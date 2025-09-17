Club Bruges-Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Ce jeudi, l’AS Monaco entame sa saison en Ligue des Champions face au Club Bruges. Voici toutes les infos pratiques pour suivre la rencontre.

Après l'OM et le PSG, c'est au tour de Monaco de faire ses débuts. Troisième de Ligue 1 la saison dernière, le club de la principauté fait partie des trois représentants tricolores en Ligue des champions. Et il démarre sa campagne dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, ce jeudi, face au Club Bruges. Découvrez l’horaire, la chaîne et les compositions probables.

Le Club Bruges, entre pertes et nouveaux paris

Dauphin de l’Union Saint-Gilloise en D1 belge la saison dernière, le Club Bruges a dû se frayer un chemin par les barrages afin d’arracher son ticket pour la phase de ligue de la Ligue des champions. L’été a été marqué par des départs majeurs : Ardon Jashari vers l'AC Milan, Maxim De Cuyper à Brighton et Chemsdine Talbi du côté de Sunderland. Fidèle à sa stratégie de recrutement axée sur la jeunesse à potentiel, le Club Bruges a misé sur Nicolo Tresoldi (Hanovre) et Aleksandar Stankovic (Inter), déjà titulaires indiscutables. En attaque, Christos Tzolis reste la grande menace.

Monaco EN CONFIANCE

Qualifié directement pour la phase de groupes grâce à sa troisième place en Ligue 1, l’AS Monaco s’appuie sur un effectif renforcé cet été mais avec pas mal de blessés. Cependant, la formation monégasque est déjà efficace en championnat avec trois victoires en quatre journées. Pour ce déplacement en Belgique, l’infirmerie pèse : le gardien Lukas Hradecky est forfait deux mois et laisse sa place dans les buts à Philipp Köhn, tandis que Aleksandr Golovin manquera plusieurs semaines de compétition. Paul Pogba n’est pas encore opérationnel, contrairement à Ansu Fati, prêté par le Barça, attendu pour sa première apparition dans le groupe. Mais Adi Hütter pourra s’appuyer notamment sur la recrue Eric Dier en défense, et le nouvel international français Maghnes Akliouche.

Diffusion TV : où et quand suivre Bruges-Monaco ?

La rencontre se jouera ce jeudi 18 septembre à 18h45 et sera diffusée en exclusivité sur CANAL+.

Les compositions probables

Club Bruges : Mignolet - Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer - Onyedika, Stankovic - Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi.

AS Monaco : Köhn - Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique - Akliouche, Zakaria, Camara, Minamino - Balogun, Biereth.

Entre une équipe belge en reconstruction et des Monégasques déjà ambitieux malgré plusieurs absents, la rencontre promet une belle confrontation.