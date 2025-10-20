Bayer Leverkusen-PSG en Ligue des champions : compositions probables, cotes et jusqu'à 100 € offerts avec PMU.fr

Le Paris Saint-Germain se déplace, ce mardi 21 octobre (21h), sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Voici les compositions probables, les cotes et l’offre de bienvenue de PMU.fr.

Après sa belle victoire contre le FC Barcelone (1-2), Paris espère confirmer, ce mardi, contre le Bayer Leverkusen.

Le PSG solide en Europe, Leverkusen relancé

Champion d’Europe en titre, le PSG confirme, pour le moment, son statut de favori avec deux succès probants contre l’Atalanta Bergame (4-0) puis le FC Barcelone (1-2). Et les Parisiens se déplacent en Allemagne en confiance, malgré deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique peuvent compter sur le retour d’Ousmane Dembélé et de Marquinhos, qui font partie du groupe parisien.

En face, le Bayer Leverkusen a connu des débuts délicats mais le club allemand reste sur trois victoires consécutives en Bundesliga. Il espère désormais transposer ce regain de forme sur la scène européenne après deux nuls initiaux face au FC Copenhague (2-2) et au PSV Eindhoven (1-1).

Les compositions probables

Bayer Leverkusen : Flekken - Badé, Andrich, Tapsoba - Vasquez (ou Arthur), Fernandez, Garcia, Grimaldo - Poku, Kofane, Tillman (ou Hofmann)

Paris Saint-Germain : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre Emery, Vitinha, Mayulu (ou Lee) - Kvaratskhelia, Doué, Barcola

Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Le match aura lieu ce mardi 21 octobre 2025 à 21h sur la pelouse de la BayArena (Leverkusen). Et il sera à suivre en exclusivité sur CANAL+ FOOT.

Les cotes du match avec PMU.fr

Victoire Leverkusen : 5,10

Match nul : 4,00

Victoire PSG : 1,58

