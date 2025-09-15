LDC, Top 14 : l’Offre Spéciale 100 % CANAL+ se termine ce soir

L’offre spéciale 100 % CANAL+ prend fin ce soir. Jusqu’à ce lundi 15 septembre à minuit, l’abonnement est proposé à un tarif ultra-compétitif.

Dernière chance pour profiter de l’offre spéciale 100 % CANAL+. Jusqu’à ce lundi 15 septembre à minuit, l’abonnement est proposé à 19,99 € par mois pendant 24 mois, avant de repasser à son tarif habituel de 32,99 €. Une occasion rare de réunir en un seul pack l’intégralité du sport premium, le cinéma récent et les séries exclusives CANAL+. Un prix inédit assorti d’un avantage de 50 € offerts.

La Ligue des champions fait son retour

CANAL+ met en avant son ADN : le sport en direct. Les passionnés de football seront servis avec 100 % de la Premier League et, surtout, toutes les Coupes d’Europe en exlusivité (Ligue des champions, Europa League et Conference League).

La compétition reine reprend dès ce mardi 16 septembre avec une rentrée particulièrement relevée pour les clubs français. L’OM, de retour en LDC, se frotte au Real Madrid de Kylian Mabppé ce mardi, tandis que le PSG, tenant du titre, reçoit l’Atalanta Bergame mercredi soir au Parc des Princes. Monaco se déplacera de son côté sur la pelouse de Bruges ce jeudi.

Au rugby, les amateurs retrouveront l’intégralité du Top 14. Les fans de sports mécaniques, eux, ne seront pas en reste : Formule 1®, MotoGP™ et WRC sont inclus. Et grâce à l’intégration de beIN SPORTS pendant trois mois, les abonnés pourront aussi suivre un choc de Ligue 1 McDonald’s chaque week-end.

Cinéma récent et séries exclusives

CANAL+ ne se contente pas de l’offre sportive. La plateforme propose aussi du cinéma six mois seulement après la sortie en salles. De quoi profiter rapidement des grands succès box-office depuis son canapé. En septembre, les abonnés pourront notamment découvrir En Fanfare, disponible dès le 26 septembre.

Côté fictions, les Créations Originales CANAL+ occupent une place de choix. La rentrée a marqué l’arrivée d’Empathie, lancée le 1er septembre, et de Les Sentinelles, nouvelle série inédite. Les abonnés peuvent également profiter de productions internationales en exclusivité, dont la nouvelle saison Dexter: Resurrection, diffusée depuis le 21 août.

Une offre pensée pour durer

L’Offre Spéciale 100% CANAL+ disparaîtra à la fin de la journée du lundi 15 septembre. Pour s’y abonner, il suffit de souscrire en ligne et d’activer son compte sur myCANAL, qui permet de regarder les programmes aussi bien sur TV connectée que sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Proposé à 19,99 € par mois pendant 24 mois, l’abonnement basculera ensuite à 32,99 €. Mais sur deux ans, le coût moyen reste nettement inférieur à celui d’une combinaison d’abonnements équivalents souscrits séparément. Autre argument non négligeable : 50 € sont offerts pour toute nouvelle souscription dans le cadre de cette opération.

