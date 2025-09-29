FC Barcelone – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des Champions ?

Demi-finaliste la saison passée, le FC Barcelone accueille ce mercredi le Paris Saint-Germain, tenant du titre de la Ligue des Champions. Entre une équipe catalane revancharde et un PSG qui veut confirmer son statut de favori, cette affiche s’annonce palpitante. Voici toutes les infos pratiques pour suivre la rencontre.

C’est le choc que tout le monde attend. Considérées comme les deux meilleures équipes du monde actuellement, le FC Barcelone et le PSG s'affrontent ce mercredi en Ligue des Champions pour la 2ème journée de la Ligue des Champions. Depuis plusieurs années, une rivalité sportive s'est créée entre les deux formations donnant lieu à des confrontations historiques. Voici toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du match.

Le FC Barcelone : une campagne européenne à relancer

Éliminé aux portes de la finale la saison dernière par l’Inter, le Barça s’avance cette année avec un esprit de revanche. Pour leur entrée en lice, les hommes d’Hansi Flick ont maîtrisé Newcastle à St James’ Park (1-2), grâce notamment à un doublé de Rashford en seconde période.

En Liga, les Catalans ont également bien démarré, avec une régularité qui leur permet de viser la conservation de leur titre. Pour les socios, ce duel face au PSG est déjà un test grandeur nature pour mesurer les ambitions européennes du club.

Le PSG : confirmer son statut de champion

Vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier avec un succès éclatant en finale contre l’Inter (5-0), le PSG entame cette édition avec une confiance renforcée. Les Parisiens ont survolé leur première rencontre contre l’Atalanta (4-0), confirmant leur statut de candidat à leur propre succession.

En Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique a démarré par un sans-faute avant de concéder un revers dans le Classique face à l’OM, disputé avec 24 heures de retard en raison des intempéries. Les Franciliens ont toutefois vite réagi en battant Auxerre au Parc (2-0). Ce déplacement en Catalogne s’annonce comme le premier véritable test de leur saison européenne. À noter que le Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé, ne sera pas du voyage en Espagne, tout comme Désiré Doué ou encore Marquinhos.

barça – PSG : sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre FC Barcelone – PSG se déroulera ce mercredi 1er octobre, au Stade Olímpic Lluís Companys, dès 21h. Match retransmis en direct et en exclusivité sur CANAL+.

Les compositions probables

FC Barcelone : Szczesny – Koundé, Araujo, Cubarsi (ou Christensen), G. Martin – De Jong, Pedri – Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal – Lewandowski (ou Rashford).

PSG : Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Ruiz (ou Mayulu), Vitinha (ou Lee), Zaïre-Emery – Kvaratskhelia (ou Mbaye), Ramos, Barcola.

Malgré les absences des deux côtés, cette soirée promet un beau spectacle. Rendez-vous sur CANAL+ pour ne rien manquer.