EA Sports FC 26 : date de sortie, nouveautés, prix… tout ce qu’il faut savoir

La nouvelle édition de la célèbre simulation de football signée EA Sports arrive bientôt. Gameplay repensé, innovations techniques, licences officielles et prix : voici un tour d’horizon complet de tout ce qu’il faut savoir sur EA Sports FC 26.

EA Sports FC 26 s’apprête à débarquer avec son lot de nouveautés. Entre gameplay repensé, nouvelles fonctionnalités, réalisme accru et prix déjà connus, découvrez toutes les informations essentielles

Quand sort EA Sports FC 26 ?

EA Sports FC 26 sortira officiellement ce jeudi 26 septembre 2025 sur consoles et PC. Les joueurs les plus impatients peuvent toutefois profiter d’un accès anticipé depuis le 19 septembre 2025, réservé à l’Ultimate Edition. Une semaine de jeu en avance qui permettra de découvrir les nouveautés et de prendre une longueur d’avance dans les modes compétitifs.

Deux types de gameplay pour des expériences uniques

Grande nouveauté de cette édition : EA Sports introduit deux modes de gameplay distincts, offrant aux joueurs une liberté totale selon leur style de jeu.

Gameplay Compétitif : conçu pour Ultimate Team et les Clubs en ligne, il propose une approche plus rapide, avec des animations fluides et une défense manuelle renforcée. L’objectif est de rendre les duels plus justes et réactifs en ligne.

Gameplay Authentique : destiné aux Carrières Joueur et Entraîneur, ce mode mise sur un rythme réaliste, proche des matchs télévisés, avec des phases tactiques et immersives.

Les joueurs pourront basculer librement d’un mode à l’autre, selon leurs envies.

Dribbles, tirs et physique : un réalisme encore renforcé

FC 26 s’enrichit de gestes techniques spectaculaires : Chop, Heel Flick, Arc-en-ciel, Elastico. Un nouveau système intuitif permettra aussi aux débutants d’enchaîner des dribbles simplement en orientant le stick droit.

Côté frappes, le time finishing disparaît au profit d’un système plus simple : un double appui sur la touche de tir, applicable aux frappes, têtes et reprises.

Enfin, l’immersion gagne en réalisme grâce à :

Des changements de direction plus rapides,

Un jeu de corps amélioré,

Moins de rebonds chanceux.

Nouveaux Playstyles et endurance mieux gérée

Les Playstyles, introduits dans FC 24, évoluent avec de nouvelles aptitudes :

Enforcer : domination physique et protection de balle

Precision Header / Forteresse Aérienne : efficacité accrue dans le jeu de tête

Inventif : passes créatives et imprévisibles

Gamechanger : finition ambidextre pour surprendre les défenses

Ces styles influenceront aussi la gestion de l’endurance, rendant chaque choix stratégique plus décisif.

Licences, championnats et stades : la richesse du contenu

EA Sports FC 26 met à disposition un contenu colossal :

30 championnats sous licence officielle, dont Premier League, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, MLS, Liga Portugal, Eredivisie.

Plus de 120 stades modélisés en 3D.

Presque tous les clubs disposent de leurs maillots, logos et visages scannés, à l’exception de quelques clubs italiens (AC Milan, Inter Milan, Lazio, Atalanta).

Côté compétitions internationales, on retrouve la UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Super Cup, Women’s Champions League, ainsi que les tournois CONMEBOL Libertadores, Sudamericana et Recopa.

Prix d’EA Sports FC 26 : combien coûte le jeu ?

Le prix dépendra de la plateforme choisie et du distributeur :

PS5 / Xbox Series X|S : dès 64,99 € sur Rakuten et Fnac (69,99 € chez Cultura)

Xbox One / PS4 : 69,99 €

Nintendo Switch : 51,99 €

Nintendo Switch 2 : 59,99 €

Avec EA Sports FC 26, EA promet une expérience plus riche et réaliste, en combinant un gameplay compétitif affûté et une simulation authentique. Entre l’ajout de nouveaux dribbles, un système de frappes repensé, des Playstyles élargis et des licences toujours plus complètes, le jeu veut séduire aussi bien les compétiteurs en ligne que les passionnés de Carrière.