Comment regarder la Ligue des Champions en direct cette saison ?

La Ligue des champions fait son grand retour ce mardi 16 septembre. Voici comment regarder tous les matchs de C1, à la télévision comme en streaming.

Ligue des champions édition 2025-2026 : c'est parti. Dès mardi 16 septembre, la plus prestigieuse des compétitions européennes de football retrouve les terrains. Trois clubs français sont engagés : le Paris Saint-Germain, champion en titre, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Toutes les infos pour ne rien manquer des matchs.

Sur quelles chaînes suivre la Ligue des champions 2025-2026 ?

Comme l’année dernière, c’est CANAL+ qui détient l’intégralité des droits de diffusion de la Ligue des champions cette saison. Les grandes affiches seront retransmises sur CANAL+, CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 360 et CANAL+ Foot.

Et pour les passionnés qui veulent suivre tous les matchs de chaque soirée, les 18 chaînes CANAL+ Live diffusent l’intégralité des rencontres.

Pour les abonnés qui préfèrent suivre la compétition en mobilité, l’application myCANAL permet de regarder tous les matchs en direct sur smartphone, tablette ou ordinateur, avec également la possibilité de revoir les rencontres après coup.

Une offre spéciale à ne pas manquer

CANAL+ accompagne ce retour de la Ligue des champions avec une Offre Spéciale proposée à 19,99 €/mois pendant 24 mois (puis 32,99 €). Elle comprend :

100 % des Coupes d’Europe de football,

La Premier League, le Top 14, la Formule 1®, le MotoGP™ et le WRC,

beIN SPORTS inclus 3 mois, avec notamment un grand match de Ligue 1 McDonald’s chaque samedi à 17h,

Mais aussi du cinéma récent et toutes les Créations Originales CANAL+.

Attention : cette offre exclusive prend fin ce lundi 15 septembre à minuit.

Le programme des clubs français

Le PSG, auréolé de son sacre la saison dernière, reçoit l’Atalanta Bergame au Parc des Princes mercredi. L’OM, absent depuis plusieurs saisons, signe son retour avec une affiche de prestige sur la pelouse du Real Madrid dès mardi. Enfin, Monaco lance sa campagne par un déplacement à Bruges jeudi.

La Ligue des champions est de retour et se vivra en intégralité sur CANAL+. Avec trois clubs français engagés et des affiches prestigieuses dès la première semaine, la saison 2025-2026 promet des soirées européennes intenses.