Monaco-Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

L’AS Monaco reçoit Tottenham, ce mercredi, pour l’un des chocs de cette 3e journée de Ligue des champions. En quête de points, les Monégasques affrontent des Spurs qui veulent rebondir après un revers en championnat.

Lors de la réception de Tottenham au stade Louis II, ce mercredi, Monaco vise sa première victoire de la saison en Ligue des champions. Voici toutes les informations sur le match.

Monaco doit réagir

La campagne européenne a mal démarré pour Monaco. Lourdement battus en ouverture par Bruges (4-1), le club du Rocher a ensuite réussi à décrocher le match nul contre Manchester City (2-2). En championnat, les partenaires de Maghnes Akliouche connaissent une période trouble. Surpris à Lorient (3-1), puis accrochés par Nice (2-2) et Angers (1-1), ils n’ont pas réussi à profiter de leurs temps forts. Ces résultats ont provoqué le départ d’Adi Hütter et l’arrivée de Sébastien Pocognoli, dont le premier test face aux Angevins n’a pas été concluant.

Tottenham avance sans briller

Avec 4 points pris en deux matchs, les Spurs ont bien démarré en Ligue des champions. Ils ont d’abord battu Villarreal (1-0) à domicile avant d’égaliser avec caractère sur la pelouse de Bodø/Glimt (2-2). En Premier League, les Spurs occupent la 6e place, à un point du Big 4. Ils ont été tenus en échec par Brighton (2-2) et Wolverhampton (1-1), ont réagi à Leeds (1-2), mais ils viennent de chuter à domicile face à Aston Villa (1-2).

Les compositions probables

Monaco : Köhn - Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Diatta, Teze, Coulibaly, Ouattara - Akliouche, Balogun (ou Biereth), Ansu Fati (ou Minamino).

Tottenham : Vicario - Pedro Porro, Romero (ou Danso), Van de Ven, Spence - Bergvall (ou Joao Palhinha), Bentancur, Sarr - Kudus, Richarlison, Odobert.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

La rencontre entre Monaco et Tottenham aura lieu mercredi 22 octobre à 21h. Elle sera diffusée en direct sur CANAL+ FOOT. Une belle affiche à suivre entre deux équipes à la recherche de certitudes dans leur parcours européen.

Rendez-vous ce mercredi 22 octobre dès 21h pour le coup d'envoi de Monaco – Tottenham.

