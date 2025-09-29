OM – Ajax : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des Champions ?

L’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax Amsterdam ce mardi soir au Vélodrome pour la 2e journée de Ligue des Champions. Après un revers frustrant à Madrid, les hommes de Roberto de Zerbi veulent confirmer leur dynamique en championnat pour accrocher leur première victoire européenne. Voici toutes les infos pratiques pour suivre le match.

L’OM veut lancer sa saison européenne lors de la réception de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Battus lors de la première journée par le Real Madrid malgré une prestation encourageante au Santiago Bernabeu, les Phocéens auront à cœur de se relancer devant leur public. Face à eux, une équipe néerlandaise encore en rodage sur la scène européenne. Voici toutes les infos pratiques pour ne rien manquer de cette affiche.

L’Olympique de Marseille : une confiance retrouvée

Opposés au Real Madrid dès leur entrée en lice, les Marseillais ont tenu tête aux Merengues, allant même jusqu’à ouvrir le score. Mais deux pénaltys concédés et transformés par Kylian Mbappé ont offert la victoire aux Espagnols (2-1). Ce revers, frustrant au vu de la prestation, a néanmoins montré que les Phocéens peuvent exister dans ce groupe relevé.

Sur la scène nationale, les résultats sont d’ailleurs très positifs : succès écrasant face à Lorient (4-0), victoire dans le Classique contre le PSG (1-0), puis succès arraché à Strasbourg (1-2). De Zerbi et ses hommes abordent donc ce rendez-vous avec ambition.

Après trois ans d’absence, l’Ajax retrouve enfin la Ligue des Champions. Mais les Lanciers ont chuté d’entrée face à l’Inter Milan, vice-championne d’Europe, battus par un doublé de Marcus Thuram (0-2). Une entame manquée qui oblige les Néerlandais à réagir.

OM – Ajax : sur quelle chaîne et À quelle heure ?

Le match OM – Ajax se jouera ce mardi 30 septembre au Stade Vélodrome avec un coup d’envoi donné à 21h. La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+.

Les compositions probables

OM : Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – Gomes, Höjbjerg – Greenwood, Nadir, Weah – Aubameyang (ou Gouiri).

Ajax Amsterdam : Jaros – Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal – Regeer, Klaasen, Taylor – Edvardsen, Weghorst, Godts.

Les Marseillais sauront-ils transformer leur dynamique actuelle en une victoire précieuse pour la suite de leur parcours en Ligue des Champions ? Réponse ce mardi soir.