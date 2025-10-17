Nike : 25 % de remise sur cette chaussure de running ultra performante

Profitez d’une remise exceptionnelle de 25 % sur la Nike Vaporfly 4. Une chaussure de running conçue pour la vitesse et la légèreté, pensée pour les longues distances sur route et les coureurs exigeants.

Les points clés :

25 % de remise immédiate sur le modèle Nike Vaporfly 4 (194,99 € au lieu de 259,99 €)

Chaussure adaptée aux longues distances : 10 km, semi-marathon et marathon

Poids plume (environ 190 g en pointure 44 homme)

Plaque en fibre de carbone offrant une sensation de propulsion

Mesh technique respirant et mousse ZoomX allégée

PROFITER DE L'OFFRE

Une chaussure pensée pour la performance sur route

La Nike Vaporfly 4 s’adresse aux coureurs qui veulent aller vite et loin. C’est une chaussure conçue pour améliorer l’efficacité de chaque foulée, en optimisant le retour d’énergie et en réduisant la fatigue musculaire sur les longues distances. Elle s’adresse autant aux amateurs qui cherchent à passer un cap qu’aux profils confirmés visant une performance chronométrée.

Ce modèle reprend les codes techniques qui ont fait la réputation de la gamme Vaporfly. Chaque élément a été pensé pour réduire le poids, optimiser la propulsion et assurer une transition fluide du talon à la pointe.

Des technologies taillées pour la vitesse

Mousse ZoomX allégée : cette mousse ultra réactive restitue davantage d’énergie à chaque impact, tout en réduisant le poids global de la chaussure.

Plaque Flyplate carbone : placée sur toute la longueur de la semelle, elle favorise la propulsion et stabilise le pied à chaque foulée.

Mesh technique : plus léger et plus respirant que sur la Vaporfly 3, il maintient le pied sans le contraindre.

Semelle extérieure en caoutchouc soufflé : plus fine, elle améliore l’adhérence et la fluidité de la transition.

Les plus

Sensation de propulsion nette grâce à la plaque carbone

Poids très faible pour une foulée plus naturelle

Amorti performant avec bon retour d’énergie

Tige respirante qui maintient le confort sur la durée

Bonne accroche sur route, même humide

Les moins

Modèle orienté performance, moins adapté aux débutants complets

Prix élevé hors période de promotion

Amorti ferme pouvant nécessiter une période d’adaptation

Pas prévu pour les terrains irréguliers ou sentiers

Cette chaussure est destinée aux entraînements soutenus et aux courses longues où chaque détail compte. Le mesh technique apporte un confort immédiat, la plaque carbone donne une impulsion efficace, et la mousse ZoomX restitue l’énergie à chaque appui. Les transitions sont fluides et légères, favorisant une foulée rapide et régulière. Sur un semi-marathon ou un marathon, cela se traduit par une meilleure gestion de l’effort et une réduction de la fatigue musculaire.

Une offre rare sur un modèle iconique

Ce type de remise sur un modèle aussi technique reste peu fréquent. Proposée à 194,99 € au lieu de 259,99 €, la Vaporfly 4 devient plus accessible aux coureurs qui souhaitent investir dans une chaussure haut de gamme.

PROFITER DE L'OFFRE MAINTENANT

La Vaporfly 4 est une chaussure taillée pour la vitesse et l’endurance. Sa légèreté, sa propulsion et son confort en font un choix pertinent pour les coureurs réguliers en quête de performance. Avec cette promotion, elle devient plus accessible à ceux qui veulent franchir un cap dans leur pratique du running.