rougeurs et illuminer le teint.

Avec ses 481 LED réparties sur toute la surface interne du masque, ce dispositif couvre uniformément le visage. Il s’adapte à toutes les carnations et types de peau, tout en respectant les standards médicaux européens les plus stricts. À cela s’ajoute un design ergonomique, des protections oculaires en silicone et une télécommande intuitive permettant de suivre l’évolution des traitements.

COMMANDER ICI

Un soin à domicile, comme en institut

Fatiguée des routines beauté qui ne tiennent pas leurs promesses ? Le CryoGlow de Shark s’intègre facilement dans le quotidien. En quelques minutes par jour, vous activez l’un des quatre modes de soin prédéfinis, selon les besoins de votre peau.

Le mode « Under-Eye Revive » apporte un effet glaçon relaxant sur le contour des yeux. Grâce à la technologie InstaChill, il décongestionne et raffermit, idéal le matin comme le soir. Les photothérapies par lumière rouge et bleue traitent quant à elles l’acné ou les rougeurs, sans recours à des produits chimiques. Et pour prolonger les bienfaits, le mode « Skin Sustain » maintient l’éclat cutané après un cycle complet.

Le stand de recharge fourni permet de ranger et recharger facilement le masque et sa télécommande, pour une routine ordonnée et accessible à tout moment.

DÉCOUVRIR LA ROUTINE LED

Une routine beauté haut de gamme disponible sur le site Shark

Le Pack Masque LED CryoGlow Shark avec rafraîchissement du contour des yeux et stand de recharge est proposé au tarif de 400 € sur le site officiel de Shark. Un investissement bien-être accessible à domicile, conçu pour celles et ceux qui veulent allier efficacité clinique, confort d’utilisation et résultats visibles en quelques semaines.

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