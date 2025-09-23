Sneakers, running : Nike offre jusqu'à 50 % de remise sur ses modèles iconiques

Nike frappe fort avec ses offres de fin de saison : jusqu’à 50 % de réduction sur une large sélection de sneakers et de modèles sportifs emblématiques. Une opération qui combine style, performance et bonnes affaires, disponible dès maintenant sur le site officiel de la marque.

Des icônes streetwear comme la Dunk Low Retro aux références running telles que la Pegasus Plus, en passant par la Gamma Force d’inspiration basketball, Nike met en avant ses silhouettes les plus populaires. Une occasion idéale pour renouveler sa collection à prix réduit.

Nike Gamma Force : l’hommage au basketball vintage

Pensée pour les femmes, la Nike Gamma Force revisite les codes du basketball des années 80. Son col rembourré et ses matières mêlant cuir, daim et mesh lui confèrent un confort absolu et une solidité à toute épreuve. Sa semelle légèrement compensée ajoute un effet de hauteur tout en intégrant du caoutchouc Nike Grind, composé d’au moins 5 % de matières recyclées. Une sneaker qui conjugue style rétro, écoresponsabilité et allure affirmée.

Prix : 49,99 € au lieu de 99,99 € (soit 50 % de réduction).

VOIR LA PAIRE ICI

Nike Dunk Low Retro : l’icône streetwear des années 80

Impossible de passer à côté de la Nike Dunk Low Retro, véritable symbole de l’esprit d’équipe et de la culture universitaire américaine. Apparue en 1985, elle conserve aujourd’hui son empeigne en cuir souple et ses coloris emblématiques noir et blanc. Revisitée avec une semelle intermédiaire modernisée, elle offre un confort accru sans trahir son ADN. Dans les gradins comme dans la rue, la Dunk s’impose comme une silhouette intemporelle et culte.

Prix : 71,99 € au lieu de 119,99 € (soit 40 % de réduction).

VOIR LA PAIRE ICI

Nike Pegasus Plus : la référence running repensée

Taillée pour la performance, la Nike Pegasus Plus s’adresse aux runners exigeants. Sa structure Flyknit ultra-légère favorise la respirabilité, tandis que la mousse ZoomX sur toute la longueur assure un amorti exceptionnel et un retour d’énergie optimisé. Avec seulement 245 g (en pointure 44), ce modèle combine innovation et confort, parfait pour les entraînements quotidiens comme pour les courses longues distances. La semelle en caoutchouc recyclé, conçue pour résister à l’abrasion, garantit quant à elle une durabilité renforcée.

Prix : 125,99 € au lieu de 179,99 € (soit 30 % de réduction).

VOIR LA PAIRE ICI

Ces promotions ne concernent pas seulement quelques paires isolées : Nike a mis en avant toute une gamme de modèles, du running à la sneaker lifestyle, avec des remises pouvant atteindre jusqu’à -50 %. Pour les passionnés de sport comme pour les adeptes de mode urbaine, c’est le moment idéal de renouveler sa collection.