Monaco – Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des Champions ?

Battue lourdement lors de son entrée en lice à Bruges, l’AS Monaco doit impérativement réagir ce mercredi face à Manchester City en Ligue des Champions. Mais face aux champions d’Europe 2023, les joueurs du Rocher savent qu’ils devront élever leur niveau de jeu. Voici toutes les infos pratiques pour suivre cette affiche.

Après une entame manquée en Belgique (défaite 4-1), l’AS Monaco retrouve la Ligue des Champions à Louis II avec une mission claire : se relancer. Mais le défi s’annonce immense avec la réception de Manchester City, vainqueur de l’édition 2023. Voici toutes les informations utiles pour ne rien manquer de cette rencontre.

Monaco : une réaction attendue

Éliminée en barrages par Benfica la saison dernière, l’ASM espérait bien démarrer sa phase de groupes cette saison. Mais les espoirs ont vite été refroidis par une lourde défaite à Bruges (4-1), qui place les Monégasques dans une situation délicate dès la première journée. En Ligue 1, la dynamique n’est guère rassurante non plus : si les victoires contre Auxerre (1-2) et Metz (5-2) ont donné des raisons d’y croire, l’inconstance reste un problème majeur. La défaite face au promu Lorient (3-1), samedi, a ravivé les inquiétudes. Adi Hütter sait que son équipe devra hausser considérablement son niveau pour rivaliser avec City.

Manchester City : un statut à réaffirmer

Après une élimination face au Real Madrid lors des barrages l'année passée, Pep Guardiola veut remettre son équipe sur le toit de l’Europe. Le premier pas a été réussi avec un succès convaincant face au Napoli (2-0), dans un match maîtrisé en supériorité numérique.

En Premier League, les résultats restent contrastés : malgré un large succès dans le derby contre Manchester United (3-0) et une démonstration contre Burnley (5-1), City a laissé filer des points face à Arsenal (1-1) et reste seulement 7e avec 11 unités. L’objectif est clair : enchaîner pour reprendre confiance et marquer les esprits sur la scène européenne.

Monaco – Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match Monaco – Manchester City aura lieu ce mercredi 1er octobre, au Stade Louis-II. Le coup d’envoi est prévu à 21h et la rencontre sera retransmise en direct sur CANAL+.

Les compositions probables

AS Monaco : Köhn – Dier, Kehrer, Mawissa – Vanderson, Teze, Coulibaly, Caio Henrique – Minamino – Ansu Fati, Balogun.

Manchester City : Donnarumma – Rico Lewis, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly – Rodri – Bobb, Foden, Reijnders, Doku – Haaland.

Entre une équipe monégasque en quête de rachat et un Manchester City qui veut retrouver son statut de favori, ce duel promet d’opposer deux dynamiques contrastées. Les hommes d’Adi Hütter n’auront d’autre choix que de livrer une prestation d’envergure pour espérer faire trembler les Sky-Blues.