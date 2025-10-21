PSG, Barça, Chelsea : top 5 des plus beaux maillots Nike cette saison

Écussons vintage, clins d’œil aux années 2000… La saison 2025-2026 signe un véritable retour aux sources pour Nike. La marque américaine réactive sa mythique collection Total 90, avec des maillots inspirés d’une époque où le design osait être spectaculaire. De Paris à Tottenham en passant par le Barça, découvrez notre top 5.

Voici notre sélection des cinq plus beaux maillots de foot Nike saison 2025-2026, marquée notamment par le retour du template Total 90.

Paris Saint-Germain : le come-back électrique du maillot rouge

21 ans après ses débuts, la gamme Total 90 signe un retour fracassant. Pour ce troisième maillot du PSG 2025-2026, Nike replonge dans son ADN : lignes courbes iconiques, teintes rouges profondes et détails bleus qui évoquent directement le mythique design du début des années 2000. Ce maillot rappelle celui de la saison 2004-2005, sublimé par Pauleta à l’époque.

FC Barcelone : le classique Blaugrana sublimé

Le maillot domicile du FC Barcelone 2025-2026 rend hommage à l’un des designs les plus iconiques du football mondial. Les bandes verticales Blaugrana sont sublimées par des motifs dynamiques et des touches lumineuses, qui évoquent l’unité et la ferveur légendaire des socios catalans. Nike a misé sur la pureté d’un design intemporel avec une pointe d’innovation technique : tissu respirant, coupe ajustée, finitions soignées.

Chelsea FC : le noir vintage qui frappe fort

Un retour direct en 2004-2005. Nike signe un third kit en noir profond, ponctué de détails bleus électriques, dans une esthétique old school assumée. L’élément phare ? Le blason vintage, identique à celui arboré par les Blues au début des années 2000. Avec ce clin d’œil à l’ère José Mourinho et aux grandes soirées européennes, Chelsea réveille la nostalgie des supporters tout en affichant une allure redoutablement moderne sur le terrain.

Tottenham : le jaune légendaire fait son retour

Après cinq ans d’absence, le jaune iconique de Tottenham fait un retour triomphal. Là encore, Nike capitalise sur l’esthétique Total 90, avec ses fameuses lignes courbes et une structure visuelle forte. Le tout rehaussé d’un écusson vintage qui parle directement au cœur des fans londoniens. Ce maillot s’inscrit dans la lignée de celui du PSG ou de Chelsea : un hommage aux années dorées du football de club, pensé pour briller sur et en dehors des terrains.

Atlético Madrid : l’audace rebelle

Nike a choisi une approche plus graphique pour le maillot extérieur de l’Atlético Madrid. Les empiècements latéraux en forme d’éclairs symbolisent l’esprit rebelle et la combativité légendaire des Colchoneros. Ce design singulier rompt avec les codes plus sobres des autres clubs et assume pleinement une esthétique plus «agressive».

Les maillots de clubs comme le PSG, Barcelone ou Chelsea s’imposent déjà comme des best-sellers sur le marché, autant prisés par le supporters que par les fans de sportswear.